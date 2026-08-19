Yan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdi

·4·Sport
Yan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdi
Qisqacha

Real Madrid RB Leipzigning 19 yoshli qanot hujumchisi Yan Diomandeni bonuslarsiz 125 million yevro evaziga sotib oldi va shartnoma 2033-yil yozigacha mo'ljallangan. Transfer kelishuviga yana 15 million yevro miqdoridagi bonuslar ham kiritilgan. Yan Diomande avval Leganes safida 10 ta o'yin o'tkazib, keyin RB Leipzigda Bundesliganing eng yaxshi debyutanti sovrinini qo'lga kiritgan va jamoasining chempionatda uchinchi o'rinni egallashiga hissa qo'shgan.

Madridning Real klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli xaridni amalga oshirdi. FourFourTwo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, qirollik klubi RB Leipzig jamoasining 19 yoshli iqtidorli qanot hujumchisi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu transfer qiymati bonuslarsiz boshlangʻich tarzda 125 million yevroni tashkil etib, kelishuv shartlari 2033-yil yozigacha moʻljallangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kelib chiqishi Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasiga borib taqaladigan yosh futbolchining soʻnggi ikki yildagi professional oʻsishi haqiqiy sensatsiyaga aylandi. Koʻplab yevropalik grandlar va MLS vakillari eʼtiboridan chetda qolgan oʻyinchi Pari Sen-Jermen hamda Liverpul jamoalarining qattiq raqobatiga qaramay, oxir-oqibat Madridni tanladi. Transfer summasiga qoʻshimcha ravishda yana 15 million yevro miqdorida bonuslar ham koʻzda tutilgan.

AQShdagi qiyin sinovlar va MLS eʼtiborsizligi

Futbolchining faoliyatidagi dastlabki qadamlar oson kechmagani eʼtiborga molik. Atigi 15 yoshida AQShga yolgʻiz uchib borgan Yan Diomande Florida shtatidagi DME Akademiyasiga qabul qilingan. Ingliz tilini bilmasa-da, u qisqa fursatda moslashib, yarim professional AS Frenzi jamoasini 2023-yilgi UPSL chempionligiga olib chiqqan edi.

Biroq, oʻsha paytda mahalliy Orlando City klubi murabbiylari va skautlari yosh iqtidor egasiga eʼtibor qaratishmagan. Murabbiy Todd Easoning soʻzlariga koʻra, u Orlando City vakillariga istiqbolli oʻyinchi haqida bir necha bor maʼlumot berib, uni B jamoa mashgʻulotlariga taklif qilishni soʻragan, biroq klub mutasaddilari doimiy ravishda ortga surishgan. Oqibatda AQSh klubi mazkur transfer imkoniyatini boy berdi.

Yevropadagi porloq davr va Bundesligadagi muvaffaqiyat

Talabalik vizasi muddati tugagach, AQShdan vatani Abidjanga qaytishga majbur boʻlgan futbolchi uchun Yevropa eshiklari keyinchalik ochildi. 2024-yil oxirida uni Ispaniyaning Leganes klubi oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu jamoa safida atigi oʻnta oʻyin oʻtkazgan Yan Diomandeni Germaniyaning RB Leipzig klubi 20 million yevro evaziga sotib oldi.

Bundesligada darhol oʻzini koʻrsata olgan qanot hujumchisi mavsumning eng yaxshi debyutanti (Rookie of the Season) sovrinini qoʻlga kiritdi va RB Leipzig jamoasining chempionatda uchinchi oʻrinni egallashiga katta hissa qoʻshdi. Shuningdek, u Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi safida Afrika Millatlar kubogida va jahon chempionatining pley-off bosqichida ham muvaffaqiyatli toʻp surdi.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiJoze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiBugun, 12:57Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiReal Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiBugun, 12:38Yuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiYuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiBugun, 12:33Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Bugun, 12:30Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Bugun, 12:21«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladi«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladiBugun, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi