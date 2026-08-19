Yan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdi
Real Madrid RB Leipzigning 19 yoshli qanot hujumchisi Yan Diomandeni bonuslarsiz 125 million yevro evaziga sotib oldi va shartnoma 2033-yil yozigacha mo'ljallangan. Transfer kelishuviga yana 15 million yevro miqdoridagi bonuslar ham kiritilgan. Yan Diomande avval Leganes safida 10 ta o'yin o'tkazib, keyin RB Leipzigda Bundesliganing eng yaxshi debyutanti sovrinini qo'lga kiritgan va jamoasining chempionatda uchinchi o'rinni egallashiga hissa qo'shgan.
Madridning Real klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli xaridni amalga oshirdi. FourFourTwo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, qirollik klubi RB Leipzig jamoasining 19 yoshli iqtidorli qanot hujumchisi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu transfer qiymati bonuslarsiz boshlangʻich tarzda 125 million yevroni tashkil etib, kelishuv shartlari 2033-yil yozigacha moʻljallangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kelib chiqishi Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasiga borib taqaladigan yosh futbolchining soʻnggi ikki yildagi professional oʻsishi haqiqiy sensatsiyaga aylandi. Koʻplab yevropalik grandlar va MLS vakillari eʼtiboridan chetda qolgan oʻyinchi Pari Sen-Jermen hamda Liverpul jamoalarining qattiq raqobatiga qaramay, oxir-oqibat Madridni tanladi. Transfer summasiga qoʻshimcha ravishda yana 15 million yevro miqdorida bonuslar ham koʻzda tutilgan.
AQShdagi qiyin sinovlar va MLS eʼtiborsizligiFutbolchining faoliyatidagi dastlabki qadamlar oson kechmagani eʼtiborga molik. Atigi 15 yoshida AQShga yolgʻiz uchib borgan Yan Diomande Florida shtatidagi DME Akademiyasiga qabul qilingan. Ingliz tilini bilmasa-da, u qisqa fursatda moslashib, yarim professional AS Frenzi jamoasini 2023-yilgi UPSL chempionligiga olib chiqqan edi.
Biroq, oʻsha paytda mahalliy Orlando City klubi murabbiylari va skautlari yosh iqtidor egasiga eʼtibor qaratishmagan. Murabbiy Todd Easoning soʻzlariga koʻra, u Orlando City vakillariga istiqbolli oʻyinchi haqida bir necha bor maʼlumot berib, uni B jamoa mashgʻulotlariga taklif qilishni soʻragan, biroq klub mutasaddilari doimiy ravishda ortga surishgan. Oqibatda AQSh klubi mazkur transfer imkoniyatini boy berdi.
Yevropadagi porloq davr va Bundesligadagi muvaffaqiyatTalabalik vizasi muddati tugagach, AQShdan vatani Abidjanga qaytishga majbur boʻlgan futbolchi uchun Yevropa eshiklari keyinchalik ochildi. 2024-yil oxirida uni Ispaniyaning Leganes klubi oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu jamoa safida atigi oʻnta oʻyin oʻtkazgan Yan Diomandeni Germaniyaning RB Leipzig klubi 20 million yevro evaziga sotib oldi.
Bundesligada darhol oʻzini koʻrsata olgan qanot hujumchisi mavsumning eng yaxshi debyutanti (Rookie of the Season) sovrinini qoʻlga kiritdi va RB Leipzig jamoasining chempionatda uchinchi oʻrinni egallashiga katta hissa qoʻshdi. Shuningdek, u Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi safida Afrika Millatlar kubogida va jahon chempionatining pley-off bosqichida ham muvaffaqiyatli toʻp surdi.
…