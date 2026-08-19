Yuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchi
Yuventus Artur Melo bilan 2027-yilning iyunigacha mo'ljallangan shartnomani muddatidan oldin o'zaro bekor qilish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Bu qaror bosh murabbiy rejalariga kirmaydigan va yuqori maosh oluvchi futbolchilardan qutulish siyosatining bir qismi hisoblanadi. Artur Melo 2020-yilda Barselonadan Yuventusga o'tgan, biroq asosiy tarkibda mustahkam o'rin egallay olmagan va keyinchalik Liverpul, Fiorentina, Jirona hamda Gremioda ijara asosida o'ynagan.
Turinning Yuventus klubi yarimhimoyachi Artur Melo bilan amaldagi kelishuvni muddatidan avval yakunlash ustida ishlamoqda. 2020-yilda katta umidlar bilan safga qoʻshilgan braziliyalik futbolchining Italiyadagi faoliyati kutilganidek kechmadi va tomonlar shartnomani oʻzaro bekor qilish orqali toʻlaqonli xayrlashishni maʼqul topmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport Italia xabar berishicha, klub rahbariyati va futbolchi oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2027-yilning iyunigacha moʻljallangan edi. Biroq tomonlar bitimni ertaroq tugatib, har ikki tarafga ham yangi imkoniyatlar eshigini ochish ustida muzokaralar olib bormoqda. Bu qadam Turin klubining tarkibdagi bosh murabbiy rejalariga kirmaydigan va yuqori maosh oluvchi oʻyinchilardan qutulish siyosatining bir qismidir.
Arturning Turin va Yevropadagi sarguzashtlariEslatib oʻtamiz, Artur Meloning 2020-yilda Barselona klubidan Yuventusga oʻtishi A Seriya tarixidagi eng shov-shuvli transferlardan biri boʻlgandi. Oʻshanda ushbu kelishuv moliyaviy muvozanatni saqlash maqsadida amalga oshirilgan boʻlib, Miralem Pyanich buning evaziga Kataloniya klubiga yoʻl olgan edi. Biroq maydondagi koʻrsatkichlar moliyaviy shov-shuvlarga mos kelmadi.
Futbolchi Italiyadagi dastlabki mavsumlarida jismoniy va taktik jihatdan asosiy tarkibdan joy topishda qiynaldi. Dastlabki yili ligada atigi 22 ta, ikkinchi mavsumda esa 20 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Oqibatda uning faoliyati Yevropa va Janubiy Amerika boʻylab ijara asosidagi koʻchishlarga boy boʻldi.
Ijara vaqtlaridagi sinovlarYuventustagi oʻrni yoʻqolgach, yarimhimoyachi turli jamoalarda toʻp surishga majbur boʻldi. U Liverpul, Fiorentina, Jirona va hatto oʻz vatani – Braziliyaning Gremio klublarida ijarada oʻynadi.
Gremiodagi soʻnggi davri futbolchining oʻyin amaliyotini tiklab olishi uchun eng muvaffaqiyatli bosqich boʻldi. Biroq Braziliya klubining moliyaviy imkoniyatlari Yuventus talab qilgan transfer summasini qoplashga yetmagach, Artur yana Turinga qaytishga majbur boʻldi va asosiy jamoadan chetda qoldi.
Goal.com nashrining maʼlum qilishicha, olti yillik shartnoma yakuniga yaqinlashar ekan, Yuventus uchun ham, Artur Melo uchun ham eng maqbul yoʻl hamkorlikni erta tugatish ekanligi oydinlashdi. Bu qaror futbolchiga oʻz karyerasini boshqa jamoada noldan boshlash imkonini beradi.
…