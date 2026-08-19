Yuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchi

·21·Sport
Yuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchi
Qisqacha

Yuventus Artur Melo bilan 2027-yilning iyunigacha mo'ljallangan shartnomani muddatidan oldin o'zaro bekor qilish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Bu qaror bosh murabbiy rejalariga kirmaydigan va yuqori maosh oluvchi futbolchilardan qutulish siyosatining bir qismi hisoblanadi. Artur Melo 2020-yilda Barselonadan Yuventusga o'tgan, biroq asosiy tarkibda mustahkam o'rin egallay olmagan va keyinchalik Liverpul, Fiorentina, Jirona hamda Gremioda ijara asosida o'ynagan.

Turinning Yuventus klubi yarimhimoyachi Artur Melo bilan amaldagi kelishuvni muddatidan avval yakunlash ustida ishlamoqda. 2020-yilda katta umidlar bilan safga qoʻshilgan braziliyalik futbolchining Italiyadagi faoliyati kutilganidek kechmadi va tomonlar shartnomani oʻzaro bekor qilish orqali toʻlaqonli xayrlashishni maʼqul topmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport Italia xabar berishicha, klub rahbariyati va futbolchi oʻrtasidagi amaldagi shartnoma 2027-yilning iyunigacha moʻljallangan edi. Biroq tomonlar bitimni ertaroq tugatib, har ikki tarafga ham yangi imkoniyatlar eshigini ochish ustida muzokaralar olib bormoqda. Bu qadam Turin klubining tarkibdagi bosh murabbiy rejalariga kirmaydigan va yuqori maosh oluvchi oʻyinchilardan qutulish siyosatining bir qismidir.

Arturning Turin va Yevropadagi sarguzashtlari

Eslatib oʻtamiz, Artur Meloning 2020-yilda Barselona klubidan Yuventusga oʻtishi A Seriya tarixidagi eng shov-shuvli transferlardan biri boʻlgandi. Oʻshanda ushbu kelishuv moliyaviy muvozanatni saqlash maqsadida amalga oshirilgan boʻlib, Miralem Pyanich buning evaziga Kataloniya klubiga yoʻl olgan edi. Biroq maydondagi koʻrsatkichlar moliyaviy shov-shuvlarga mos kelmadi.

Futbolchi Italiyadagi dastlabki mavsumlarida jismoniy va taktik jihatdan asosiy tarkibdan joy topishda qiynaldi. Dastlabki yili ligada atigi 22 ta, ikkinchi mavsumda esa 20 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Oqibatda uning faoliyati Yevropa va Janubiy Amerika boʻylab ijara asosidagi koʻchishlarga boy boʻldi.

Ijara vaqtlaridagi sinovlar

Yuventustagi oʻrni yoʻqolgach, yarimhimoyachi turli jamoalarda toʻp surishga majbur boʻldi. U Liverpul, Fiorentina, Jirona va hatto oʻz vatani – Braziliyaning Gremio klublarida ijarada oʻynadi.

Gremiodagi soʻnggi davri futbolchining oʻyin amaliyotini tiklab olishi uchun eng muvaffaqiyatli bosqich boʻldi. Biroq Braziliya klubining moliyaviy imkoniyatlari Yuventus talab qilgan transfer summasini qoplashga yetmagach, Artur yana Turinga qaytishga majbur boʻldi va asosiy jamoadan chetda qoldi.

Goal.com nashrining maʼlum qilishicha, olti yillik shartnoma yakuniga yaqinlashar ekan, Yuventus uchun ham, Artur Melo uchun ham eng maqbul yoʻl hamkorlikni erta tugatish ekanligi oydinlashdi. Bu qaror futbolchiga oʻz karyerasini boshqa jamoada noldan boshlash imkonini beradi.

YuventusArtur MeloA SeriyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdiYan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdiBugun, 13:19Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiJoze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiBugun, 12:57Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiReal Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiBugun, 12:38Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Bugun, 12:30Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Bugun, 12:21«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladi«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladiBugun, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi