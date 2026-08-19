Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...

·19·Sport
Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...
Qisqacha

Xaver Mendes Islam Maxachev Xabib Nurmagomedovdan o'zib ketganini tan oldi. U Islam yengil vaznda kamarini 4 marta himoya qilgani, ikki vazn toifasi chempioni bo'lgani va Xabibga qaraganda ko'proq jang o'tkazganini ta'kidladi. Mendesning fikricha, Islamning texnik arsenali kengroq bo'lib, u hay-kik, dzyudo usullari, ilib yiqitishlar va boshqa ko'nikmalarni uyg'unlashtira oladi.

UFC tarixidagi eng kuchli ikki jangchi — Xabib Nurmagomedov va Islam Maxachevning solishtirilishi yana MMA olamining markaziy mavzusiga aylandi. Ikkala yulduzning bosh murabbiyi bo‘lgan Xaver Mendes muxlislarni larzaga keltirgan bayonot bilan chiqib, Islam allaqachon o‘z ustozini ortda qoldirganini tan oldi. Taniqli amerikalik mutaxassis bunday xulosaga kelishiga aslida nima sabab bo‘ldi?

«Tan olishga majburman»: Murabbiyning shov-shuvli e’tirofi

Red Corner MMA nashriga bergan intervyusida Xaver Mendes Xabibga nisbatan alohida mehri bo‘lsa-da, raqamlar va haqiqatga ko‘z yuma olmasligini ochiq aytdi:

"Men Xabibga nisbatan xolis emasman, lekin Islamning rekordlarini tan olishim shart. U yengil vaznda kamarini 4 marta himoya qildi, endi esa ikki vazn toifasi chempioni, yarim o‘rta vazn kamarini ham qo‘lga kiritdi va Xabibga qaraganda ko‘proq jang o‘tkazdi. Garchi buni aytish menga yoqmasa-da, u Xabibdan o‘zib ketganini tan olishga majburman.", - dedi Xaver Mendes.

Islam Maxachev va Xabib Nurmagomedov: Asosiy taqqoslash

Ko‘rsatkich / Xususiyat

Islam Maxachev

Xabib Nurmagomedov

Unvonlar va kamarlar

Ikki vazn toifasi chempioni (yengil va yarim o‘rta)

Yengil vazn chempioni (3 marta himoya)

Yengil vazn himoyalari

4 marta muvaffaqiyatli himoya

3 marta muvaffaqiyatli himoya

Jang uslubi

Universal: hay-kik, dzyudo, podsechka, tizza zarbalari

«Ilon»dek tinimsiz kurash va jismoniy bosim

Oktagondagi tajriba

Ko‘proq janglar va rang-barang arsenal

Mag‘lubiyatsiz rekord (29-0) va parter hukmronligi

«Ilon kabi bo‘g‘ish va boy arsenal»: Uslublar to‘qnashuvi

Mendes ikki dag‘istonlik afsonaning oktagondagi taktikasi va imkoniyatlarini tahlil qilar ekan, Islamning texnik imkoniyatlari ancha kengroq ekanini ta’kidladi:

"Islam hamma narsani qila oladi — lou-kiklar, dzyudo usullari, ilib yiqitishlar va halokatli hay-kiklardan ustalik bilan foydalanadi. U barcha ko‘nikmalarni uyg‘unlashtira oladi. Xabib esa xuddi ilon kabi raqiblarini tinimsiz bosimi bilan bo‘g‘ib, charchatish evaziga sindirardi.", - dedi Xaver Mendes.

Ikki vazn kamarini egallab, tarixiy ko‘rsatkichlarni yangilayotgan Maxachevning UFC tarixidagi eng buyuk jangchi (GOAT) maqomiga da’vogarligi endilikda o‘z murabbiyi tomonidan ham rasman tasdiqlanmoqda.

Sizningcha, Islam Maxachev haqiqatan ham Xabib Nurmagomedovdan ustunroq jangchimi yoki Xabibning benuqson 29-0 rekordiga hech kim tenglasha olmaydimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va MMA muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu munozarali bayonotni darhol ulashing!

Khabib NurmagomedovIslam MakhachevJavier MendezUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiJoze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiBugun, 12:57Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiReal Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiBugun, 12:38Yuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiYuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiBugun, 12:33Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Bugun, 12:21«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladi«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladiBugun, 12:17Joze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladiJoze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi