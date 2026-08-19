Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...
Xaver Mendes Islam Maxachev Xabib Nurmagomedovdan o'zib ketganini tan oldi. U Islam yengil vaznda kamarini 4 marta himoya qilgani, ikki vazn toifasi chempioni bo'lgani va Xabibga qaraganda ko'proq jang o'tkazganini ta'kidladi. Mendesning fikricha, Islamning texnik arsenali kengroq bo'lib, u hay-kik, dzyudo usullari, ilib yiqitishlar va boshqa ko'nikmalarni uyg'unlashtira oladi.
UFC tarixidagi eng kuchli ikki jangchi — Xabib Nurmagomedov va Islam Maxachevning solishtirilishi yana MMA olamining markaziy mavzusiga aylandi. Ikkala yulduzning bosh murabbiyi bo‘lgan Xaver Mendes muxlislarni larzaga keltirgan bayonot bilan chiqib, Islam allaqachon o‘z ustozini ortda qoldirganini tan oldi. Taniqli amerikalik mutaxassis bunday xulosaga kelishiga aslida nima sabab bo‘ldi?
«Tan olishga majburman»: Murabbiyning shov-shuvli e’tirofi
Red Corner MMA nashriga bergan intervyusida Xaver Mendes Xabibga nisbatan alohida mehri bo‘lsa-da, raqamlar va haqiqatga ko‘z yuma olmasligini ochiq aytdi:
"Men Xabibga nisbatan xolis emasman, lekin Islamning rekordlarini tan olishim shart. U yengil vaznda kamarini 4 marta himoya qildi, endi esa ikki vazn toifasi chempioni, yarim o‘rta vazn kamarini ham qo‘lga kiritdi va Xabibga qaraganda ko‘proq jang o‘tkazdi. Garchi buni aytish menga yoqmasa-da, u Xabibdan o‘zib ketganini tan olishga majburman.", - dedi Xaver Mendes.
Islam Maxachev va Xabib Nurmagomedov: Asosiy taqqoslash
Ko‘rsatkich / Xususiyat
Islam Maxachev
Xabib Nurmagomedov
Unvonlar va kamarlar
Ikki vazn toifasi chempioni (yengil va yarim o‘rta)
Yengil vazn chempioni (3 marta himoya)
Yengil vazn himoyalari
4 marta muvaffaqiyatli himoya
3 marta muvaffaqiyatli himoya
Jang uslubi
Universal: hay-kik, dzyudo, podsechka, tizza zarbalari
«Ilon»dek tinimsiz kurash va jismoniy bosim
Oktagondagi tajriba
Ko‘proq janglar va rang-barang arsenal
Mag‘lubiyatsiz rekord (29-0) va parter hukmronligi
«Ilon kabi bo‘g‘ish va boy arsenal»: Uslublar to‘qnashuvi
Mendes ikki dag‘istonlik afsonaning oktagondagi taktikasi va imkoniyatlarini tahlil qilar ekan, Islamning texnik imkoniyatlari ancha kengroq ekanini ta’kidladi:
"Islam hamma narsani qila oladi — lou-kiklar, dzyudo usullari, ilib yiqitishlar va halokatli hay-kiklardan ustalik bilan foydalanadi. U barcha ko‘nikmalarni uyg‘unlashtira oladi. Xabib esa xuddi ilon kabi raqiblarini tinimsiz bosimi bilan bo‘g‘ib, charchatish evaziga sindirardi.", - dedi Xaver Mendes.
Ikki vazn kamarini egallab, tarixiy ko‘rsatkichlarni yangilayotgan Maxachevning UFC tarixidagi eng buyuk jangchi (GOAT) maqomiga da’vogarligi endilikda o‘z murabbiyi tomonidan ham rasman tasdiqlanmoqda.
Sizningcha, Islam Maxachev haqiqatan ham Xabib Nurmagomedovdan ustunroq jangchimi yoki Xabibning benuqson 29-0 rekordiga hech kim tenglasha olmaydimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va MMA muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu munozarali bayonotni darhol ulashing!
…