Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi

·34·Avto
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Qisqacha

Hyundai kompaniyasi o'zining eng ko'p sotiladigan krossoveri Tucson modelining beshinchi avlodini rasman taqdim etdi. Yangi Tucson Art of Steel konsepsiyasi asosidagi tik siluet, H harfini eslatuvchi yoritish chiziqlari va off-road uslubidagi elementlarga ega bo'ldi. Avtomobil uzunligi 4700 millimetrga, g'ildirak bazasi esa 2785 millimetrga yetib, C-segmentidan D-segmentiga o'tdi va Skoda Kodiaq, Honda CR-V hamda Renault Austral bilan raqobatlashadi.

Koreyaning Hyundai kompaniyasi oʻzining eng koʻp sotiladigan krossoveri — Tucson modelining beshinchi avlodini rasman taqdim etdi. Avtomobil bozorda jiddiy oʻzgarishlarga yuz tutib, yanada yiriklashdi va oʻzgacha dizayn yechimiga ega boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod avtomobili oʻzining xaridorlar orasida mashhurligi boʻyicha yetakchi boʻlgan oʻtmishdoshiga nisbatan ancha jasur va pishiq koʻrinishga keltirilgan. Hozirgi kunda ushbu krossover Buyuk Britaniyaning eng koʻp sotiladigan oʻntaligidan toʻrt yil davomida tushmagani va 2025-yilda dunyo boʻyicha yettinchi oʻrinni egallagani uning naqadar muvaffaqiyatli loyiha ekanini koʻrsatadi. Toyota RAV4 modelining asosiy raqobatchisi sanalgan bu avtomobil brendning yangi dizayn tilida bajarilgan.

Yangi tashqi koʻrinish va oʻlchamlar

Tashqi dizayndagi tub oʻzgarishlar Hyundai tomonidan joriy etilayotgan Art of Steel konsepsiyasiga asoslanadi. Ushbu uslub ikkinchi avlod Nexo modelida qoʻllanilgan boʻlib, kelgusi yillarda kompaniyaning barcha qatoriga tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Yangi Tucson oldingi avlodning yumshoq chiziqlaridan voz kechib, tik va ikki hajmli siluetga ega boʻldi.

Krossoverning asosiy eʼtiborni tortuvchi jihatlaridan biri bu uning yoritish tizimidir. Old va orqa qismlarda H harfini eslatuvchi yupqa yorugʻlik chizigʻi hamda vertikal kunduzgi chiroqlar oʻrnatilgan. Shuningdek, boʻrtib chiqqan gʻildirak arkalari, pastki qismdagi himoya qoplamalari va bamperlardagi maxsus elementlar avtomobilga haqiqiy off-road xarakterini beradi.

Salondagi qulayliklar va kengaytirilgan makon

Yangi Hyundai Tucson avvalgisiga qaraganda sezilarli darajada kattalashdi. Uning uzunligi 4700 millimetrni tashkil etib, bu amaldagi versiyadan naq 180 millimetrga uzunroqdir. Oʻlchamlarning bunday oʻsishi krossoverni C-segmentidan D-segmentiga oʻtkazdi va endi u Skoda Kodiaq, Honda CR-V hamda Renault Austral kabi modellar bilan bevosita raqobatlashadi.

Gʻildirak bazasi 100 millimetrga kengayib, 2785 millimetrni tashkil qildi. Kompaniyaning taʼkidlashicha, bu sinfdagi eng yaxshi ichki makon hajmini taʼminlaydi. Ikkinchi qatordagi yoʻlovchilar uchun bosh qismi 29 millimetrga oshgan, orqa eshiklar esa kengroq ochilib, saloniga chiqib-tushishni osonlashtirgan.

Avtomobilning ichki qismi ham tubdan oʻzgartirildi. Ioniq 3 modeli uslubida ishlangan minimalistik salon markazidan yirik sensorli ekran joy olgan. Rul chambarining ustida joylashgan yupqa raqamli displey esa haydovchining diqqatini yoʻldan chalgʻitmaslikka moʻljallangan. Hozircha Hyundai yangi Tucson uchun qanday dvigatellar taqdim etilishini oshkor etgani yoʻq. Eslatib oʻtamiz, amaldagi avtomobil oddiy benzinli motor, shuningdek, oddiy, toʻliq va plagin-gidrid turlarini taklif etib kelmoqda.

HyundaiTucsonKrossoverAvtomobilYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaBuyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaBugun, 11:53Gerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiGerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiBugun, 10:51BMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarBMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarBugun, 09:56Porsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixiPorsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixiKecha, 18:53Buyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaBuyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaKecha, 15:59BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiBYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiKecha, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar