SpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdi

·15·Texno
SpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdi
Qisqacha

SpaceX 2026-yil boshidan buyon 100-kosmik uchishini 19-avgust kuni Kaliforniyadagi Vandenberg kosmik kuchlar bazasidan amalga oshirdi. Falcon 9 raketasi ushbu missiyada 24 ta Starlink sun'iy yo'ldoshini orbitaga olib chiqdi, yil boshidan beri parvozlarning 97 tasi Falcon 9, qolgan 3 tasi esa Falcon Heavy va Starship sinovlariga to'g'ri keldi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi 2026-yil boshidan beri oʻzining yubiley — yuzinchi kosmik itshini muvaffaqiyatli bajarib, ulkan koʻrsatkichga erishdi. Ushbu muhim marra Kaliforniyadagi Vandenberg kosmik kuchlar bazasidan 19-avgust kuni fazoga koʻtarilgan Falcon 9 raketasining Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga olib chiqish missiyasi davomida qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yubiley parvoz davomida raketa pastki yeroldi orbitasiga keng polosali internet tizimining 24 ta yangi Starlink apparatini muvaffaqiyatli yetkazib berdi. 2026-yil boshidan buyon amalga oshirilgan umumiy parvozlarning asosiy qismi, aniqrogʻi 97 tasi aynan Falcon 9 raketalari hissasiga toʻgʻri keladi. Qolgan uchta muvaffaqiyatli uchish esa Falcon Heavy va Starship sinov parvozlari doirasida bajarilgan.

Koʻp martalik texnologiyalar va Starlink ahamiyati

Parvoz davomida texnik jihatdan ham muhim natija qayd etildi. Falcon 9 raketasining B1097 raqamli birinchi bosqichi uchishdan keyin taxminan sakkiz yarim daqiqa oʻtib Yerga muvaffaqiyatli qaytdi va Tinch okeanidagi Of Course I Still Love You nomli suzuvchi platformaga qoʻndi. Ushbu tezlatkich uchun joriy missiya oʻn ikkinchisi boʻldi. Eslatib oʻtamiz, aynan shu B1097 qurilmasi aprel oyida SpaceX tarixidagi orbital raketa bosqichining 600-marta muvaffaqiyatli qoʻndirilishi voqeasida ham qatnashgan edi.

Kompaniyaning bunchalik yuqori surʼatda ishlayotganiga asosiy sabab bu — Starlink loyihasidir. Joriy yildagi dastlabki 100 ta missiyaning naq 74 tasi aynan mazkur global sunʼiy yoʻldosh guruhini kengaytirish va uning imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan. Hozirgi kunda orbitada ishlayotgan Starlink qurilmalarining umumiy soni deyarli 11 ming taga yetdi.

Kelgusidagi ulkan rejalar

Statistik maʼlumotlarga koʻra, SpaceX ketma-ket uchinchi yildirki, bir kalendar yili davomida 100 ta uchish chegarasini muvaffaqiyatli yengib oʻtmoqda. Ilk bor bu koʻrsatkich 2024-yilda qayd etilib, oshshada kompaniya 138 ta missiyani (132 ta Falcon 9, ikkita Falcon Heavy va toʻrtta Starship sinovi) amalga oshirgan edi. 2025-yilda esa parvozlar soni rekord darajadagi 170 taga (165 tasi Falcon 9 va beshtasi Starship) yetkazilgan edi.

Kelgusida SpaceX toʻliq qayta foydalaniladigan Starship tizimi evaziga kosmik parvozlar chastotasini yanada keskin oshirishni rejalashtirmoqda. Ilon Mask ilgariroq Starship raketasini bir sutkada bir necha marta uchirish imkoniyati haqida gapirgan boʻlib, bu nazariy jihatdan yiliga mingga yaqin parvozni amalga oshirish yoʻlini ochib beradi. Istiqbolda esa Starship bosqichma-bosqich Falcon 9 hamda Falcon Heavy raketalarini toʻlaligicha almashtirishi kutilmoqda.

SpaceXStarlinkFalcon 9Ilon MaskKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiNASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiBugun, 12:23Elon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiElon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiBugun, 11:58HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiHarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiBugun, 11:23Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaHonor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaBugun, 10:52OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi