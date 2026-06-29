Yan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqda

·0·Sport
Yan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqda

Germaniyaning Bavariya va boshqa grand klublari qatorida transfer bozorida faol boʻlgan RB Leypsig jamoasining yosh yulduzi Yan Diomande oʻz kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi. Isteʻdodli vinger Angliya Premer-ligasi giganti Liverpul klubining qiziqishlariga qaramay, faoliyatini Pari Sen-Jermen safida davom ettirishni afzal koʻrmoqda. Bu haqda The Athletic nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʻloʻmotlarga koʻra, Diomande Parij klubining sport loyihasiga toʻliq ishonadi. Futbolchi klub raisi Nasser Al-Khelaifi va maslahatchi Luis Campos tomonidan taklif etilgan rejalar, shuningdek, bosh murabbiy Luis Enrique qoʻli ostida toʻp surish imkoniyatini yuqori baholamoqda. Futbolchi aynan Pari Sen-Jermen safida nufuzli sovrinlarni yutish va kelajakda "Oltin toʻp" (Ballon d'Or) mukofotiga ega chiqish uchun eng yaxshi imkoniyatga ega boʻlishiga ishonmoqda.

Liverpul uchun kutilmagan zarba

Liverpul rahbariyati Yan Diomande uchun 100 million yevro atrofida katta mablagʻ sarflashga tayyor edi. Biroq futbolchining Parijga koʻchib oʻtish istagi mersisaydliklarning rejalarini chippakka chiqardi. Shu bilan birga, RB Leypsig ham oʻz yetakchisini arzon narxda qoʻyib yubormoqchi emas. Nemis klubi Liverpul taklif qilgan summani rad etib, transfer narxini 130 million yevro etib belgilagan.

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Diomande RB Leypsig tarixidagi eng qimmat sotuvga aylanadi. Hozircha bu boradagi rekord Manchester Siti jamoasiga 90 million yevro evaziga oʻtgan Josko Gvardiolga tegishli boʻlib turibdi. Yan Diomande oʻtgan mavsumda Bundesligada 33 ta oʻyinda maydonga tushib, 12 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi va jamoasining Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishiga munosib hissa qoʻshdi.

Dunyoning eng yaxshi dreyblerlaridan biri

Statistik maʻloʻmotlarga koʻra, oʻtgan mavsumda Germaniya chempionatida hech bir futbolchi raqiblarini aldab oʻtish borasida Diomande kabi yuqori koʻrsatkich qayd etmagan. Uning maydondagi harakatlari va texnik mahorati koʻplab grand klublar eʻtiborini tortgan edi. Hozirda futbolchi Kot-d'Ivuar terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda.

Goal.com nashrining yozishicha, Kot-d'Ivuar terma jamoasi turnirning 1/16 final bosqichida Norvegiya bilan bahs olib boradi. Yan Diomande bor eʻtiborini terma jamoa oʻyinlariga qaratgan boʻshsa-da, turnir yakunlanishi bilan Pari Sen-Jermen va RB Leypsig oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi pallaga kirishi kutilmoqda. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan boʻlishiga qaramay, uning transferi joriy yozning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi tayin.

Pari Sen-JermenLiverpulYan DiomandeTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?Bugun, 00:38Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiMundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdiBugun, 00:23Real Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldiReal Madrid va Joze Mourinyo Endrick borasida yakuniy qarorga keldiBugun, 00:17Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdiKongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdiBugun, 00:16Sanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdiSanderlend Granit Xhaka transferi boʻyicha Chelsi taklifini rad etdiKecha, 23:56JCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiJCH-2026dagi omadsizlik murabbiyni iste’foga chiqardi: Xalqdan uzr so‘radiKecha, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi