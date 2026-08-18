Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)
18 avgust kuni xonanda Maftuna Xolmurodovaning nikoh to‘yi bo‘lib o‘tdi. To‘y lavhalarida kelin-kuyovning yaqinlari va bir qator san’atkorlar jam bo‘lgani aks etgan. Bayramona ruhda o‘tgan marosim videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Muxlislar Maftuna Xolmurodovani yangi hayot bosqichi bilan tabriklamoqda.
Bugun, 18 avgust kuni xonanda Maftuna Xolmurodovaning nikoh to‘yidan olingan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, kuzatuvchilar e’tiborini tortmoqda.
Videolarda xonandaning hayotidagi unutilmas kun — nikoh to‘yi ko‘tarinki kayfiyatda o‘tayotgani aks etgan. Unda kelin-kuyovning yaqinlari jam bo‘lgani, bayramona muhit hukm surayotgani va to‘yga bir qator san’atkorlar tashrif buyurgani ko‘rinadi.
Maftuna Xolmurodova uchun ushbu kun hayotidagi eng quvonchli va unutilmas sanalardan biriga aylandi. Xonandaning muxlislari va kuzatuvchilari ijtimoiy tarmoqlar orqali uni yangi hayot bosqichi bilan tabriklab, samimiy tilaklarini yo‘llamoqda.
To‘yga oid videolar qisqa vaqt ichida keng tarqalib, xonandaning shaxsiy hayotidagi ushbu muhim voqea ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otgan.
…