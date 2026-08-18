Xitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdi

·1·Texno
Xitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdi
Qisqacha

Xitoyning Unitree Robotics kompaniyasi joyidan turib 2 metr balandlikka sakray oladigan va 12,66 metr/soniya, ya'ni 45,6 km/soat tezlikda yuguradigan “Superman” gumanoid robotini taqdim etdi. Robotning sakrash ko'rsatkichi insonning qayd etilgan natijalaridan, yugurish tezligi esa 2009 yilda Usain Bolt qayd etgan maksimal tezlik — taxminan 12,4 m/sdan yuqori.

Xitoyning Unitree Robotics kompaniyasi inson jismoniy imkoniyatlariga yaqinlashayotgan yangi gumanoid robot — “Superman”ni taqdim etdi. Robot joyidan turib 2 metr balandlikka sakray olishi va 12,66 metr/soniya, ya’ni 45,6 km/soat tezlikda yugurishi bilan e’tibor qozondi.

Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, robotning oyoqlari 85 santimetr uzunlikda bo‘lib, u joyidan sakrash bo‘yicha insonning qayd etilgan natijalaridan yuqori ko‘rsatkichni namoyish etgan. Yugurish tezligi esa 2009 yilda 100 metrga yugurishda Usain Bolt qayd etgan maksimal tezlik — taxminan 12,4 m/sdan yuqori.

“Superman” oddiy maishiy vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan robotdan ko‘ra, avvalo yuqori tezlik va harakatchanlik imkoniyatlarini namoyish etuvchi platforma sifatida ishlab chiqilgan. Unitree ma’lumotlariga ko‘ra, uning yaratilishi atigi uch oydan sal ko‘proq vaqtni olgan.

Yangi robotning taqdimoti Pekinda bo‘lib o‘tadigan Jahon gumanoid robotlar o‘yinlari arafasida amalga oshirildi. Musobaqalarda robotlarning yugurish va sakrash kabi jismoniy imkoniyatlari ham sinovdan o‘tkazilishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, mutaxassislar robotning kompaniya tomonidan e’lon qilingan rekord ko‘rsatkichlarini mustaqil ravishda tasdiqlash masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Shunday bo‘lsa-da, “Superman”ning namoyishi gumanoid robotlar qanchalik tez va chaqqon bo‘lib borayotganini ko‘rsatdi.

Oq robot odam ustidan balandlik o‘lchagich yonida orqaga salto qilmoqda.
XitoyUnitree RoboticsSupermanUsain BoltPekin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiNASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiBugun, 21:54Kameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiKameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiBugun, 21:25iQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MBugun, 19:55Rasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiRasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiBugun, 19:29Xiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiXiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiBugun, 18:57SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiSpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiBugun, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi