Joe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdi
Joe Hart Pep Guardiola ketganidan keyin Manchester Siti uchun eng katta sinov tashqi bosim bo'lishini aytdi. Klub rahbariyati yangi bosh murabbiy Enzo Marescadan darhol mo'jiza kutmayapti va jamoa imkoniyatlarini real baholamoqda. Mavsum boshida natijalar kutilgandek chiqmasa, OAV va muxlislar Marescaga e'tiroz bildirishlari mumkin.
Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni Joe Hart Pep Guardiola ketganidan keyin Manchester Siti jamoasini qanday o‘zgarishlar kutayotgani haqida fikr bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, klub rahbariyati yangi bosh murabbiy Enzo Marescadan darhol mo‘jiza kutmayapti, biroq tashqi muhitda bosim juda yuqori bo‘lishi aniq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Radio 5 Live efirida so‘z olgan Joe Hart Manchester Siti o‘tish davriga kirib borayotganini ta’kidladi. Klub oxirgi yillar davomida Pep Guardiola qo‘l ostida ulkan muvaffaqiyatlarga erishdi va Angliya futbolida mutlaq ustunlik qildi. Endilikda esa jamoa yangi bosqichga qadam qo‘ymoqda.
Ichki vazminlik va tashqi bosimHartning fikricha, Manchester Siti rahbariyati mavsum oldidan murabbiy zimmasiga haddan tashqari og‘ir vazifalarni yuklamaydi. Ichki muhitda jamoaning imkoniyatlari real baholanmoqda va tarkibdagi tabiiy o‘zgarishlar jarayoni to‘g‘ri tushunilmoqda.
„Klub bu mavsum uchun o‘ziga o‘ta ulkan va imkonsiz talablar qo‘yayotgani yo‘q. Rahbariyat jamoada haliyam yetarlicha sifat va raqobatbardosh tarkib borligiga ishonadi“, — deya ta’kidladi Joe Hart.
Shunga qaramay, mutaxassis tashqi bosim haqida ham ogohlantirdi. Agar mavsum boshida natijalar kutilgandek chiqmasa, ommaviy axborot vositalari va muxlislar Enzo Marescaga darhol e’tiroz bildira boshlashi tabiiy.
Transferlar va raqobatHozirgi vaqtda Manchester Siti transfer bozorida faol harakat qilmoqda. Klub Lille jamoasining 18 yoshli iqtidorli futbolchisi Ayyoub Bouaddi transferi bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda, shuningdek Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandesga ham qiziqish bildirilyapti.
Biroq mavsum boshidagi dastlabki sinovlar, jumladan Arsenalga qarshi kechgan Community Shield bahsida 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat jamoa uchun jiddiy signal bo‘ldi. Arsenal so‘nggi yillarda Manchester Siti hukmronligiga barham berib, Angliya Premer-ligasining asosiy favoritiga aylandi va endi chempionlik maqomini himoya qilish vaqti keldi.
…