Joe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdi

·5·Sport
Joe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdi
Qisqacha

Joe Hart Pep Guardiola ketganidan keyin Manchester Siti uchun eng katta sinov tashqi bosim bo'lishini aytdi. Klub rahbariyati yangi bosh murabbiy Enzo Marescadan darhol mo'jiza kutmayapti va jamoa imkoniyatlarini real baholamoqda. Mavsum boshida natijalar kutilgandek chiqmasa, OAV va muxlislar Marescaga e'tiroz bildirishlari mumkin.

Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni Joe Hart Pep Guardiola ketganidan keyin Manchester Siti jamoasini qanday o‘zgarishlar kutayotgani haqida fikr bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, klub rahbariyati yangi bosh murabbiy Enzo Marescadan darhol mo‘jiza kutmayapti, biroq tashqi muhitda bosim juda yuqori bo‘lishi aniq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Radio 5 Live efirida so‘z olgan Joe Hart Manchester Siti o‘tish davriga kirib borayotganini ta’kidladi. Klub oxirgi yillar davomida Pep Guardiola qo‘l ostida ulkan muvaffaqiyatlarga erishdi va Angliya futbolida mutlaq ustunlik qildi. Endilikda esa jamoa yangi bosqichga qadam qo‘ymoqda.

Ichki vazminlik va tashqi bosim

Hartning fikricha, Manchester Siti rahbariyati mavsum oldidan murabbiy zimmasiga haddan tashqari og‘ir vazifalarni yuklamaydi. Ichki muhitda jamoaning imkoniyatlari real baholanmoqda va tarkibdagi tabiiy o‘zgarishlar jarayoni to‘g‘ri tushunilmoqda.

„Klub bu mavsum uchun o‘ziga o‘ta ulkan va imkonsiz talablar qo‘yayotgani yo‘q. Rahbariyat jamoada haliyam yetarlicha sifat va raqobatbardosh tarkib borligiga ishonadi“, — deya ta’kidladi Joe Hart.

Shunga qaramay, mutaxassis tashqi bosim haqida ham ogohlantirdi. Agar mavsum boshida natijalar kutilgandek chiqmasa, ommaviy axborot vositalari va muxlislar Enzo Marescaga darhol e’tiroz bildira boshlashi tabiiy.

Transferlar va raqobat

Hozirgi vaqtda Manchester Siti transfer bozorida faol harakat qilmoqda. Klub Lille jamoasining 18 yoshli iqtidorli futbolchisi Ayyoub Bouaddi transferi bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda, shuningdek Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandesga ham qiziqish bildirilyapti.

Biroq mavsum boshidagi dastlabki sinovlar, jumladan Arsenalga qarshi kechgan Community Shield bahsida 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat jamoa uchun jiddiy signal bo‘ldi. Arsenal so‘nggi yillarda Manchester Siti hukmronligiga barham berib, Angliya Premer-ligasining asosiy favoritiga aylandi va endi chempionlik maqomini himoya qilish vaqti keldi.

Joe HartManchester SitiEnzo MarescaPep GuardiolaAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiManchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiBugun, 21:56Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Bugun, 21:13Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 20:31Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiBugun, 20:11Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinBugun, 20:10Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Bugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi