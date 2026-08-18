Ronaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladi

·1·Dunyo
Ronaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladi
Qisqacha

Krishtianu Ronaldu Lionel Messining otasi Xorxe Messi vafotidan keyingi postiga izoh qoldirib, Instagram tarixidagi eng ko‘p layk to‘plagan izoh rekordini yangiladi. 16 avgust holatiga ko‘ra, izohga 6,7 milliondan ortiq layk bosilgan. Bu natija Ronalduning avvalgi rekordidan qariyb 600 mingta ko‘pdir. Xorxe Messi 2026 yil avgust oyida 68 yoshida vafot etgan.

Krishtianu Ronaldu yana bir bor Instagram tarixiga kirdi. Portugaliyalik futbolchi Lionel Messi otasi Xorxe Messi vafotidan keyin ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ulashgan ta’sirli postiga izoh qoldirdi.

Ronaldu izohida Messiga va uning yaqinlariga hamdardlik bildirib, og‘ir kunlarda ularga kuch tilagan. Futbol olamidagi ikki buyuk raqibdan birining bunday qo‘llab-quvvatlashi muxlislar e’tiborini ham tortdi.

Futbolchining qisqa izohi qisqa vaqt ichida millionlab layk to‘pladi. 16 avgust holatiga ko‘ra, unga 6,7 milliondan ortiq “layk” bosilgan va bu ko‘rsatkich Instagram tarixidagi eng ko‘p layk to‘plagan izoh sifatida qayd etilgan.

Qizig‘i, Ronaldu bu rekordni avval ham o‘rnatgan edi. Biroq Messi postiga yozgan yangi izohi uning oldingi natijasidan qariyb 600 mingta ko‘proq layk to‘plab, rekordni yangilagan.

Messining otasi Xorxe Messi 2026 yil avgust oyida 68 yoshida vafot etgan. Lionel Messi otasining vafotidan so‘ng Instagram'da unga bag‘ishlangan ta’sirli xotira postini e’lon qilib, uning hayoti va futbolchilik faoliyatidagi beqiyos o‘rnini yodga olgan.

Shu tariqa, maydondagi uzoq yillik raqobati bilan tanilgan Ronaldu va Messi bu safar futbol emas, insoniy qo‘llab-quvvatlash va hamdardlik orqali yana bir bor bir sahifada uchrashdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

16 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi16 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladiBugun, 19:14Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiShri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiBugun, 17:23Markaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaMarkaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaBugun, 16:42Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?Bugun, 16:26Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Bugun, 16:00Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiXitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiBugun, 15:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi