Ronaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladi
Krishtianu Ronaldu Lionel Messining otasi Xorxe Messi vafotidan keyingi postiga izoh qoldirib, Instagram tarixidagi eng ko‘p layk to‘plagan izoh rekordini yangiladi. 16 avgust holatiga ko‘ra, izohga 6,7 milliondan ortiq layk bosilgan. Bu natija Ronalduning avvalgi rekordidan qariyb 600 mingta ko‘pdir. Xorxe Messi 2026 yil avgust oyida 68 yoshida vafot etgan.
Krishtianu Ronaldu yana bir bor Instagram tarixiga kirdi. Portugaliyalik futbolchi Lionel Messi otasi Xorxe Messi vafotidan keyin ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ulashgan ta’sirli postiga izoh qoldirdi.
Ronaldu izohida Messiga va uning yaqinlariga hamdardlik bildirib, og‘ir kunlarda ularga kuch tilagan. Futbol olamidagi ikki buyuk raqibdan birining bunday qo‘llab-quvvatlashi muxlislar e’tiborini ham tortdi.
Futbolchining qisqa izohi qisqa vaqt ichida millionlab layk to‘pladi. 16 avgust holatiga ko‘ra, unga 6,7 milliondan ortiq “layk” bosilgan va bu ko‘rsatkich Instagram tarixidagi eng ko‘p layk to‘plagan izoh sifatida qayd etilgan.
Qizig‘i, Ronaldu bu rekordni avval ham o‘rnatgan edi. Biroq Messi postiga yozgan yangi izohi uning oldingi natijasidan qariyb 600 mingta ko‘proq layk to‘plab, rekordni yangilagan.
Messining otasi Xorxe Messi 2026 yil avgust oyida 68 yoshida vafot etgan. Lionel Messi otasining vafotidan so‘ng Instagram'da unga bag‘ishlangan ta’sirli xotira postini e’lon qilib, uning hayoti va futbolchilik faoliyatidagi beqiyos o‘rnini yodga olgan.
Shu tariqa, maydondagi uzoq yillik raqobati bilan tanilgan Ronaldu va Messi bu safar futbol emas, insoniy qo‘llab-quvvatlash va hamdardlik orqali yana bir bor bir sahifada uchrashdi.
…