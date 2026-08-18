Manchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradi

·1·Sport
Manchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradi
Qisqacha

Manchester Siti hujumchisi Jeremi Doku jarohati sabab 2026/27-yilgi Angliya Premer-ligasi 1-turida Bornmutga qarshi o'yinni o'tkazib yuboradi. Belgiyalik futbolchi yakshanba kuni Arsenalga qarshi Community Shield uchrashuvida boldiridan jarohat olib, tanaffusda Jek Grilish bilan almashtirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Doku bir necha hafta safdan chiqishi mumkin, ammo uning qaytish muddati tibbiy ko'rikdan so'ng aniqlanadi.

Angliya Premer-ligasining yangi 2026/27-yilgi mavsumi boshlanishi arafasida Manchester Siti jamoasi oʻzining yetakchi futbolchilaridan biridan ayrildi. Goal.com xabar berishicha, hujumchi Jeremi Doku jarohat olib, chempionatning 1-turidan oʻrin olgan Bornmutga qarshi bahsni oʻtkazib yuborishi aniq boʻldi. Bu holat jamoaning mavsumoldi rejalariga jiddiy putur yetkazdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, belgiyalik futbolchi yakshanba kuni Millennium stadionida Arsenalga qarshi kechgan Angliya Superkubogi — Community Shield uchrashuvida jarohat olgan. Oʻyin davomida oʻzini noqulay his qilgan Doku tanaffus vaqtida almashtirilib, uning oʻrniga Jek Grilish maydonga tushgan edi. Oʻsha uchrashuvdagi magʻlubiyat klub uchun qoʻshaloq yoʻqotish bilan yakunlandi.

Jarohat tafsilotlari va Enzo Mareskaning bosh ogʻrigʻi

Hozircha futbolchining yashil maydonlarga qachon qaytishi aniq emas, biroq dastlabki xabarlarga koʻra, Jeremi Doku boldir qismidan jarohat olgan. Ushbu muammo uni bir necha hafta davomida safdan chiqarishi kutilmoqda. Bu esa jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Mareska uchun rasmiy uchrashuvlardagi ilk sinov oldidan katta bosh ogʻriqqa aylandi.

Italiyalik mutaxassis aynan shu tarkib bilan oʻzining Premyer-ligadagi debyut oʻyiniga tayyorgarlik koʻrayotgan edi. Etihad stadionida oʻtadigan ilk rasmiy oʻyin oldidan asosiy tarkib futbolchisining safdan chiqqani murabbiylar shtabining taktik rejalarini oʻzgartirishga majbur qiladi.

Jahon chempionatining asoratlari

Klub ichidagi manbalarning taʼkidlashicha, ushbu jarohat tasodifiy holat emas. Vujudga kelgan vaziyat futbolchining Belgiya terma jamoasi safida FIFA Jahon chempionatida ishtirok etgani va oʻsha paytdagi jismoniy zoʻriqishlarning asorati boʻlishi mumkinligi borasida xavotirlar ortib bormoqda.

Klub tibbiy shtabi futbolchining tezroq tiklanishi uchun barcha choralarni koʻrayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar bu kabi jismoniy muammolar uzoq davom etishidan xavotirda. Doku mavsumning eng qizgʻin pallalarga kirish pallasida jamoaga qachon yordam bera olishi yaqin kunlardagi chuqurlashtirilgan tibbiy koʻrikdan soʻng maʼlum boʻladi.

Manchester SitiJeremi DokuPremer-ligaEnzo MareskaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiJoe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiBugun, 21:58Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Bugun, 21:13Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 20:31Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiBugun, 20:11Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinBugun, 20:10Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Bugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi