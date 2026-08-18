Manchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradi
Manchester Siti hujumchisi Jeremi Doku jarohati sabab 2026/27-yilgi Angliya Premer-ligasi 1-turida Bornmutga qarshi o'yinni o'tkazib yuboradi. Belgiyalik futbolchi yakshanba kuni Arsenalga qarshi Community Shield uchrashuvida boldiridan jarohat olib, tanaffusda Jek Grilish bilan almashtirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Doku bir necha hafta safdan chiqishi mumkin, ammo uning qaytish muddati tibbiy ko'rikdan so'ng aniqlanadi.
Angliya Premer-ligasining yangi 2026/27-yilgi mavsumi boshlanishi arafasida Manchester Siti jamoasi oʻzining yetakchi futbolchilaridan biridan ayrildi. Goal.com xabar berishicha, hujumchi Jeremi Doku jarohat olib, chempionatning 1-turidan oʻrin olgan Bornmutga qarshi bahsni oʻtkazib yuborishi aniq boʻldi. Bu holat jamoaning mavsumoldi rejalariga jiddiy putur yetkazdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, belgiyalik futbolchi yakshanba kuni Millennium stadionida Arsenalga qarshi kechgan Angliya Superkubogi — Community Shield uchrashuvida jarohat olgan. Oʻyin davomida oʻzini noqulay his qilgan Doku tanaffus vaqtida almashtirilib, uning oʻrniga Jek Grilish maydonga tushgan edi. Oʻsha uchrashuvdagi magʻlubiyat klub uchun qoʻshaloq yoʻqotish bilan yakunlandi.
Jarohat tafsilotlari va Enzo Mareskaning bosh ogʻrigʻiHozircha futbolchining yashil maydonlarga qachon qaytishi aniq emas, biroq dastlabki xabarlarga koʻra, Jeremi Doku boldir qismidan jarohat olgan. Ushbu muammo uni bir necha hafta davomida safdan chiqarishi kutilmoqda. Bu esa jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Mareska uchun rasmiy uchrashuvlardagi ilk sinov oldidan katta bosh ogʻriqqa aylandi.
Italiyalik mutaxassis aynan shu tarkib bilan oʻzining Premyer-ligadagi debyut oʻyiniga tayyorgarlik koʻrayotgan edi. Etihad stadionida oʻtadigan ilk rasmiy oʻyin oldidan asosiy tarkib futbolchisining safdan chiqqani murabbiylar shtabining taktik rejalarini oʻzgartirishga majbur qiladi.
Jahon chempionatining asoratlariKlub ichidagi manbalarning taʼkidlashicha, ushbu jarohat tasodifiy holat emas. Vujudga kelgan vaziyat futbolchining Belgiya terma jamoasi safida FIFA Jahon chempionatida ishtirok etgani va oʻsha paytdagi jismoniy zoʻriqishlarning asorati boʻlishi mumkinligi borasida xavotirlar ortib bormoqda.
Klub tibbiy shtabi futbolchining tezroq tiklanishi uchun barcha choralarni koʻrayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar bu kabi jismoniy muammolar uzoq davom etishidan xavotirda. Doku mavsumning eng qizgʻin pallalarga kirish pallasida jamoaga qachon yordam bera olishi yaqin kunlardagi chuqurlashtirilgan tibbiy koʻrikdan soʻng maʼlum boʻladi.
…