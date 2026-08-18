Kameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladi

·17·Texno
Kameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladi
Qisqacha

Apple kamerali AirPods quloqchinlarini chiqarishga hozirlik ko'rmoqda, qurilma tafsilotlari macOS 26.7 RC sinov versiyasidagi videolar va kodlar orqali oshkor bo'ldi. Chap va o'ng quloqchinlarga o'rnatiladigan kichik kameralar odatiy suratga olish yoki video yozish uchun emas, balki past aniqlikda atrof-muhit haqidagi ma'lumotlarni qayd etib, Siri uchun "ko'z" vazifasini bajaradi.

Soʻnggi yillarda sunʼiy intellekt va kameralar bilan jihozlangan taqiluvchi qurilmalar oʻziga xos obroʻ muammosiga duch kelmoqda. Xususan, Meta kompaniyasining Ray-Ban aqlli koʻzoynaklari atrofdagilarni ularning roziligisiz yozib olishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni keltirib chiqargan edi. Shu boisdan ham Apple kompaniyasining kamerali AirPods quloqchinlarini chiqarishga hozirlik koʻrayotgani haqidagi xabarlar koʻpchilikda haqli savollarni tugʻdirdi, axir bu iPhone ishlab chiqaruvchisining oʻzini maxfiylikka intiluvchi brend sifatida koʻrsatishiga ziddek tuyulishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa texnologiya manbalarining xabar berishicha, ushbu shov-shuvli qurilma tafsilotlari macOS 26.7 RC dasturiy taʼminotining sinov versiyasidagi video yozuvlar va kodlar orqali oshkor boʻlgan. Ushbu videoda bir kishi AirPods taqqan holda kitobni koʻrsatib, Siri ovozli yordamchisi bilan muloqot qilayotgani aks etgan. Unga ilova qilingan ovozli treklarda „Visual Intelligence yordamida dunyongiz saqlanadigan boʻladi“ degan jumlalar yangraydi.

Maxfiylik xavotirlari va texnik imkoniyatlar

Apple oʻz brendini foydalanuvchilar ishonchiga qurgani sababli, bu qadam odatdagi apparat taʼminoti yangilanishiga qaraganda ancha katta tavakkal hisoblanadi. Bugungi kunda AirPods oddiy aksessuar sifatida qabul qilinib, odamlar ularni hech qanday ikkilanishsiz butun kun davomida taqib yurishadi. Biroq kameralarning qoʻshilishi foydalanuvchilarni atrofdagilar ularni yashirincha yozib olayotganmikan degan xayolga borishiga sabab boʻlishi mumkin.

Shunga qaramay, mazkur quloqchinlardagi kameralar odatdagi suratga olish yoki video yozish uchun moʻljallanmagan. Bloomberg nashri jurnalisti Mark Gurmanning avvalroq bergan maʼlumotiga tayanib aytish mumkinki, chap va oʻng quloqchinlarga oʻrnatilgan kichik kameralar faqat Siri raqamli yordamchisi uchun „koʻz“ vazifasini bajaradi.

Yangilangan Siri va amaliy cheklovlar

Ushbu kameralar atrof-muhitdagi maʼlumotlarni past aniqlikda (low resolution) qayd etishga moʻljallangan boʻlib, ularning asosiy maqsadi foydalanuvchilarga yangilangan Siri AI imkoniyatlaridan toʻlaqonli foydalanish imkonini berishdir. Qurilmaning bunday tuzilishi uni oddiy josuslik vositasiga aylantirmaslik uchun ataylab cheklangan.

Shuningdek, macOS kodlaridan topilgan maʼlumotlarga koʻra, tizimda “Hair Detected” (Soch aniqlandi) deb nomlangan xatolik xabari ham mavjud. Agar foydalanuvchining uzun sochi quloqchin kamerasini toʻsib qoʻysa, ushbu xabar ishga tushib, atrofdagilar haqida aniq maʼlumot olish uchun kamerani tozalashni eslatib turadi.

Apple oʻzining sentabr oyida chiqarilishi kutilayotgan iOS 27 va boshqa yangi dasturiy taʼminot yangilanishlari bilan birga taqdim etishi kutilayotgan bu qurilma orqali sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Biroq isteʼmolchilarning maxfiylik borasidagi haqli xavotirlarini bartaraf etish kompaniya uchun asosiy vazifalardan biri boʻlib qolmoqda.

AppleAirpodsTexnologiyaSuniy intellektSiri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiXitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiBugun, 21:57NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiNASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdiBugun, 21:54iQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MBugun, 19:55Rasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiRasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiBugun, 19:29Xiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiXiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiBugun, 18:57SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiSpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiBugun, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi