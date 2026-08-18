NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdi
NASA astronavti Anil Menon va ESA vakili Sofi Adeno XKSning Amerika segmentidagi «Kvest» shlyuzidan ochiq kosmosga muvaffaqiyatli chiqdi. Ular Yer bilan aloqa uchun mo'ljallangan eskirgan antenna uskunalarini yangilashi, eski antennani demontaj qilib, yangisini XKS fermasining Z1 segmentiga o'rnatishi kerak. Ta'mirlash ishlari AQSh Sharqiy sohil vaqti bilan 08:29 da boshlangan va taxminan 6 yarim soat davom etishi rejalashtirilgan.
NASA astronavti Anil Menon va Yevropa kosmik agentligining (ESA) vakili Sofi Adeno Xalqaro kosmik stansiyaning (XKS) Amerika segmentidagi «Kvest» shlyuzidan ochiq kosmosga muvaffaqiyatli chiqishdi. Ushbu muhim kosmik yurishdan koʻzlangan asosiy maqsad Yer bilan aloqa oʻrnatish uchun moʻljallangan eskirgan antenna uskunalarini yangilashdan iborat boʻlib, bu stansiya va Хyustondagi Yer usti boshqaruv markazi oʻrtasidagi maʼlumotlar uzatilishini taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur murakkab taʼmirlash va texnik xizmat koʻrsatish ishlari AQSh Sharqiy sohil vaqti bilan soat 08:29 da boshlangan boʻlib, rejaga muvofiq taxminan 6 yarim soat davom etishi koʻzda tutilgan. Bu vaqt mobaynida astronavtlar ochiq fazoda bir qator texnik amallarni bajarishlari talab etiladi.
Antenna almashtirish jarayoni va uning ahamiyatiMutaxassislar oldida turgan vazifa stansiyaning tashqi platformasida joylashgan eski aloqa antennasini demontaj qilish hamda uning oʻrniga yangi qurilmani XKS fermasining Z1 segmentiga oʻrnatishdan iborat. Eski uskunani xavfsiz tarzda tashqi platformaga joylashtirish va yangi texnologiyani ulash jarayoni kosmonavtika tarixida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki uzluksiz aloqa stansiyadagi xavfsizlik va ilmiy tadqiqotlar uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi.
Mazkur missiya Xalqaro kosmik stansiyani yigʻish, unga xizmat koʻrsatish va modernizatsiya qilish boʻyicha amalga oshirilgan umumiy hisobda 282-chi ochiq kosmosga chiqish amaliyoti boʻlib tarixga kirdi.
Tarixiy lahzalar va ekipaj tajribasiUshbu chiqish ekipaj aʼzolari uchun ham oʻziga xos ahamiyatga ega. Xususan:
- Anil Menon uchun bu uning faoliyatidagi ikkinchi ochiq kosmosga chiqish hisoblanadi;
- Sofi Adeno uchun esa bu kosmosning ochiq fazosidagi ilk tajriba boʻldi;
- Shu bilan birga, Sofi Adeno ochiq kosmosga chiqqan tarixdagi ilk fransuz ayol ayol sifatida rekord oʻrnatdi.
…