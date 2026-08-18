NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdi

·4·Texno
NASA va ESA astronavtlari XKSda ochiq kosmosga chiqdi
Qisqacha

NASA astronavti Anil Menon va ESA vakili Sofi Adeno XKSning Amerika segmentidagi «Kvest» shlyuzidan ochiq kosmosga muvaffaqiyatli chiqdi. Ular Yer bilan aloqa uchun mo'ljallangan eskirgan antenna uskunalarini yangilashi, eski antennani demontaj qilib, yangisini XKS fermasining Z1 segmentiga o'rnatishi kerak. Ta'mirlash ishlari AQSh Sharqiy sohil vaqti bilan 08:29 da boshlangan va taxminan 6 yarim soat davom etishi rejalashtirilgan.

NASA astronavti Anil Menon va Yevropa kosmik agentligining (ESA) vakili Sofi Adeno Xalqaro kosmik stansiyaning (XKS) Amerika segmentidagi «Kvest» shlyuzidan ochiq kosmosga muvaffaqiyatli chiqishdi. Ushbu muhim kosmik yurishdan koʻzlangan asosiy maqsad Yer bilan aloqa oʻrnatish uchun moʻljallangan eskirgan antenna uskunalarini yangilashdan iborat boʻlib, bu stansiya va Хyustondagi Yer usti boshqaruv markazi oʻrtasidagi maʼlumotlar uzatilishini taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur murakkab taʼmirlash va texnik xizmat koʻrsatish ishlari AQSh Sharqiy sohil vaqti bilan soat 08:29 da boshlangan boʻlib, rejaga muvofiq taxminan 6 yarim soat davom etishi koʻzda tutilgan. Bu vaqt mobaynida astronavtlar ochiq fazoda bir qator texnik amallarni bajarishlari talab etiladi.

Antenna almashtirish jarayoni va uning ahamiyati

Mutaxassislar oldida turgan vazifa stansiyaning tashqi platformasida joylashgan eski aloqa antennasini demontaj qilish hamda uning oʻrniga yangi qurilmani XKS fermasining Z1 segmentiga oʻrnatishdan iborat. Eski uskunani xavfsiz tarzda tashqi platformaga joylashtirish va yangi texnologiyani ulash jarayoni kosmonavtika tarixida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki uzluksiz aloqa stansiyadagi xavfsizlik va ilmiy tadqiqotlar uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Mazkur missiya Xalqaro kosmik stansiyani yigʻish, unga xizmat koʻrsatish va modernizatsiya qilish boʻyicha amalga oshirilgan umumiy hisobda 282-chi ochiq kosmosga chiqish amaliyoti boʻlib tarixga kirdi.

Tarixiy lahzalar va ekipaj tajribasi

Ushbu chiqish ekipaj aʼzolari uchun ham oʻziga xos ahamiyatga ega. Xususan:

  • Anil Menon uchun bu uning faoliyatidagi ikkinchi ochiq kosmosga chiqish hisoblanadi;
  • Sofi Adeno uchun esa bu kosmosning ochiq fazosidagi ilk tajriba boʻldi;
  • Shu bilan birga, Sofi Adeno ochiq kosmosga chiqqan tarixdagi ilk fransuz ayol ayol sifatida rekord oʻrnatdi.
Kosmik agentliklar ushbu tarixiy jarayonni keng jamoatchilik uchun qulay tarzda namoyish etib bormoqda. Xususan, NASA tomonidan taʼmirlash va modernizatsiya ishlarining borishi boʻyicha toʻgʻridan-toʻgʻri onlayn translatsiya tashkil etilgan.

NASAESAXKSOchiq kosmosKosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiXitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiBugun, 21:57Kameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiKameraga ega Apple quloqchinlari maxfiylikka qanday taʼsir qiladiBugun, 21:25iQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MBugun, 19:55Rasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiRasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiBugun, 19:29Xiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiXiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiBugun, 18:57SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiSpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiBugun, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi