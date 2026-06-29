Arsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqda

·0·Sport
Arsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqda

Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻzining texnik shtabida jiddiy islohotlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Klubning sport fani va jismoniy tayyorgarlik boʻlimi rahbari Tom Allen uzoq yillik faoliyatidan soʻng jamoani tark etishi maʼlum boʻldi. Bu qaror klub ichida oʻtkazilgan keng koʻlamli tekshiruvlar va futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga boʻlgan ehtiyoj ortidan qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Allenning ketishi Shimoliy London klubidagi tibbiy va jismoniy tayyorgarlik tizimini butunlay yangilash strategiyasining bir qismidir. Tom Allen 2017-yilda Aston Villa jamoasidan Arsenal safiga kelib qoʻshilgan edi. U oʻz faoliyati davomida afsonaviy Arsen Venger davrining soʻnggi yillarini va Mikel Arteta boshqaruvidagi butun davrni qamrab olgan toʻqqiz yillik tajribaga ega mutaxassis hisoblanadi.

Klub rahbariyati soʻnggi mavsumlarda asosiy futbolchilarning tez-tez jarohat olishi va safdan chiqishi holatlarini sinchiklab oʻrganib chiqdi. Jamoaning natijalariga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi ushbu omillarni bartaraf etish maqsadida Mikel Arteta oʻzining ishonchli vakili, ispaniyalik fizioterapevt Joaquín Acedo bilan hamkorlikda mustaqil tahlil oʻtkazishga qaror qildi. Aynan ushbu tahlil natijalari kadrlar oʻzgarishiga sabab boʻlgan.

Tibbiy shtabdagi yangilanishlar

Tom Allenning ketishi jamoa tibbiyot boʻlimidagi yagona yoʻqotish emas. Oʻtgan oyda klubning tibbiyot boʻlimi boshligʻi doktor Zafar Iqbal ham kutilmaganda oʻz lavozimidan ozod etilgan edi. Shuningdek, Arsenal tizimida 12 yildan beri ishlab kelayotgan yetakchi jismoniy tayyorgarlik murabbiyi Sam Wilson ham jamoani tark etmoqda. The Telegraph nashrining yozishicha, Wilson oʻz faoliyatini Yevropaning boshqa bir grand klubida davom ettirishi kutilmoqda.

Mikel Artetaning yuqori intensivlikka asoslangan taktik uslubi futbolchilardan ulkan jismoniy quvvat talab qiladi. Murabbiyning tarkibni rotatsiya qilishga ehtiyotkorlik bilan yondashishi va asosiy oʻyinchilarga katta yuklama berishi jarohatlar xavfini oshirib yuborgan. Oʻtgan mavsumda Bukayo Saka, Martin Ødegaard va Kai Havertz kabi yetakchilarning uzoq vaqt maydonga tusha olmagani Arsenal uchun Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasi chempionligi yoʻlida qimmatga tushdi.

Shu sababli, klub rahbariyati jarohatlarning oldini olish va futbolchilarning tiklanish jarayonini zamonaviylashtirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Yangi tayinlanadigan mutaxassislar oldiga jamoaning jismoniy holatini elita darajasiga koʻtarish va mavsumning hal qiluvchi pallalarida asosiy tarkib oʻyinchilarining tayyorligini taʼminlash vazifasi qoʻyiladi. Bu oʻzgarishlar Arsenal klubining kelgusi mavsumda sovrinlar uchun kurashish imkoniyatlarini yanada oshirishi kutilmoqda.

ArsenalMikel ArtetaAngliya Premer-ligasiFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBugun, 22:22«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiBugun, 21:58Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiSam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiBugun, 21:57«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...«Al-Hilol» klubi Saloh transferi bilan shov-shuv ko‘tarmoqchi...Bugun, 21:54Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Kechinov Kannavaro tayinlovini tanqid qildi: «Bu biroz g‘alati ko‘rinadi»Bugun, 21:38Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola o‘rnini egallagach nimalar dedi?Bugun, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi