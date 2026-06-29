Arsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqda
Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta oʻzining texnik shtabida jiddiy islohotlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Klubning sport fani va jismoniy tayyorgarlik boʻlimi rahbari Tom Allen uzoq yillik faoliyatidan soʻng jamoani tark etishi maʼlum boʻldi. Bu qaror klub ichida oʻtkazilgan keng koʻlamli tekshiruvlar va futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga boʻlgan ehtiyoj ortidan qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Allenning ketishi Shimoliy London klubidagi tibbiy va jismoniy tayyorgarlik tizimini butunlay yangilash strategiyasining bir qismidir. Tom Allen 2017-yilda Aston Villa jamoasidan Arsenal safiga kelib qoʻshilgan edi. U oʻz faoliyati davomida afsonaviy Arsen Venger davrining soʻnggi yillarini va Mikel Arteta boshqaruvidagi butun davrni qamrab olgan toʻqqiz yillik tajribaga ega mutaxassis hisoblanadi.
Klub rahbariyati soʻnggi mavsumlarda asosiy futbolchilarning tez-tez jarohat olishi va safdan chiqishi holatlarini sinchiklab oʻrganib chiqdi. Jamoaning natijalariga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi ushbu omillarni bartaraf etish maqsadida Mikel Arteta oʻzining ishonchli vakili, ispaniyalik fizioterapevt Joaquín Acedo bilan hamkorlikda mustaqil tahlil oʻtkazishga qaror qildi. Aynan ushbu tahlil natijalari kadrlar oʻzgarishiga sabab boʻlgan.
Tibbiy shtabdagi yangilanishlarTom Allenning ketishi jamoa tibbiyot boʻlimidagi yagona yoʻqotish emas. Oʻtgan oyda klubning tibbiyot boʻlimi boshligʻi doktor Zafar Iqbal ham kutilmaganda oʻz lavozimidan ozod etilgan edi. Shuningdek, Arsenal tizimida 12 yildan beri ishlab kelayotgan yetakchi jismoniy tayyorgarlik murabbiyi Sam Wilson ham jamoani tark etmoqda. The Telegraph nashrining yozishicha, Wilson oʻz faoliyatini Yevropaning boshqa bir grand klubida davom ettirishi kutilmoqda.
Mikel Artetaning yuqori intensivlikka asoslangan taktik uslubi futbolchilardan ulkan jismoniy quvvat talab qiladi. Murabbiyning tarkibni rotatsiya qilishga ehtiyotkorlik bilan yondashishi va asosiy oʻyinchilarga katta yuklama berishi jarohatlar xavfini oshirib yuborgan. Oʻtgan mavsumda Bukayo Saka, Martin Ødegaard va Kai Havertz kabi yetakchilarning uzoq vaqt maydonga tusha olmagani Arsenal uchun Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasi chempionligi yoʻlida qimmatga tushdi.
Shu sababli, klub rahbariyati jarohatlarning oldini olish va futbolchilarning tiklanish jarayonini zamonaviylashtirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Yangi tayinlanadigan mutaxassislar oldiga jamoaning jismoniy holatini elita darajasiga koʻtarish va mavsumning hal qiluvchi pallalarida asosiy tarkib oʻyinchilarining tayyorligini taʼminlash vazifasi qoʻyiladi. Bu oʻzgarishlar Arsenal klubining kelgusi mavsumda sovrinlar uchun kurashish imkoniyatlarini yanada oshirishi kutilmoqda.
…