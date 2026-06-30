Michael Olise Real Madrid qiziqishlari fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv talab qildi

·1·Sport
Michael Olise Real Madrid qiziqishlari fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv talab qildi

Myunxenning Bavariya jamoasi va Fransiya terma jamoasi hujumchisi Michael Olise faoliyatida yangi burilish yasashi kutilmoqda. Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlaridan soʻng, 24 yoshli futbolchi oʻzining kelajagi borasida aniq toʻxtamga kelish uchun klub rahbariyati bilan shoshilinch uchrashuv oʻtkazishni soʻradi. Ushbu holat Yevropa grandlari, xususan, Real Madrid tomonidan bildirilayotgan jiddiy qiziqishlar fonida yuzaga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com nashrining xabar berishicha, Olise va uning vakillari Allianz Arena'dagi uzoq muddatli loyihada futbolchining oʻrni qanday boʻlishini tushunib olmoqchi. 2024-yilda Angliyaning Kristal Pelas klubidan transfer qilingan vinger Germaniyadagi ikki mavsum davomida oʻzini dunyoning eng iqtidorli oʻyinchilaridan biri sifatida koʻrsata oldi. Endilikda uning transfer qiymati va nufuzi keskin oshgani sababli, amaldagi shartnoma shartlarini qayta koʻrib chiqish yoki transfer imkoniyatlarini baholash vaqti kelgan deb hisoblanmoqda.

Jahon chempionatidagi porlash va transfer bozori

Michael Olise Fransiya terma jamoasi safida mundialning haqiqiy kashfiyotiga aylandi. U guruh bosqichining barcha oʻyinlarida ishtirok etib, Senegalga qarshi bahsda ikkita, Iroq bilan oʻyinda esa yana ikkita golli uzatmani amalga oshirdi. Uning maydondagi kreativligi va oʻyin taqdirini hal qila olish qobiliyati nafaqat muxlislar, balki skautlarning ham eʼtiborini tortdi. Ayni damda Fransiya terma jamoasi nimchorak finalda Shvetsiyaga qarshi oʻyinga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, futbolchining atrofidagilar turnir yakunlanishi bilan klub rahbariyati bilan muzokaralar stoliga oʻtishni rejalashtirgan.

Bavariya tarkibida oʻtgan 2025-26 yilgi mavsum Olise uchun fenomenal keldi. U barcha musobaqalarda 52 ta oʻyinda maydonga tushib, 22 ta gol va 31 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday statistika uni nafaqat Bundesliganing eng yaxshi futbolchisiga aylantirdi, balki Real Madrid, Pari Sen-Jermen va Angliya Premer-ligasi gigantlarining asosiy nishoniga aylantirdi. Ayniqsa, oʻtgan mavsumni sovrinsiz yakunlagan va Joze Mourinyo boshchiligida tarkibni yangilayotgan Real Madrid uchun Olise ideal nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Myunxendagi xavotir va kelajak rejalari

Bavariya rahbariyati futbolchi bilan 2029-yilgacha moʻljallangan shartnoma borligiga tayanib, xotirjamlikni saqlashga urinayotgan boʻlsa-da, ichki muhitda biroz xavotir mavjud. Ikki yil oldin imzolangan kelashuv futbolchining bugungi yulduzlik maqomiga toʻliq javob bermaydi. Klub mutasaddilari Olise oʻzining sodiqligini ochiqchasiga eʼlon qilishini kutishgan edi, biroq futbolchi hozircha jimlik saqlashni afzal koʻrmoqda. Bu sukunat esa uning Madridning Bernabeu stadioniga koʻchib oʻtish istagi borligi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.

Hozircha Michael Olise Bavariya bilan birga quyidagi yutuqlarga erishishga ulgurdi:

  • Ikki karra Bundesliga chempioni;
  • Germaniya kubogi (DFB-Pokal) gʻolibi;
  • Germaniya Superkubogi sohibi;
  • Bundesligada mavsumning eng yaxshi yosh futbolchisi (2024–25) va mavsum oʻyinchisi (2025–26) unvonlari.

AS nashri maʼlumotlariga koʻra, Real Madrid rasmiy bayonot bilan hozircha futbolchi uchun taklif yubormaganini bildirgan boʻlsa-da, Joze Mourinyo shaxsan ushbu transfer tarafdori hisoblanadi. Bavariya esa oʻz yetakchisini qoʻldan boy bermaslik uchun unga yangilangan va yaxshilangan moliyaviy shartlar taklif qilishi kutilmoqda. Yakuniy qaror Jahon chempionatidan soʻng oʻtkaziladigan yuzma-yuz uchrashuvda qabul qilinadi.

BavariyaReal MadridMichael OliseTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joel Kojo Superligaga qaytdi: «Navbahor» yangi hujumchini tanishtirdiJoel Kojo Superligaga qaytdi: «Navbahor» yangi hujumchini tanishtirdiBugun, 00:19Braziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldiBraziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldiBugun, 00:03Harry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqdaHarry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqdaKecha, 23:1269,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...Kecha, 23:02JCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiJCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiKecha, 22:55Arsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaArsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi