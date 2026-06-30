Michael Olise Real Madrid qiziqishlari fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv talab qildi
Myunxenning Bavariya jamoasi va Fransiya terma jamoasi hujumchisi Michael Olise faoliyatida yangi burilish yasashi kutilmoqda. Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlaridan soʻng, 24 yoshli futbolchi oʻzining kelajagi borasida aniq toʻxtamga kelish uchun klub rahbariyati bilan shoshilinch uchrashuv oʻtkazishni soʻradi. Ushbu holat Yevropa grandlari, xususan, Real Madrid tomonidan bildirilayotgan jiddiy qiziqishlar fonida yuzaga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com nashrining xabar berishicha, Olise va uning vakillari Allianz Arena'dagi uzoq muddatli loyihada futbolchining oʻrni qanday boʻlishini tushunib olmoqchi. 2024-yilda Angliyaning Kristal Pelas klubidan transfer qilingan vinger Germaniyadagi ikki mavsum davomida oʻzini dunyoning eng iqtidorli oʻyinchilaridan biri sifatida koʻrsata oldi. Endilikda uning transfer qiymati va nufuzi keskin oshgani sababli, amaldagi shartnoma shartlarini qayta koʻrib chiqish yoki transfer imkoniyatlarini baholash vaqti kelgan deb hisoblanmoqda.
Jahon chempionatidagi porlash va transfer bozoriMichael Olise Fransiya terma jamoasi safida mundialning haqiqiy kashfiyotiga aylandi. U guruh bosqichining barcha oʻyinlarida ishtirok etib, Senegalga qarshi bahsda ikkita, Iroq bilan oʻyinda esa yana ikkita golli uzatmani amalga oshirdi. Uning maydondagi kreativligi va oʻyin taqdirini hal qila olish qobiliyati nafaqat muxlislar, balki skautlarning ham eʼtiborini tortdi. Ayni damda Fransiya terma jamoasi nimchorak finalda Shvetsiyaga qarshi oʻyinga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, futbolchining atrofidagilar turnir yakunlanishi bilan klub rahbariyati bilan muzokaralar stoliga oʻtishni rejalashtirgan.
Bavariya tarkibida oʻtgan 2025-26 yilgi mavsum Olise uchun fenomenal keldi. U barcha musobaqalarda 52 ta oʻyinda maydonga tushib, 22 ta gol va 31 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Bunday statistika uni nafaqat Bundesliganing eng yaxshi futbolchisiga aylantirdi, balki Real Madrid, Pari Sen-Jermen va Angliya Premer-ligasi gigantlarining asosiy nishoniga aylantirdi. Ayniqsa, oʻtgan mavsumni sovrinsiz yakunlagan va Joze Mourinyo boshchiligida tarkibni yangilayotgan Real Madrid uchun Olise ideal nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Myunxendagi xavotir va kelajak rejalariBavariya rahbariyati futbolchi bilan 2029-yilgacha moʻljallangan shartnoma borligiga tayanib, xotirjamlikni saqlashga urinayotgan boʻlsa-da, ichki muhitda biroz xavotir mavjud. Ikki yil oldin imzolangan kelashuv futbolchining bugungi yulduzlik maqomiga toʻliq javob bermaydi. Klub mutasaddilari Olise oʻzining sodiqligini ochiqchasiga eʼlon qilishini kutishgan edi, biroq futbolchi hozircha jimlik saqlashni afzal koʻrmoqda. Bu sukunat esa uning Madridning Bernabeu stadioniga koʻchib oʻtish istagi borligi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.
Hozircha Michael Olise Bavariya bilan birga quyidagi yutuqlarga erishishga ulgurdi:
- Ikki karra Bundesliga chempioni;
- Germaniya kubogi (DFB-Pokal) gʻolibi;
- Germaniya Superkubogi sohibi;
- Bundesligada mavsumning eng yaxshi yosh futbolchisi (2024–25) va mavsum oʻyinchisi (2025–26) unvonlari.
AS nashri maʼlumotlariga koʻra, Real Madrid rasmiy bayonot bilan hozircha futbolchi uchun taklif yubormaganini bildirgan boʻlsa-da, Joze Mourinyo shaxsan ushbu transfer tarafdori hisoblanadi. Bavariya esa oʻz yetakchisini qoʻldan boy bermaslik uchun unga yangilangan va yaxshilangan moliyaviy shartlar taklif qilishi kutilmoqda. Yakuniy qaror Jahon chempionatidan soʻng oʻtkaziladigan yuzma-yuz uchrashuvda qabul qilinadi.
…