Portugaliya terma jamoasida ogʻir judolik: Cristiano Ronaldo va jamoadoshlari Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlamoqda
Portugaliya milliy terma jamoasi qarorgohida ogʻir judolik yuz berdi. Jamoa yordamchi murabbiyi, afsonaviy himoyachi Ricardo Carvalhoning otasi Manuel Ribeiro de Carvalho 69 yoshida vafot etdi. Ushbu qaygʻuli xabar Jahon chempionatining hal qiluvchi pallasiga tayyorgarlik koʻrayotgan jamoa aʼzolarini chuqur qaygʻuga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Florida shtatidagi mashgʻulotlar bazasida jamoa sardori Cristiano Ronaldo boshchiligidagi futbolchilar Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlash uchun maxsus yigʻilish oʻtkazishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, butun jamoa maydon markazida bir-birlarining yelkalaridan tutgan holda halqa hosil qilib, marhum xotirasiga hurmat bajo keltirishgan. Bu lahzalar jamoa ichidagi birdamlik va oʻzaro jipslikning yorqin namunasi boʻldi.
Jamoa sardori Cristiano Ronaldo oʻzining sobiq jamoadoshi va hozirgi murabbiyi bilan alohida suhbatlashib, unga tasalli berdi. Uzoq yillar davomida terma jamoa safida birga toʻp surgan bu ikki yulduz oʻrtasidagi iliq munosabat ogʻir damlarda yaqqol namoyon boʻldi. Shundan soʻng, 48 yoshli mutaxassis oilasi yoniga qaytish uchun AQSHdagi bazani tark etdi.
Federatsiya bayonoti va jamoaviy birdamlikPortugaliya futbol federatsiyasi ushbu yoʻqotish yuzasidan rasmiy bayonot eʼlon qildi. Unda murabbiyning oilasiga chuqur taʼziya izhor etilib, butun mamlakat futbol jamoatchiligi Ricardo Carvalho bilan birga ekanligi taʼkidlangan. Federatsiya xabarida: “Biz siz bilanmiz. Kuchli boʻling, Ricardo Carvalho”, degan soʻzlar keltirilgan.
Ricardo Carvalho 2023-yildan buyon bosh murabbiy Roberto Martinez shtabida faoliyat yuritib kelmoqda. Uning boy tajribasi Portugaliya himoya chizigʻini shakllantirishda muhim rol oʻynamoqda. Hozircha tajribali mutaxassisning pley-off bosqichi oʻyinlariga qadar jamoa ixtiyoriga qaytishi yoki qaytmasligi nomaʼlum boʻlib turibdi.
Xorvatiyaga qarshi oʻyin oldidan ruhiy holatMazkur voqea Portugaliya terma jamoasi uchun ruhiy sinov boʻlishi kutilmoqda. Roberto Martinez shogirdlari payshanba kuni Torontoda boʻlib oʻtadigan 1/16 final bosqichi doirasida Xorvatiyaga qarshi maydonga tushishadi. Jamoa aʼzolari ushbu uchrashuvda gʻalaba qozonib, uni Carvalhoning oilasiga bagʻishlashni maqsad qilgan.
Portugaliya terma jamoasi ayni damda barcha musobaqalarda sakkiz oʻyindan iborat magʻlubiyatsiz seriyani davom ettirmoqda. Soʻnggi bahsda Kolumbiya bilan durang oʻynagan jamoa endi har bir uchrashuvda gol urayotgan Xorvatiya hujum chizigʻini toʻxtatishi lozim. Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda, yuz bergan voqeadan soʻng ularning ruhiy tiklanishi oʻyin taqdirini hal qilishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, Ricardo Carvalho futbolchi sifatida Portugaliya terma jamoasi safida 89 ta oʻyinda ishtirok etgan va 2016-yilgi Yevropa chempionatida gʻolib chiqqan edi. Uning murabbiylik faoliyati ham muvaffaqiyatli boshlangan boʻlib, u avvalroq Fransiyaning Marsel klubida ham tajriba orttirgan.
…