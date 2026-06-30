Portugaliya terma jamoasida ogʻir judolik: Cristiano Ronaldo va jamoadoshlari Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlamoqda

·161·Sport
Portugaliya terma jamoasida ogʻir judolik: Cristiano Ronaldo va jamoadoshlari Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlamoqda

Portugaliya milliy terma jamoasi qarorgohida ogʻir judolik yuz berdi. Jamoa yordamchi murabbiyi, afsonaviy himoyachi Ricardo Carvalhoning otasi Manuel Ribeiro de Carvalho 69 yoshida vafot etdi. Ushbu qaygʻuli xabar Jahon chempionatining hal qiluvchi pallasiga tayyorgarlik koʻrayotgan jamoa aʼzolarini chuqur qaygʻuga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Florida shtatidagi mashgʻulotlar bazasida jamoa sardori Cristiano Ronaldo boshchiligidagi futbolchilar Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlash uchun maxsus yigʻilish oʻtkazishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, butun jamoa maydon markazida bir-birlarining yelkalaridan tutgan holda halqa hosil qilib, marhum xotirasiga hurmat bajo keltirishgan. Bu lahzalar jamoa ichidagi birdamlik va oʻzaro jipslikning yorqin namunasi boʻldi.

Jamoa sardori Cristiano Ronaldo oʻzining sobiq jamoadoshi va hozirgi murabbiyi bilan alohida suhbatlashib, unga tasalli berdi. Uzoq yillar davomida terma jamoa safida birga toʻp surgan bu ikki yulduz oʻrtasidagi iliq munosabat ogʻir damlarda yaqqol namoyon boʻldi. Shundan soʻng, 48 yoshli mutaxassis oilasi yoniga qaytish uchun AQSHdagi bazani tark etdi.

Federatsiya bayonoti va jamoaviy birdamlik

Portugaliya futbol federatsiyasi ushbu yoʻqotish yuzasidan rasmiy bayonot eʼlon qildi. Unda murabbiyning oilasiga chuqur taʼziya izhor etilib, butun mamlakat futbol jamoatchiligi Ricardo Carvalho bilan birga ekanligi taʼkidlangan. Federatsiya xabarida: “Biz siz bilanmiz. Kuchli boʻling, Ricardo Carvalho”, degan soʻzlar keltirilgan.

Ricardo Carvalho 2023-yildan buyon bosh murabbiy Roberto Martinez shtabida faoliyat yuritib kelmoqda. Uning boy tajribasi Portugaliya himoya chizigʻini shakllantirishda muhim rol oʻynamoqda. Hozircha tajribali mutaxassisning pley-off bosqichi oʻyinlariga qadar jamoa ixtiyoriga qaytishi yoki qaytmasligi nomaʼlum boʻlib turibdi.

Xorvatiyaga qarshi oʻyin oldidan ruhiy holat

Mazkur voqea Portugaliya terma jamoasi uchun ruhiy sinov boʻlishi kutilmoqda. Roberto Martinez shogirdlari payshanba kuni Torontoda boʻlib oʻtadigan 1/16 final bosqichi doirasida Xorvatiyaga qarshi maydonga tushishadi. Jamoa aʼzolari ushbu uchrashuvda gʻalaba qozonib, uni Carvalhoning oilasiga bagʻishlashni maqsad qilgan.

Portugaliya terma jamoasi ayni damda barcha musobaqalarda sakkiz oʻyindan iborat magʻlubiyatsiz seriyani davom ettirmoqda. Soʻnggi bahsda Kolumbiya bilan durang oʻynagan jamoa endi har bir uchrashuvda gol urayotgan Xorvatiya hujum chizigʻini toʻxtatishi lozim. Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda, yuz bergan voqeadan soʻng ularning ruhiy tiklanishi oʻyin taqdirini hal qilishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, Ricardo Carvalho futbolchi sifatida Portugaliya terma jamoasi safida 89 ta oʻyinda ishtirok etgan va 2016-yilgi Yevropa chempionatida gʻolib chiqqan edi. Uning murabbiylik faoliyati ham muvaffaqiyatli boshlangan boʻlib, u avvalroq Fransiyaning Marsel klubida ham tajriba orttirgan.

PortugaliyaCristiano RonaldoRicardo CarvalhoJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiPrezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 14:05Jud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqdaJud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqdaBugun, 13:36Neymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildiNeymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildiBugun, 13:17O‘zbekiston futboli faxri Eldor Shomurodov 31 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston futboli faxri Eldor Shomurodov 31 yoshni qarshi oldiBugun, 12:44Yurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiYurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiBugun, 12:34«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...Bugun, 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi