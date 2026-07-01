Joan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordi
Kataloniyaning Barselona klubi prezidenti Joan Laporta Argentinalik hujumchi Julian Alvarez transferi boʻyicha Atletiko Madridga rasmiy taklif yuborilganini ochiqchasiga tasdiqladi. Ushbu transfer yozgi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda, chunki futbolchining oʻzi ham faoliyatini Kamp Nouda davom ettirish istagini bildirgan. Biroq, ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar hozircha boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Laporta yangi loyiha ochilish marosimidan soʻng jurnalistlar bilan suhbatda klublar oʻrtasida rasmiy muloqot boshlanganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Barselona Julian Alvarezni hali u Manchester Siti safiga oʻtmasidan avval ham kuzatib kelgan, biroq oʻsha paytda moliyaviy qiyinchiliklar sababli transferni amalga oshira olmagan edi. Endilikda kataloniyaliklar jahon chempionini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat boshlagan.
Transfer toʻsiqlari va Atletiko Madridning pozitsiyasiMuzokaralarning qiyin kechayotganiga Atletiko Madrid rahbariyatining qatʼiy va murosasiz munosabati sabab boʻlmoqda. Laporta Madrid klubini "oʻta moslashuvchan boʻlmagan" yondashuvda aybladi. Uning fikricha, Atletiko rahbariyati Julian Alvarezga munosib oʻrinbosar topmaguncha uni qoʻyib yubormoqchi emas. Shuningdek, Madridliklar Barselonaning futbolchi bilan shartnoma muddati tugamasdan turib aloqaga chiqqanidan norozi boʻlib, FIFA va Ispaniya futbol federatsiyasiga shikoyat qilgan.
Julian Alvarezning oʻzi ham Argentina terma jamoasi safidagi oʻyinlardan soʻng bergan intervyusida oʻzgarishlar vaqti kelganiga shama qilgan edi. "Men Atletiko mutasaddilari bilan gaplashdim, barcha uchun eng yaxshi yoʻl — mening transferim boʻladi, shunda men oʻz orzularimni amalga oshira olaman", — degan edi hujumchi. Laporta esa futbolchining bu bayonotiga klubning hech qanday aloqasi yoʻqligini, bu shunchaki oʻyinchining shaxsiy tanlovi ekanini taʼkidladi.
26 yoshli hujumchi oʻtgan 2025-26 yilgi mavsumda ajoyib natijalar qayd etdi. U barcha musobaqalarda 20 ta gol urib, 9 ta samarali uzatmani amalga oshirdi. Bunday koʻrsatkichlar Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun ayni muddao hisoblanadi. Laporta taklif hali ham oʻz kuchida ekanini va agar Atletiko oʻz qarorini oʻzgartirsa, kelishuv tezda yakunlanishi mumkinligini bildirdi.
Prezidentning soʻzlariga koʻra, ikki klub oʻrtasida avval ham koʻplab transferlar amalga oshirilgan va ular doimo oʻzaro kelishuv asosida hal etilgan. Biroq, bu galgi vaziyat biroz taranglashgan. Laporta Atletiko Madridning huquqiy organlarga murojaat qilganini tushunarsiz deb atadi va bu harakatlar faqat vaziyatni chigallashtirishga xizmat qilishini aytdi. Hozircha Barselona oʻz taklifini qayta koʻrib chiqish niyatida emas va Madrid tomonining javobini kutmoqda.
…