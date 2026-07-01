Joan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordi

·111·Sport
Joan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordi

Kataloniyaning Barselona klubi prezidenti Joan Laporta Argentinalik hujumchi Julian Alvarez transferi boʻyicha Atletiko Madridga rasmiy taklif yuborilganini ochiqchasiga tasdiqladi. Ushbu transfer yozgi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda, chunki futbolchining oʻzi ham faoliyatini Kamp Nouda davom ettirish istagini bildirgan. Biroq, ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar hozircha boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Laporta yangi loyiha ochilish marosimidan soʻng jurnalistlar bilan suhbatda klublar oʻrtasida rasmiy muloqot boshlanganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Barselona Julian Alvarezni hali u Manchester Siti safiga oʻtmasidan avval ham kuzatib kelgan, biroq oʻsha paytda moliyaviy qiyinchiliklar sababli transferni amalga oshira olmagan edi. Endilikda kataloniyaliklar jahon chempionini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat boshlagan.

Transfer toʻsiqlari va Atletiko Madridning pozitsiyasi

Muzokaralarning qiyin kechayotganiga Atletiko Madrid rahbariyatining qatʼiy va murosasiz munosabati sabab boʻlmoqda. Laporta Madrid klubini "oʻta moslashuvchan boʻlmagan" yondashuvda aybladi. Uning fikricha, Atletiko rahbariyati Julian Alvarezga munosib oʻrinbosar topmaguncha uni qoʻyib yubormoqchi emas. Shuningdek, Madridliklar Barselonaning futbolchi bilan shartnoma muddati tugamasdan turib aloqaga chiqqanidan norozi boʻlib, FIFA va Ispaniya futbol federatsiyasiga shikoyat qilgan.

Julian Alvarezning oʻzi ham Argentina terma jamoasi safidagi oʻyinlardan soʻng bergan intervyusida oʻzgarishlar vaqti kelganiga shama qilgan edi. "Men Atletiko mutasaddilari bilan gaplashdim, barcha uchun eng yaxshi yoʻl — mening transferim boʻladi, shunda men oʻz orzularimni amalga oshira olaman", — degan edi hujumchi. Laporta esa futbolchining bu bayonotiga klubning hech qanday aloqasi yoʻqligini, bu shunchaki oʻyinchining shaxsiy tanlovi ekanini taʼkidladi.

26 yoshli hujumchi oʻtgan 2025-26 yilgi mavsumda ajoyib natijalar qayd etdi. U barcha musobaqalarda 20 ta gol urib, 9 ta samarali uzatmani amalga oshirdi. Bunday koʻrsatkichlar Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun ayni muddao hisoblanadi. Laporta taklif hali ham oʻz kuchida ekanini va agar Atletiko oʻz qarorini oʻzgartirsa, kelishuv tezda yakunlanishi mumkinligini bildirdi.

Prezidentning soʻzlariga koʻra, ikki klub oʻrtasida avval ham koʻplab transferlar amalga oshirilgan va ular doimo oʻzaro kelishuv asosida hal etilgan. Biroq, bu galgi vaziyat biroz taranglashgan. Laporta Atletiko Madridning huquqiy organlarga murojaat qilganini tushunarsiz deb atadi va bu harakatlar faqat vaziyatni chigallashtirishga xizmat qilishini aytdi. Hozircha Barselona oʻz taklifini qayta koʻrib chiqish niyatida emas va Madrid tomonining javobini kutmoqda.

BarselonaAtletiko MadridJulian AlvarezJoan LaportaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gavi: Lamine Yamal ayni damda Lionel Messi dan keyin dunyoning eng yaxshi futbolchisiGavi: Lamine Yamal ayni damda Lionel Messi dan keyin dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 20:54Tottenxem Sandro Tonali transferi uchun rekord mablagʻ sarflashga tayyorTottenxem Sandro Tonali transferi uchun rekord mablagʻ sarflashga tayyorBugun, 20:51Zlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdiZlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdiBugun, 20:48Angliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiAngliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:36Arsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorArsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorBugun, 18:57Chelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiChelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi