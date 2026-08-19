Toshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldi
Toshkent viloyatida yuz bergan YTH oqibatida 39 yoshli ota va uning 5 yoshli farzandi voqea joyida halok bo'ldi. 15 avgust kuni soat 09:30 da Qorasuv–Bo'ka–Bekobod yo'lida quvib o'tayotgan Spark yo'li Cobalt tomonidan siqib chiqarilgach, ag'darilib ketgan, Cobalt haydovchisi esa voqea joyidan qochgan. Toshkent viloyati IIBB tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida shu kunning o'zida 30 yoshli X.A.ni aniqlab, qo'lga oldi.
Toshkent viloyatidagi avtomobil yo‘lida yuz bergan ayanchli YTH butun jamoatchilikni larzaga keltirdi. Quvib o‘tish chog‘ida yo‘li siqib qo‘yilgan Spark ag‘darilib ketishi oqibatida yosh bolakay va uning otasi voqea joyida hayotdan ko‘z yumdi. Fojiaga sababchi bo‘lib, voqea joyidan qochib ketgan Cobalt haydovchisi qanday qilib qo‘lga olindi va unga qanday og‘ir jazo xavf solmoqda?
Tarmoqda tarqalgan video: Siqib chiqish va dahshatli ag‘darilish
Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan videokadrlarda Spark avtomashinasi quvib o‘tish manyovrini amalga oshirayotgan vaqtda, Cobalt uning yo‘lini keskin siqib chiqqani yaqqol ko‘ringan. Natijada boshqaruvni yo‘qotgan Spark qarama-qarshi yo‘nalishga chiqib ketib, yo‘l chekkasiga ag‘darilib ketgan.
Cobalt haydovchisi esa yordam ko‘rsatish o‘rniga voqea joyidan noma’lum tomonga yashiringan.
"Toshkent viloyati IIBB tomonidan olib borilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida, shu kunning o‘zida voqea joyidan qochib ketgan Cobalt haydovchisi — 30 yoshli X.A.ning shaxsi aniqlanib, u to‘liq qo‘lga olindi."
— Toshkent viloyati IIBB rasmiy xabaridan
Fojia tafsilotlari va ko‘rilgan choralar
Ko‘rsatkich
Holat va tafsilotlar
Hodisa joyi va vaqti
Qorasuv–Bo‘ka–Bekobod yo‘li, 15 avgust, soat 09:30
Ishtirokchi mashinalar
Spark hamda voqea joyidan qochgan Cobalt
Qurbonlar va jabrlanganlar
39 yoshli ota va 5 yoshli farzand vafot etdi; bir nafar ayol og‘ir ahvolda shifoxonada
Haydovchining shaxsi
30 yoshli X.A. (Cobalt haydovchisi qo‘lga olingan)
Qo‘zg‘atilgan modda
JKning 266-moddasi 3-qismi «a» bandi (Odamlar o‘limiga sabab bo‘lish)
Og‘ir jinoiy ish: Qonunchilik nima deydi?
«Millar» dasturining ma’lumotlariga ko‘ra, avtohalokat oqibatida bir oilaning ikki a’zosi halok bo‘lgan, og‘ir jarohat olgan ayol esa shifokorlar nazoratida qolmoqda.
Mazkur mudhish holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi «a» bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Aybdor deb topilgan taqdirda haydovchiga uzoq yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.
Sizningcha, yo‘llarda quvib o‘tish vaqtida boshqalarga qasddan xalaqit berib, fojia sodir bo‘lgach qochib ketish holatlariga qarshi jazo choralari yanada kuchaytirilishi kerakmi?
O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va yo‘l harakati xavfsizligi uchun barcha haydovchi tanishlaringizga ushbu ogohlantiruvchi xabarni ulashing!
…