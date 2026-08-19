Toshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldi

·32·Jamiyat
Toshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldi
Qisqacha

Toshkent viloyatida yuz bergan YTH oqibatida 39 yoshli ota va uning 5 yoshli farzandi voqea joyida halok bo'ldi. 15 avgust kuni soat 09:30 da Qorasuv–Bo'ka–Bekobod yo'lida quvib o'tayotgan Spark yo'li Cobalt tomonidan siqib chiqarilgach, ag'darilib ketgan, Cobalt haydovchisi esa voqea joyidan qochgan. Toshkent viloyati IIBB tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida shu kunning o'zida 30 yoshli X.A.ni aniqlab, qo'lga oldi.

Toshkent viloyatidagi avtomobil yo‘lida yuz bergan ayanchli YTH butun jamoatchilikni larzaga keltirdi. Quvib o‘tish chog‘ida yo‘li siqib qo‘yilgan Spark ag‘darilib ketishi oqibatida yosh bolakay va uning otasi voqea joyida hayotdan ko‘z yumdi. Fojiaga sababchi bo‘lib, voqea joyidan qochib ketgan Cobalt haydovchisi qanday qilib qo‘lga olindi va unga qanday og‘ir jazo xavf solmoqda?

Tarmoqda tarqalgan video: Siqib chiqish va dahshatli ag‘darilish

Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan videokadrlarda Spark avtomashinasi quvib o‘tish manyovrini amalga oshirayotgan vaqtda, Cobalt uning yo‘lini keskin siqib chiqqani yaqqol ko‘ringan. Natijada boshqaruvni yo‘qotgan Spark qarama-qarshi yo‘nalishga chiqib ketib, yo‘l chekkasiga ag‘darilib ketgan.

Cobalt haydovchisi esa yordam ko‘rsatish o‘rniga voqea joyidan noma’lum tomonga yashiringan.

"Toshkent viloyati IIBB tomonidan olib borilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida, shu kunning o‘zida voqea joyidan qochib ketgan Cobalt haydovchisi — 30 yoshli X.A.ning shaxsi aniqlanib, u to‘liq qo‘lga olindi."

Toshkent viloyati IIBB rasmiy xabaridan

Fojia tafsilotlari va ko‘rilgan choralar

Ko‘rsatkich

Holat va tafsilotlar

Hodisa joyi va vaqti

Qorasuv–Bo‘ka–Bekobod yo‘li, 15 avgust, soat 09:30

Ishtirokchi mashinalar

Spark hamda voqea joyidan qochgan Cobalt

Qurbonlar va jabrlanganlar

39 yoshli ota va 5 yoshli farzand vafot etdi; bir nafar ayol og‘ir ahvolda shifoxonada

Haydovchining shaxsi

30 yoshli X.A. (Cobalt haydovchisi qo‘lga olingan)

Qo‘zg‘atilgan modda

JKning 266-moddasi 3-qismi «a» bandi (Odamlar o‘limiga sabab bo‘lish)

Og‘ir jinoiy ish: Qonunchilik nima deydi?

«Millar» dasturining ma’lumotlariga ko‘ra, avtohalokat oqibatida bir oilaning ikki a’zosi halok bo‘lgan, og‘ir jarohat olgan ayol esa shifokorlar nazoratida qolmoqda.

Mazkur mudhish holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi «a» bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Aybdor deb topilgan taqdirda haydovchiga uzoq yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.

Sizningcha, yo‘llarda quvib o‘tish vaqtida boshqalarga qasddan xalaqit berib, fojia sodir bo‘lgach qochib ketish holatlariga qarshi jazo choralari yanada kuchaytirilishi kerakmi?

O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va yo‘l harakati xavfsizligi uchun barcha haydovchi tanishlaringizga ushbu ogohlantiruvchi xabarni ulashing!

Toshkent viloyatiChevrolet SparkChevrolet CobaltIIBB
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiToshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiBugun, 12:26Rolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiRolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiKecha, 21:15Namangandagi qurilish bozorda yong‘in chiqdiNamangandagi qurilish bozorda yong‘in chiqdiKecha, 20:271 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi1 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandiKecha, 16:01Sirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildiSirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildiKecha, 15:56O‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldiO‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldiKecha, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi