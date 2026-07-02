Tottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdi
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirgan holda, hujum chizigʻini kuchaytirish uchun jiddiy qadam tashlamoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi Bornmut safida porlayotgan yosh yulduz Eli Junior Kroupi nomzodini asosiy nishon sifatida belgilab oldi. Ushbu transfer amalga oshsa, "shporlar"ning joriy mavsumdagi umumiy xarajatlari rekord darajaga yetishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Football London nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, 20 yoshli fransiyalik vinger Tottenxem hujumining chap qanotini kuchaytirish uchun eng munosib nomzod deb topilgan. Eli Junior Kroupi oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasidagi debyutini oʻtkazib, barchani hayratda qoldirdi. U 33 ta oʻyinda 13 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va debyut mavsumida eng koʻp gol urgan oʻsmir futbolchi sifatida liganing yangi rekordini oʻrnatdi.
Transfer poygasidagi raqobat va narxBiroq, iqtidorli futbolchini qoʻlga kiritish Tottenxem uchun oson kechmaydi. Bornmut oʻzining eng qimmatli aktivini kamida 80 million funt sterling evaziga qoʻyib yuborishga tayyor. Shuningdek, futbolchi uchun kurashga Londonning boshqa bir grandi Arsenal va Fransiyaning Pari Sen-Jermen klublari ham qoʻshilgan. Kroupining amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan boʻlib, bu Bornmutga muzokaralarda ustunlik beradi.
Goal.com xabariga koʻra, Tottenxem rahbariyati Roberto De Zerbi boshchiligidagi loyihaning jozibadorligi futbolchini oʻz tomoniga ogʻdirishiga ishonmoqda. Agarda Kroupi transferi amalga oshmasa, klub muqobil variant sifatida Milan vakili Rafael Leao va Manchester Siti aʼzosi Savinho nomzodlarini ham koʻrib chiqmoqda. Shuningdek, hujum markazida Richarlison va Dominic Solanke bilan raqobatlashadigan yana bir hujumchi sotib olinishi istisno etilmayapti.
Rekord darajadagi xarajatlarTottenxem joriy transfer oynasida allaqachon bir qator shov-shuvli kelishuvlarni amalga oshirdi. Jamoa tarkibiga quyidagi futbolchilar qoʻshildi:
- Sandro Tonali (100 million funt sterling);
- Andy Robertson;
- Marco Senesi;
- Jan Paul van Hecke;
- Mateus Fernandes va Martin Dubravka.
Agar Eli Junior Kroupi transferi ham ijobiy yakunlansa, klubning yozgi xarajatlari misli koʻrilmagan 350 million funt sterlingga yetishi mumkin. Bu Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng qimmat transfer kampaniyalaridan biriga aylanadi. Roberto De Zerbi jamoani nafaqat hujumda, balki himoya va darvoza chizigʻida ham kuchaytirishni rejalashtirgan boʻlib, Manchester Siti darvozaboni James Trafford ham klub qiziqishlari doirasida qolmoqda.
…