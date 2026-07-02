Tottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdi

·1·Sport
Tottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdi

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirgan holda, hujum chizigʻini kuchaytirish uchun jiddiy qadam tashlamoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi Bornmut safida porlayotgan yosh yulduz Eli Junior Kroupi nomzodini asosiy nishon sifatida belgilab oldi. Ushbu transfer amalga oshsa, "shporlar"ning joriy mavsumdagi umumiy xarajatlari rekord darajaga yetishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Football London nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, 20 yoshli fransiyalik vinger Tottenxem hujumining chap qanotini kuchaytirish uchun eng munosib nomzod deb topilgan. Eli Junior Kroupi oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasidagi debyutini oʻtkazib, barchani hayratda qoldirdi. U 33 ta oʻyinda 13 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va debyut mavsumida eng koʻp gol urgan oʻsmir futbolchi sifatida liganing yangi rekordini oʻrnatdi.

Transfer poygasidagi raqobat va narx

Biroq, iqtidorli futbolchini qoʻlga kiritish Tottenxem uchun oson kechmaydi. Bornmut oʻzining eng qimmatli aktivini kamida 80 million funt sterling evaziga qoʻyib yuborishga tayyor. Shuningdek, futbolchi uchun kurashga Londonning boshqa bir grandi Arsenal va Fransiyaning Pari Sen-Jermen klublari ham qoʻshilgan. Kroupining amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan boʻlib, bu Bornmutga muzokaralarda ustunlik beradi.

Goal.com xabariga koʻra, Tottenxem rahbariyati Roberto De Zerbi boshchiligidagi loyihaning jozibadorligi futbolchini oʻz tomoniga ogʻdirishiga ishonmoqda. Agarda Kroupi transferi amalga oshmasa, klub muqobil variant sifatida Milan vakili Rafael Leao va Manchester Siti aʼzosi Savinho nomzodlarini ham koʻrib chiqmoqda. Shuningdek, hujum markazida Richarlison va Dominic Solanke bilan raqobatlashadigan yana bir hujumchi sotib olinishi istisno etilmayapti.

Rekord darajadagi xarajatlar

Tottenxem joriy transfer oynasida allaqachon bir qator shov-shuvli kelishuvlarni amalga oshirdi. Jamoa tarkibiga quyidagi futbolchilar qoʻshildi:
  • Sandro Tonali (100 million funt sterling);
  • Andy Robertson;
  • Marco Senesi;
  • Jan Paul van Hecke;
  • Mateus Fernandes va Martin Dubravka.

Agar Eli Junior Kroupi transferi ham ijobiy yakunlansa, klubning yozgi xarajatlari misli koʻrilmagan 350 million funt sterlingga yetishi mumkin. Bu Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng qimmat transfer kampaniyalaridan biriga aylanadi. Roberto De Zerbi jamoani nafaqat hujumda, balki himoya va darvoza chizigʻida ham kuchaytirishni rejalashtirgan boʻlib, Manchester Siti darvozaboni James Trafford ham klub qiziqishlari doirasida qolmoqda.

TottenxemPremer-ligaTransferlarRoberto De ZerbiEli Junior Kroupi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaLiverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaBugun, 18:58Elliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiElliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiBugun, 18:56O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiO‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiBugun, 18:48Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Bugun, 18:41Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiMilanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiBugun, 18:35Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Bugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi