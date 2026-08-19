Roberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldi
Roberto Karlos Islom dinini qabul qilgani haqida xabarlar tarqaldi, biroq futbolchining o'zi bu ma'lumotni rasman tasdiqlamagan. Turkiya parlamenti deputati Ali Shahinning aytishicha, bu xabarni unga Braziliya musulmonlari jamoasi vakili shayx Jihod Hammadex yetkazgan. Shayxning so'zlariga ko'ra, Roberto Karlos taxminan to'rt hafta avval uning huzuriga kelib, kalimai shahodat keltirgan.
Braziliya futboli afsonasi, “Real”ning sobiq himoyachisi Roberto Karlos Islom dinini qabul qilgani haqida xabarlar tarqaldi. Biroq futbolchining o‘zi bu ma’lumotni hozircha rasman tasdiqlamagan.
Turkiya parlamenti deputati Ali Shahinning aytishicha, Braziliya musulmonlari jamoasi vakili shayx Jihod Hammadex unga bu haqda ma’lum qilgan.
Shayxning so‘zlariga ko‘ra, Roberto Karlos taxminan to‘rt hafta avval uning huzuriga kelib, kalimai shahodat keltirgan.
Ammo hozircha bu ma’lumot faqat boshqa shaxslarning bayonotlariga asoslangan. Roberto Karlosning o‘zidan rasmiy tasdiq yo‘q. 53 yoshli Roberto Karlos Braziliya terma jamoasi bilan 2002-yilgi Jahon chempioni bo‘lgan.
U “Real Madrid” safida:
3 marta Chempionlar ligasida;
4 marta Ispaniya chempionatida g‘olib chiqqan.
Shuningdek, afsonaviy himoyachi Turkiyaning “Fenerbahche” va Rossiyaning “Anji” klublarida ham faoliyat yuritgan.
Roberto Karlosning Islomni qabul qilgani haqidagi xabar rasmiy tasdiqlanmagani sababli uni hozircha tasdiqlangan fakt sifatida qabul qilishga shoshilmaslik kerak.
…