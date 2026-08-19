Xiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardi
Xiaomi Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition qurilmasini taqdim etdi, u 90 kungacha avtonom ishlay oladi va suvni UV-C ultrabinafsha nurlari yordamida zararsizlantiradi. Suvsug'orgich 3 litr sig'imli idish, to'rt bosqichli filtratsiya, 4000 mA/soat akkumulyator va suv sathi pasayganda avtomatik o'chadigan nasos bilan jihozlangan.
Xiaomi kompaniyasi uy hayvonlari uchun moʻljallangan gadjetlar turkumini yangi avtomatlashtirilgan qurilma — Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition suvsugʻorgichi bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model suvni ultrabinafsha nurlar yordamida zararsizlantirish tizimi, toʻrt bosqichli filtratsiya va 90 kungacha avtonom ishlay oladigan akkumulyator bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qurilma uy hayvonlari salomatligini saqlash va egalarining parvarish ishlarini yengillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Dastlabki savdolar Xitoy bozorida avgust oyining oxiridan boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, uning narxi taxminan 30 AQSh dollarini (199 yuan) tashkil etadi.
Texnik imkoniyatlar va filtratsiya tizimiSuvsugʻorgich 3 litr sigʻimga ega suv idishi bilan taʼminlangan. Xiaomi bergan baholarga koʻra, bunday miqdordagi suv bitta mushuk uchun taxminan 10–15 kun davom etishiga yetadi. Korpusda qolgan suv miqdorini kuzatib borish uchun qulay shaffof oyna nazarda tutilgan, qiya shakldagi kosa esa jonivor suv ichayotganda uning boshini qulayroq tutishiga yordam beradi.
Sterilization Edition talqinining eng asosiy farqi nasosga oʻrnatilgan UV-C ultrabinafsha nurlari bilan tozalash tizimidir. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, bu tizim suv tarkibidagi bakteriyalarning 99 foizigacha yoʻq qilishga qodir. Suv mikrogʻovakli polipropilen filtr, faollashtirilgan koʻmir, ion almashinuvchi qatron va antibakterial qatlamni oʻz ichiga olgan toʻrt bosqichli tozalash jarayonidan oʻtadi.
Aqlli boshqaruv va xavfsizlikFiltrlar jun, turli chiqindilar va boshqa ifloslanishlarning oldini oladi. Agar suv sathi haddan tashqari pasayib ketsa, nasos xavfsizlik maqsadida avtomatik ravishda oʻchadi. Elektr tarmogʻiga doimiy ulanmagan holda ishlashi uchun qurilma ichiga 4000 mA/soat sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, uning maksimal avtonomligi 90 kunga yetadi.
Foydalanuvchi suv uzatishning uchta rejimidan birini tanlashi mumkin: datchik boʻyicha, davriy yoki doimiy sirkulyatsiya. Soʻnggi rejim qurilmani elektr manbaiga ulashni talab qiladi. Ish jarayonidagi shovqin darajasi atigi 30 desiberni tashkil qiladi. Korpus IPX7 darajasidagi himoyaga ega boʻlib, zaryadlash teshigining tiqinini yopgandan soʻng uni oqar suv ostida yuvish mumkin.
Qurilma Xiaomi Mi Home ilovasiga ulanadi, bu esa suv darajasi, akkumulyator quvvati va filtr holatini masofadan turib nazorat qilish imkonini beradi. Shuningdek, dastur filtrni almashtirish zarurligi haqida oʻz vaqtida eslatib turadi. Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition modelining oʻlchamlari 190 × 230 × 180 millimetrni tashkil etadi.
…