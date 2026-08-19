Xiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardi

·20·Texno
Xiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardi
Qisqacha

Xiaomi Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition qurilmasini taqdim etdi, u 90 kungacha avtonom ishlay oladi va suvni UV-C ultrabinafsha nurlari yordamida zararsizlantiradi. Suvsug'orgich 3 litr sig'imli idish, to'rt bosqichli filtratsiya, 4000 mA/soat akkumulyator va suv sathi pasayganda avtomatik o'chadigan nasos bilan jihozlangan.

Xiaomi kompaniyasi uy hayvonlari uchun moʻljallangan gadjetlar turkumini yangi avtomatlashtirilgan qurilma — Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition suvsugʻorgichi bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model suvni ultrabinafsha nurlar yordamida zararsizlantirish tizimi, toʻrt bosqichli filtratsiya va 90 kungacha avtonom ishlay oladigan akkumulyator bilan jihozlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qurilma uy hayvonlari salomatligini saqlash va egalarining parvarish ishlarini yengillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Dastlabki savdolar Xitoy bozorida avgust oyining oxiridan boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, uning narxi taxminan 30 AQSh dollarini (199 yuan) tashkil etadi.

Texnik imkoniyatlar va filtratsiya tizimi

Suvsugʻorgich 3 litr sigʻimga ega suv idishi bilan taʼminlangan. Xiaomi bergan baholarga koʻra, bunday miqdordagi suv bitta mushuk uchun taxminan 10–15 kun davom etishiga yetadi. Korpusda qolgan suv miqdorini kuzatib borish uchun qulay shaffof oyna nazarda tutilgan, qiya shakldagi kosa esa jonivor suv ichayotganda uning boshini qulayroq tutishiga yordam beradi.

Sterilization Edition talqinining eng asosiy farqi nasosga oʻrnatilgan UV-C ultrabinafsha nurlari bilan tozalash tizimidir. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, bu tizim suv tarkibidagi bakteriyalarning 99 foizigacha yoʻq qilishga qodir. Suv mikrogʻovakli polipropilen filtr, faollashtirilgan koʻmir, ion almashinuvchi qatron va antibakterial qatlamni oʻz ichiga olgan toʻrt bosqichli tozalash jarayonidan oʻtadi.

Aqlli boshqaruv va xavfsizlik

Filtrlar jun, turli chiqindilar va boshqa ifloslanishlarning oldini oladi. Agar suv sathi haddan tashqari pasayib ketsa, nasos xavfsizlik maqsadida avtomatik ravishda oʻchadi. Elektr tarmogʻiga doimiy ulanmagan holda ishlashi uchun qurilma ichiga 4000 mA/soat sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, uning maksimal avtonomligi 90 kunga yetadi.

Foydalanuvchi suv uzatishning uchta rejimidan birini tanlashi mumkin: datchik boʻyicha, davriy yoki doimiy sirkulyatsiya. Soʻnggi rejim qurilmani elektr manbaiga ulashni talab qiladi. Ish jarayonidagi shovqin darajasi atigi 30 desiberni tashkil qiladi. Korpus IPX7 darajasidagi himoyaga ega boʻlib, zaryadlash teshigining tiqinini yopgandan soʻng uni oqar suv ostida yuvish mumkin.

Qurilma Xiaomi Mi Home ilovasiga ulanadi, bu esa suv darajasi, akkumulyator quvvati va filtr holatini masofadan turib nazorat qilish imkonini beradi. Shuningdek, dastur filtrni almashtirish zarurligi haqida oʻz vaqtida eslatib turadi. Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition modelining oʻlchamlari 190 × 230 × 180 millimetrni tashkil etadi.

XiaomiGadjetlarUy hayvonlariTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdiSpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdiBugun, 13:23NASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiNASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiBugun, 12:23Elon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiElon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiBugun, 11:58HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiHarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiBugun, 11:23Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaHonor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaBugun, 10:52OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi