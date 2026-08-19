Taksichi bilan janjaldan keyin bloger qamaldi: voqea ortida nima bor?

·38·Jamiyat
Taksichi bilan janjaldan keyin bloger qamaldi: voqea ortida nima bor?
Qisqacha

17 avgust kuni Toshkent shahrining Yashnobod tumanida taksi haydovchisi va ayol yo'lovchi o'rtasidagi mojaro jiddiy tus oldi. Ayolning ikki tanishi — blogerlar voqea joyiga kelib, haydovchini haqorat qilgan va unga nisbatan kuch ishlatgan, natijada u tan jarohatlari bilan shifoxonaga murojaat qilgan.

Toshkentda taksi haydovchisi va yo‘lovchi o‘rtasida boshlangan mojaro jiddiy tus oldi. Voqeaga aralashgan bloger haydovchiga nisbatan kuch ishlatgani ortidan qamoqqa olindi.

Hodisa 17 avgust kuni Toshkent shahrining Yashnobod tumanida sodir bo‘lgan. Taksi haydovchisi va ayol yo‘lovchi o‘rtasida mojaro kelib chiqqan. Keyinchalik ayolning ikki tanishi — blogerlar ham voqea joyiga yetib kelgan. Ular haydovchi bilan janjallashib, uni haqorat qilgan va unga nisbatan kuch ishlatgan.

Mojarodan so‘ng taksi haydovchisi tan jarohatlari bilan shifoxonaga murojaat qilgan.

Unda:

  • peshona va ensa sohalarida shishlar;

  • yelka va yonboshda jarohatlar;

  • ko‘krak va qorin sohalarida shilinishlar aniqlangan.

Voqeadan keyin blogerlar haydovchini yo‘lovchi ayolga nisbatan jinsiy tajovuzkorlikda ayblab, hodisa aks etgan videolarni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatgan.

Keyinroq ular videomurojaat qilib, jamoatchilikdan o‘zlarini oqlashda yordam so‘ragan. Biroq ushbu videolar keyinchalik sahifalaridan o‘chirilgan.Toshkent shahar IIBB ma’lumotiga ko‘ra, blogerga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan va u qamoqqa olingan.

TashkentYashnobod
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishMaksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishBugun, 16:01Toshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindiToshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindiBugun, 15:55Telegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildiTelegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildiBugun, 15:43Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiToshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiBugun, 12:26Toshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldiToshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldiBugun, 12:24Rolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiRolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiKecha, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi