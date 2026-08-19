Asr jangi: Entoni Joshua va Tayson Fyuri jangi sanasi va joyi ma’lum bo‘ldi
Entoni Joshua va Tayson Fyuri o'rtasidagi jang joriy yilning 20 noyabr kuni Nyu-Yorkdagi «Medison Skver Garden» arenasida bo'lib o'tadi. Daily Mail xabariga ko'ra, og'ir vazn toifasidagi sobiq chempionlar jangi bo'yicha barcha kelishuvlarga erishilgan. Yanvar oyi boshida Joshuaning amakisi uning faoliyatini yakunlaganini bildirgan bo'lsa-da, Entoni Joshua Fyuriga qarshi jang uchun ringga qaytishga qaror qildi.
Butun dunyo boks ishqibozlari yillar davomida kutgan va endi hech qachon bo‘lmaydi deb hisoblangan super derbi nihoyat haqiqatga aylanmoqda: Britaniyaning ikki afsonaviy chempioni — Entoni Joshua va Tayson Fyuri yuzma-yuz keladi. Joshuaning faoliyatini yakunlagani haqidagi shov-shuvli gaplardan so‘ng, ushbu tarixiy to‘qnashuv qachon va qayerda bo‘lib o‘tishi e’lon qilindi?
«Medison Skver Garden»dagi buyuk oqshom: Daily Mail eksklyuzivi
Britaniyaning nufuzli Daily Mail nashri bergan sensatsion xabarga ko‘ra, og‘ir vazn toifasining ikki giganti o‘rtasidagi jang bo‘yicha barcha kelishuvlarga erishilgan:
"IBF, WBA, WBO va IBO kamarlarining sobiq sohibi Entoni Joshua hamda WBC va WBA Super sobiq chempioni Tayson Fyuri joriy yilning 20 noyabr kuni Nyu-Yorkdagi mashhur «Medison Skver Garden» arenasida ringga ko‘tariladi."
— Daily Mail xabaridan
Yanvar oyi boshida Joshuaning amakisi sportchi boksdagi faoliyatini butunlay yakunlaganini e’lon qilgan bo‘lsa-da, «Ey Jey» Fyuriga qarshi karyerasining eng katta to‘qnashuvi uchun yana ringga qaytishga qaror qildi.
Ikki afsonaning statistikasi va yutuqlari taqqosi
Ko‘rsatkich
Entoni Joshua
Tayson Fyuri
Yoshi / Maqomi
36 yosh / Sobiq mutlaq/ko‘p karra chempion
37 yosh / «Losing King» va sobiq chempion
Jami janglari
33 ta (29 g‘alaba, 4 mag‘lubiyat)
37 ta (34 g‘alaba, 2 mag‘lubiyat, 1 durang)
Nokautlar soni
26 ta KO (yuqori nokaut foizi)
24 ta KO
Egallagan kamarlari
IBF, WBA, WBO, IBO
WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF
Jang sanasi va joyi
20 noyabr, Nyu-York («Madison Square Garden»)
Britaniya derbisi: Og‘ir vaznning so‘nggi nuqtasi
37 yoshli «Loli qiroli» (Gypsy King) va 29 g‘alabaga ega Entoni Joshua o‘rtasidagi bahs nafaqat Buyuk Britaniya, balki butun jahon professional boksi tarixidagi eng ko‘p kutilgan va eng daromadli qarama-qarshiliklardan biri bo‘lishi shubhasiz. Ushbu to‘qnashuv qaysi afsonaning faoliyati chinakam g‘alaba bilan yakun topishini ko‘rsatib beradi.
Sizningcha, «Asr jangi»da kim g‘olib chiqadi: nokautchi Entoni Joshuami yoki ayyor va chaqqon Tayson Fyuri?
O‘z taxmin va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda boks muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu sensatsion xabarni darhol ulashing!
…