Asr jangi: Entoni Joshua va Tayson Fyuri jangi sanasi va joyi ma’lum bo‘ldi

·30·Sport
Asr jangi: Entoni Joshua va Tayson Fyuri jangi sanasi va joyi ma’lum bo‘ldi
Qisqacha

Entoni Joshua va Tayson Fyuri o'rtasidagi jang joriy yilning 20 noyabr kuni Nyu-Yorkdagi «Medison Skver Garden» arenasida bo'lib o'tadi. Daily Mail xabariga ko'ra, og'ir vazn toifasidagi sobiq chempionlar jangi bo'yicha barcha kelishuvlarga erishilgan. Yanvar oyi boshida Joshuaning amakisi uning faoliyatini yakunlaganini bildirgan bo'lsa-da, Entoni Joshua Fyuriga qarshi jang uchun ringga qaytishga qaror qildi.

Butun dunyo boks ishqibozlari yillar davomida kutgan va endi hech qachon bo‘lmaydi deb hisoblangan super derbi nihoyat haqiqatga aylanmoqda: Britaniyaning ikki afsonaviy chempioni — Entoni Joshua va Tayson Fyuri yuzma-yuz keladi. Joshuaning faoliyatini yakunlagani haqidagi shov-shuvli gaplardan so‘ng, ushbu tarixiy to‘qnashuv qachon va qayerda bo‘lib o‘tishi e’lon qilindi?

«Medison Skver Garden»dagi buyuk oqshom: Daily Mail eksklyuzivi

Britaniyaning nufuzli Daily Mail nashri bergan sensatsion xabarga ko‘ra, og‘ir vazn toifasining ikki giganti o‘rtasidagi jang bo‘yicha barcha kelishuvlarga erishilgan:

"IBF, WBA, WBO va IBO kamarlarining sobiq sohibi Entoni Joshua hamda WBC va WBA Super sobiq chempioni Tayson Fyuri joriy yilning 20 noyabr kuni Nyu-Yorkdagi mashhur «Medison Skver Garden» arenasida ringga ko‘tariladi."

Daily Mail xabaridan

Yanvar oyi boshida Joshuaning amakisi sportchi boksdagi faoliyatini butunlay yakunlaganini e’lon qilgan bo‘lsa-da, «Ey Jey» Fyuriga qarshi karyerasining eng katta to‘qnashuvi uchun yana ringga qaytishga qaror qildi.

Ikki afsonaning statistikasi va yutuqlari taqqosi

Ko‘rsatkich

Entoni Joshua

Tayson Fyuri

Yoshi / Maqomi

36 yosh / Sobiq mutlaq/ko‘p karra chempion

37 yosh / «Losing King» va sobiq chempion

Jami janglari

33 ta (29 g‘alaba, 4 mag‘lubiyat)

37 ta (34 g‘alaba, 2 mag‘lubiyat, 1 durang)

Nokautlar soni

26 ta KO (yuqori nokaut foizi)

24 ta KO

Egallagan kamarlari

IBF, WBA, WBO, IBO

WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF

Jang sanasi va joyi

20 noyabr, Nyu-York («Madison Square Garden»)

Britaniya derbisi: Og‘ir vaznning so‘nggi nuqtasi

37 yoshli «Loli qiroli» (Gypsy King) va 29 g‘alabaga ega Entoni Joshua o‘rtasidagi bahs nafaqat Buyuk Britaniya, balki butun jahon professional boksi tarixidagi eng ko‘p kutilgan va eng daromadli qarama-qarshiliklardan biri bo‘lishi shubhasiz. Ushbu to‘qnashuv qaysi afsonaning faoliyati chinakam g‘alaba bilan yakun topishini ko‘rsatib beradi.

Sizningcha, «Asr jangi»da kim g‘olib chiqadi: nokautchi Entoni Joshuami yoki ayyor va chaqqon Tayson Fyuri?

O‘z taxmin va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda boks muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu sensatsion xabarni darhol ulashing!

Anthony JoshuaTyson FuryMadison Square GardenDaily MailNew York
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiBugun, 16:09«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?Bugun, 16:05Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiBugun, 15:53Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiJoze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiBugun, 15:38Yuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaYuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaBugun, 15:19Yuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shartYuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shartBugun, 15:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi