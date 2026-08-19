Markaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdi

·41·O‘zbekiston
Markaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdi
Qisqacha

2026 yilning dastlabki olti oyida Markaziy Osiyoda 711,3 ming nafar chaqaloq tug‘ilib, bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 5,5 foizga kam bo‘ldi. Tug‘ilishning eng sezilarli pasayishi O'zbekistonda qayd etilgan, Turkmaniston bo'yicha esa statistik ma'lumotlar keltirilmagan.

Markaziy Osiyoda demografik o‘sish sur’ati sekinlashmoqda. 2026 yilning dastlabki olti oyida mintaqada 711,3 ming nafar chaqaloq tug‘ilgan va bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 5,5 foizga kam.

Qiziq tomoni, keltirilgan statistikada Turkmaniston bo‘yicha ma’lumotlar mavjud emas.

Mintaqa davlatlari orasida tug‘ilishning eng sezilarli kamayishi O‘zbekistonda qayd etilgan.

Demograflar buni faqat bitta sabab bilan izohlash qiyinligini ta’kidlamoqda. Jarayonga bir nechta ijtimoiy va iqtisodiy omillar ta’sir qilmoqda:

yoshlarning turmush qurishni kechiktirishi;

birinchi farzandni keyinroq dunyoga keltirish;

shaharlashuvning kuchayishi;

ayollarning ta’lim va mehnat bozoridagi faolligining oshishi;

oilada farzandlar sonini rejalashtirish;

iqtisodiy barqarorlikka bo‘lgan talabning ortishi.

Demografik o‘zgarish nimani anglatadi?

Tug‘ilishning ketma-ket kamayishi kelgusida mehnat bozori, ta’lim tizimi, sog‘liqni saqlash va aholi tarkibiga ta’sir qilishi mumkin.

Hozircha 2026 yilning dastlabki olti oylik statistikasi mintaqada tug‘ilish sur’atlari avvalgi yillardagidek yuqori emasligini ko‘rsatmoqda.

O'zbekistonTurkmaniston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akula og‘ziga kirib, uning tishlarini “davolaydigan” mitti baliqAkula og‘ziga kirib, uning tishlarini “davolaydigan” mitti baliqKecha, 10:45Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?Kecha, 09:39Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?17.08, 22:04Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldiQashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldi17.08, 12:17O‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladiO‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladi17.08, 05:35Mandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat borMandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat bor15.08, 18:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin