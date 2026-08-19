Yuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shart

·27·Sport
Yuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shart
Qisqacha

Yuventus rahbariyati Luchano Spallettidan faqat g'alaba va chempionlikni talab qilmoqda, murabbiy esa jamoa natijalari uchun to'liq javobgar bo'ladi. Klub o'tgan mavsumda A Seriyada oltinchi o'rinni egallagan va 2020-yildan beri chempionlikni qo'lga kiritmagan. Rahbariyat transfer bozorida Spallettining talablarini bajardi, jamoaga Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic va Ekhator kelib qo'shildi, Boga esa saqlab qolindi.

Italiyaning Yuventus klubi rahbariyati bosh murabbiy Luchano Spallettiga qoʻyiladigan talablarni keskin oshirdi va jamoa oldiga faqat chempionlik vazifasini qoʻydi. GOAL.com xabar berishicha, klub aksiyadorlari va rahbariyati mavsumoldi jarayonlarida hamda transfer bozorida murabbiyning barcha talablarini bajarib berganidan soʻng, endi har qanday bahonalar uchun oʻrin qolmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub prezidenti Jon Elkann jamoaning Next Gen jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi vaqtida zaxira oʻrindigʻida Luchano Spalletti bilan yonma-yon oʻtirib, mavsumdagi asosiy maqsad faqat gʻalaba qozonish ekanini ochiq-oydin taʼkidladi. Oʻtgan mavsumda A Seriyada oltinchi oʻrinni egallagan va 2020-yildan beri chempionlikni qoʻlga kiritmagan Turin klubi uchun toʻrtinchi oʻrin moliyaviy minimum boʻlsa-da, bu rahbariyat, futbolchilar va muxlislarning yuksak ambitsiyalarini qoniqtirmaydi.

Transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlar

Oʻtgan mavsum yakunlaridagi muvaffaqiyatsizliklar uchun sobiq rahbariyat va ayrim oʻyinchilar javobgar deb topilgan boʻlsa, murabbiyning oʻzi toʻlaqonli oqlanib, jamoada qoldirilgandi. Endilikda esa yangi sport direktori va rahbariyat transfer oynasida Spallettining barcha xohish-istaklariga quloq tutdi.

Xususan, jamoaga Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator kabi yangi futbolchilar kelib qoʻshildi va Boga jamoada saqlanib qoldi. Shu bilan birga, tarkibni tozalash ishlari doirasida Openda hamda Adzic boshqa jamoalarga sotib yuborildi. Qizigʻi shundaki, ularning har ikkisi ham yangi jamoalari safidagi ilk rasmiy oʻyinlaridayoq gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, rahbariyat Douglas Luizga boʻlgan ishonchda ham bosh murabbiyning yonini oldi.

Xatoga yoʻl qoʻshishga haq yoʻq

Seyshanba kuniga qadar transfer bozorida yana yangi futbolchilar kelishi yoki ketishi mumkin boʻlsa-da, asosiy yuk endi toʻgʻridan-toʻgʻri Luchano Spallettining zimmasida qolmoqda. Yangi direktoriylar hali ish boshlagani va tizimni qurish jarayonida ekanini hisobga olganda, jamoaning natijalari uchun bosh murabbiy toʻliq javobgar boʻladi.

Frizononedagi uchrashuvdan boshlab Spallettining 100 foizlik yangi Yuventus jamoasi oʻz shaklini ola boshlaydi. Agar mavsum boshida kutilmagan ochko yoʻqotishlar kuzatilsa, matbuot va ekspertlar fikricha, jamoa boshqaruvi uchun Antonio Kontening soyasi yana maydonga tushishi va murabbiy kursisi qimirlab qolishi ehtimoldan xoli emas.

YuventusLuchano SpallettiJon ElkannA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Bugun, 16:16Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiBugun, 16:15Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiBugun, 16:09«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?Bugun, 16:05Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiBugun, 15:53Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiJoze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiBugun, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi