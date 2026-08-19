Yuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shart
Yuventus rahbariyati Luchano Spallettidan faqat g'alaba va chempionlikni talab qilmoqda, murabbiy esa jamoa natijalari uchun to'liq javobgar bo'ladi. Klub o'tgan mavsumda A Seriyada oltinchi o'rinni egallagan va 2020-yildan beri chempionlikni qo'lga kiritmagan. Rahbariyat transfer bozorida Spallettining talablarini bajardi, jamoaga Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic va Ekhator kelib qo'shildi, Boga esa saqlab qolindi.
Italiyaning Yuventus klubi rahbariyati bosh murabbiy Luchano Spallettiga qoʻyiladigan talablarni keskin oshirdi va jamoa oldiga faqat chempionlik vazifasini qoʻydi. GOAL.com xabar berishicha, klub aksiyadorlari va rahbariyati mavsumoldi jarayonlarida hamda transfer bozorida murabbiyning barcha talablarini bajarib berganidan soʻng, endi har qanday bahonalar uchun oʻrin qolmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub prezidenti Jon Elkann jamoaning Next Gen jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvi vaqtida zaxira oʻrindigʻida Luchano Spalletti bilan yonma-yon oʻtirib, mavsumdagi asosiy maqsad faqat gʻalaba qozonish ekanini ochiq-oydin taʼkidladi. Oʻtgan mavsumda A Seriyada oltinchi oʻrinni egallagan va 2020-yildan beri chempionlikni qoʻlga kiritmagan Turin klubi uchun toʻrtinchi oʻrin moliyaviy minimum boʻlsa-da, bu rahbariyat, futbolchilar va muxlislarning yuksak ambitsiyalarini qoniqtirmaydi.
Transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlarOʻtgan mavsum yakunlaridagi muvaffaqiyatsizliklar uchun sobiq rahbariyat va ayrim oʻyinchilar javobgar deb topilgan boʻlsa, murabbiyning oʻzi toʻlaqonli oqlanib, jamoada qoldirilgandi. Endilikda esa yangi sport direktori va rahbariyat transfer oynasida Spallettining barcha xohish-istaklariga quloq tutdi.
Xususan, jamoaga Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic, Ekhator kabi yangi futbolchilar kelib qoʻshildi va Boga jamoada saqlanib qoldi. Shu bilan birga, tarkibni tozalash ishlari doirasida Openda hamda Adzic boshqa jamoalarga sotib yuborildi. Qizigʻi shundaki, ularning har ikkisi ham yangi jamoalari safidagi ilk rasmiy oʻyinlaridayoq gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, rahbariyat Douglas Luizga boʻlgan ishonchda ham bosh murabbiyning yonini oldi.
Xatoga yoʻl qoʻshishga haq yoʻqSeyshanba kuniga qadar transfer bozorida yana yangi futbolchilar kelishi yoki ketishi mumkin boʻlsa-da, asosiy yuk endi toʻgʻridan-toʻgʻri Luchano Spallettining zimmasida qolmoqda. Yangi direktoriylar hali ish boshlagani va tizimni qurish jarayonida ekanini hisobga olganda, jamoaning natijalari uchun bosh murabbiy toʻliq javobgar boʻladi.
Frizononedagi uchrashuvdan boshlab Spallettining 100 foizlik yangi Yuventus jamoasi oʻz shaklini ola boshlaydi. Agar mavsum boshida kutilmagan ochko yoʻqotishlar kuzatilsa, matbuot va ekspertlar fikricha, jamoa boshqaruvi uchun Antonio Kontening soyasi yana maydonga tushishi va murabbiy kursisi qimirlab qolishi ehtimoldan xoli emas.
…