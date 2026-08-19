ESPN dunyoning eng kuchli 10 markaziy himoyachisini e’lon qildi
ESPN 2025/26 yilgi mavsumdagi barqaror o'yin, avvalgi yillardagi daraja va 2026 yilgi Jahon chempionatidagi ishtirokni hisobga olib, dunyoning eng kuchli markaziy himoyachilari reytingini tuzdi va unda Vilyam Saliba birinchi o'rinni egalladi. Vilyan Pacho ikkinchi, Gabriel Magalyaes uchinchi, Pau Kubarsi to'rtinchi, Djonatan Ta beshinchi va Markinos oltinchi pog'onadan joy oldi.
ESPN jahon futbolidagi eng kuchli markaziy himoyachilar reytingini e’lon qildi. Ro‘yxatni tuzishda mutaxassislar va futbol ekspertlari futbolchilarning 2025/26 yilgi mavsum davomidagi barqaror o‘yiniga asosiy mezon sifatida qaragan.
Biroq reytingda faqat bir mavsumdagi statistika emas, futbolchining avvalgi yillardagi darajasi va 2026 yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki ham hisobga olingan.
ESPN reytingni qanday tuzdi?
Mutaxassislar har bir pozitsiya bo‘yicha dunyoning eng yaxshi futbolchilarini tanlashda bir nechta omilga e’tibor qaratgan.
Asosiy mezonlar:
2025/26 yilgi mavsumdagi o‘yin darajasi;
mavsum davomidagi barqarorlik;
uzoq masofada yuqori natija ko‘rsatish;
2026 yilgi Jahon chempionatidagi ishtirok;
avvalgi mavsumlardagi yuqori darajadagi o‘yinlar.
Jarohat tufayli mavsumning katta qismini o‘tkazib yuborgan, ammo avvalgi yillarda o‘zini yuqori darajada namoyish etgan futbolchilar ham reytingdan chetda qolmagan.
Saliba birinchi o‘rinni egalladi
ESPN talqiniga ko‘ra, jahonning eng yaxshi markaziy himoyachisi deb «Arsenal» va Fransiya terma jamoasi vakili Vilyam Saliba tan olindi.
Fransiyalik himoyachi yuqori o‘yin darajasi, barqarorligi va himoyadagi ishonchli harakatlari bilan birinchi pog‘onadan joy oldi.
Undan keyin «PSJ» futbolchisi Vilyan Pacho ikkinchi o‘rinni egallagan. «Arsenal»ning yana bir himoyachisi Gabriel Magalyaes esa kuchli uchlikni yakunlagan.
Dunyoning eng kuchli 10 markaziy himoyachisi
O‘rin
Futbolchi
Klub
Terma jamoa
1
Vilyam Saliba
«Arsenal»
Fransiya
2
Vilyan Pacho
«PSJ»
Ekvador
3
Gabriel Magalyaes
«Arsenal»
Braziliya
4
Pau Kubarsi
«Barselona»
Ispaniya
5
Djonatan Ta
«Bavariya»
Germaniya
6
Markinos
«PSJ»
Braziliya
7
Dayo Upamekano
«Bavariya»
Fransiya
8
Virdjil van Deyk
«Liverpul»
Niderlandiya
9
Alessandro Bastoni
«Inter»
Italiya
10
Mark Gexi
Angliya
Reytingda katta nomlar ham bor
Ro‘yxatda tajribali yulduzlar bilan birga yosh himoyachilar ham yuqori o‘rinlarni egallagan.
Ayniqsa, «Barselona»ning yosh himoyachisi Pau Kubarsining to‘rtinchi pog‘onadan joy olgani e’tiborga molik. Shuningdek, ko‘p yillar davomida jahonning eng kuchli himoyachilaridan biri bo‘lib kelgan Virdjil van Deyk sakkizinchi o‘rinda qayd etilgan.
«PSJ» va «Bavariya» esa reytingda ikki nafardan futbolchisi bilan namoyon bo‘lgan.
Eng qiziq nuqta — van Deykning o‘rni
Reytingdagi eng katta muhokamalardan biri sakkizinchi o‘rindagi Virdjil van Deyk bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Niderlandiyalik futbolchi uzoq yillar davomida markaziy himoya pozitsiyasining eng kuchli vakillaridan biri sanalgan. Biroq ESPN ekspertlari bu safar uni Saliba, Pacho va Magalyaes kabi futbolchilardan pastroq baholagan.
Bu esa reytingda tajriba emas, so‘nggi mavsumdagi barqarorlik va umumiy ta’sir muhimroq mezon bo‘lganini ko‘rsatadi.
Siz qaysi himoyachini birinchi o‘ringa qo‘yar edingiz?
ESPN reytingida Saliba birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa-da, markaziy himoyachilar orasida kuchlar nisbati borasida bahslar hali uzoq davom etishi mumkin.
Sizningcha, Saliba haqiqatan ham dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachisimi? Yoki van Deyk, Bastoni yoki Upamekano yuqoriroq o‘ringa loyiqmidi?
Fikringizni izohlarda yozing va reytingni futbol muxlislari bilan Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…