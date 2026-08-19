«Mareska uchun yangi bosh og‘rig‘i»: «Siti»ning asosiy yulduzi safdan chiqdi
Jeremi Doku «Arsenal»ga qarshi Angliya Superkubogi bahsida boldir mushagini shikastlab, kamida bir necha haftaga safdan chiqdi. Shu sababli u yakshanba kuni bo'lib o'tadigan APL 1-turidagi «Manchester Siti» – «Bornmut» uchrashuvini o'tkazib yuboradi. Bu bahs Enso Mareska va Marko Roze uchun APLdagi ilk sinov bo'ladi. Dokuning yo'qligi «Manchester Siti»ni transfer oynasi yopilguniga qadar yangi qanot hujumchisi izlashga undashi mumkin.
Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi boshlanishi arafasida «Manchester Siti» lagerida jiddiy xavotir paydo bo‘ldi. Superkubokdagi mag‘lubiyat va tarkibdagi yo‘qotishlardan so‘ng, jamoaning eng tezkor va xavfli vingerlaridan biri Jeremi Doku og‘ir jarohat olib safdan chiqdi. «Bornmut»ga qarshi ochilish bahsi oldidan Enso Mareska hujum chizig‘ini qanday qutqarib qoladi va klub shoshilinch transferga qo‘l uradimi?
«Bir necha haftaga safdan chiqdi»: Belgiya nashri ochgan haqiqat
Belgiyaning nufuzli Nieuwsblad nashri tarqatgan shoshilinch ma’lumotga ko‘ra, Jeremi Doku «Arsenal»ga qarshi kechgan Angliya Superkubogi bahsida boldir mushagini shikastlab olgan:
"Jeremi Doku boldir mushagidagi jiddiy jarohat sababli bir necha hafta maydonga tusha olmaydi. U yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan APL 1-turi — «Bornmut»ga qarshi uchrashuvni 100 foiz aniqlik bilan o‘tkazib yuboradi."
— Nieuwsblad xabaridan
APL 1-turi va «Manchester Siti»dagi holat
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Bo‘lajak bahs
«Manchester Siti» – «Bornmut» (APL 1-turi)
Jarohat olgan futbolchi
Jeremi Doku (hujumchi / vinger)
Jarohat turi va muddati
Boldir mushagi jarohati / Kamida bir necha hafta
Murabbiylar debyuti
Enso Mareska («Man Siti») va Marko Roze («Bornmut»)
Ehtimoliy oqibat
Transfer oynasi yopilguncha shoshilinch qanot hujumchisi sotib olish
Mareska va Roze debyuti: Transfer bozorida shoshilinch choralar
Yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan «Manchester Siti» va «Bornmut» o‘rtasidagi bahs har ikkala yangi murabbiy — Enso Mareska va Marko Roze uchun APLdagi ilk sinov bo‘ladi.
Hujum chizig‘idagi muqobil variantlar cheklangani sababli, ekspertlar Dokuning yo‘qotilishi klub rahbariyatini transfer oynasi yopilguniga qadar shoshilinch ravishda yangi qanot hujumchisi sotib olishga majbur qilishini ta’kidlamoqda.
Sizningcha, Jeremi Dokuning yo‘qligi «Manchester Siti»ning «Bornmut»ga qarshi o‘yiniga jiddiy ta’sir qiladimi yoki Mareska bu muammoni osonlikcha hal eta oladimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va APL ishqibozi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu muhim yangilikni darhol yetkazing!
…