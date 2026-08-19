«Mareska uchun yangi bosh og‘rig‘i»: «Siti»ning asosiy yulduzi safdan chiqdi

·40·Sport
«Mareska uchun yangi bosh og‘rig‘i»: «Siti»ning asosiy yulduzi safdan chiqdi
Qisqacha

Jeremi Doku «Arsenal»ga qarshi Angliya Superkubogi bahsida boldir mushagini shikastlab, kamida bir necha haftaga safdan chiqdi. Shu sababli u yakshanba kuni bo'lib o'tadigan APL 1-turidagi «Manchester Siti» – «Bornmut» uchrashuvini o'tkazib yuboradi. Bu bahs Enso Mareska va Marko Roze uchun APLdagi ilk sinov bo'ladi. Dokuning yo'qligi «Manchester Siti»ni transfer oynasi yopilguniga qadar yangi qanot hujumchisi izlashga undashi mumkin.

Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi boshlanishi arafasida «Manchester Siti» lagerida jiddiy xavotir paydo bo‘ldi. Superkubokdagi mag‘lubiyat va tarkibdagi yo‘qotishlardan so‘ng, jamoaning eng tezkor va xavfli vingerlaridan biri Jeremi Doku og‘ir jarohat olib safdan chiqdi. «Bornmut»ga qarshi ochilish bahsi oldidan Enso Mareska hujum chizig‘ini qanday qutqarib qoladi va klub shoshilinch transferga qo‘l uradimi?

«Bir necha haftaga safdan chiqdi»: Belgiya nashri ochgan haqiqat

Belgiyaning nufuzli Nieuwsblad nashri tarqatgan shoshilinch ma’lumotga ko‘ra, Jeremi Doku «Arsenal»ga qarshi kechgan Angliya Superkubogi bahsida boldir mushagini shikastlab olgan:

"Jeremi Doku boldir mushagidagi jiddiy jarohat sababli bir necha hafta maydonga tusha olmaydi. U yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan APL 1-turi — «Bornmut»ga qarshi uchrashuvni 100 foiz aniqlik bilan o‘tkazib yuboradi."

Nieuwsblad xabaridan

APL 1-turi va «Manchester Siti»dagi holat

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Bo‘lajak bahs

«Manchester Siti» – «Bornmut» (APL 1-turi)

Jarohat olgan futbolchi

Jeremi Doku (hujumchi / vinger)

Jarohat turi va muddati

Boldir mushagi jarohati / Kamida bir necha hafta

Murabbiylar debyuti

Enso Mareska («Man Siti») va Marko Roze («Bornmut»)

Ehtimoliy oqibat

Transfer oynasi yopilguncha shoshilinch qanot hujumchisi sotib olish

Mareska va Roze debyuti: Transfer bozorida shoshilinch choralar

Yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan «Manchester Siti» va «Bornmut» o‘rtasidagi bahs har ikkala yangi murabbiy — Enso Mareska va Marko Roze uchun APLdagi ilk sinov bo‘ladi.

Hujum chizig‘idagi muqobil variantlar cheklangani sababli, ekspertlar Dokuning yo‘qotilishi klub rahbariyatini transfer oynasi yopilguniga qadar shoshilinch ravishda yangi qanot hujumchisi sotib olishga majbur qilishini ta’kidlamoqda.

Sizningcha, Jeremi Dokuning yo‘qligi «Manchester Siti»ning «Bornmut»ga qarshi o‘yiniga jiddiy ta’sir qiladimi yoki Mareska bu muammoni osonlikcha hal eta oladimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va APL ishqibozi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu muhim yangilikni darhol yetkazing!

Manchester CityJeremy DokuArsenalBournemouthEnzo Maresca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Bugun, 16:16Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiBugun, 16:15Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiBugun, 16:09«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?Bugun, 16:05Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiBugun, 15:53Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiJoze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiBugun, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi