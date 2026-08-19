Yuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqda

·21·Sport
Yuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqda
Qisqacha

Yuventus rahbariyati bosh murabbiy Luchano Spallettidan bu mavsum faqat chempionlikni talab qilmoqda, Jon Elkann esa jamoaning asosiy maqsadi doimo g'alaba qozonish ekanini ta'kidladi. O'tgan mavsumda A Seriyada oltinchi o'rinni egallagan va 2020 yildan beri chempion bo'lmagan klub uchun Chempionlar ligasiga chiqish minimum vazifa hisoblanadi.

Italiyaning Yuventus klubi rahbariyati bosh murabbiy Luchano Spallettiga nisbatan talablarni keskin oshirdi va jamoadan faqat chempionlikni kutayotganini bildirdi. GOAL.com xabar berishicha, klub aksiyadorlari rahbari Jon Elkann jamoaning asosiy maqsadi har doim gʻalaba qozonish ekanini qatʼiy taʼkidlab, mavsumoldi jarayonida murabbiyga qoʻyilgan imtiyozlar davri rasman yakunlanganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlar

Oʻtgan mavsumda A Seriyada oltinchi oʻrinni egallagan va 2020 yildan beri chempionlikni qoʻlga kiritmagan turinliklar uchun moliyaviy jihatdan Chempionlar ligasiga chiqish minimum vazifa hisoblanadi. Biroq klub ambitsiyalari bundan ancha yuqori boʻlib, rahbariyat bu yil Spallettining barcha transfer talablarini bajarishga harakat qildi. Xususan, jamoaga Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic hamda Ekhator kelib qoʻshildi, shuningdek Boga jamoada saqlab qolindi.

Shu bilan birga, transfer bozorida tarkibni tozalash ishlari ham davom etmoqda. Klub Openda va Adzicni sotib yubordi. Qizigʻi shundaki, ularning har ikkisi ham yangi jamoalari safidagi ilk rasmiy uchrashuvdayoq — mos ravishda Lion va Sassuolo tarkibida gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, Rouhi jamoani tark etdi, Di Gregorio, himoyachilar va yarim himoyachilardan iborat boshqa futbolchilar taqdiri ham muzokaralar ostida qolmoqda. Bunga qaramay, rahbariyat murabbiyning Duglas Luizga boʻlgan ishonchini toʻliq qoʻllab-quvvatlamoqda.

Natija talab qilinadigan pallalar va Antonio Konte soyasi

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi direktorlar hali oʻz ishini yangi boshlagan bir paytda, butun masʼuliyat bevosita bosh murabbiy zimmasiga tushmoqda. Spallettiga oʻtgan mavsumdagi omadsizliklar uchun toʻgʻridan-toʻgʻri ayb qoʻyilmagan edi, chunki u kelganidan keyingi ochkolar statistikasi boʻyicha jamoa Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishi kerak edi. Biroq bu safar vaziyat tubdan oʻzgargan.

Yakshanba kuni Frusinoneda boʻlib oʻtadigan oʻyin 100 foiz tayyor boʻlgan yangi Yuventus qanday shakllanganini koʻrsatib beradi. Ushbu bahsdan boshlab Spallettining xato qilishga haqqi qolmaydi. Agar mavsum omadsiz boshlansa, Turin klubi boshqaruvi atrofida tajribali mutaxassis Antonio Kontening soyasi tez fursatda paydo boʻlishi kutilmoqda.

YuventusLuchano SpallettiJon ElkannA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Bugun, 16:16Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiBugun, 16:15Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiBugun, 16:09«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?Bugun, 16:05Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiBugun, 15:53Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiJoze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiBugun, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi