Yuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqda
Yuventus rahbariyati bosh murabbiy Luchano Spallettidan bu mavsum faqat chempionlikni talab qilmoqda, Jon Elkann esa jamoaning asosiy maqsadi doimo g'alaba qozonish ekanini ta'kidladi. O'tgan mavsumda A Seriyada oltinchi o'rinni egallagan va 2020 yildan beri chempion bo'lmagan klub uchun Chempionlar ligasiga chiqish minimum vazifa hisoblanadi.
Italiyaning Yuventus klubi rahbariyati bosh murabbiy Luchano Spallettiga nisbatan talablarni keskin oshirdi va jamoadan faqat chempionlikni kutayotganini bildirdi. GOAL.com xabar berishicha, klub aksiyadorlari rahbari Jon Elkann jamoaning asosiy maqsadi har doim gʻalaba qozonish ekanini qatʼiy taʼkidlab, mavsumoldi jarayonida murabbiyga qoʻyilgan imtiyozlar davri rasman yakunlanganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlarOʻtgan mavsumda A Seriyada oltinchi oʻrinni egallagan va 2020 yildan beri chempionlikni qoʻlga kiritmagan turinliklar uchun moliyaviy jihatdan Chempionlar ligasiga chiqish minimum vazifa hisoblanadi. Biroq klub ambitsiyalari bundan ancha yuqori boʻlib, rahbariyat bu yil Spallettining barcha transfer talablarini bajarishga harakat qildi. Xususan, jamoaga Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic hamda Ekhator kelib qoʻshildi, shuningdek Boga jamoada saqlab qolindi.
Shu bilan birga, transfer bozorida tarkibni tozalash ishlari ham davom etmoqda. Klub Openda va Adzicni sotib yubordi. Qizigʻi shundaki, ularning har ikkisi ham yangi jamoalari safidagi ilk rasmiy uchrashuvdayoq — mos ravishda Lion va Sassuolo tarkibida gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, Rouhi jamoani tark etdi, Di Gregorio, himoyachilar va yarim himoyachilardan iborat boshqa futbolchilar taqdiri ham muzokaralar ostida qolmoqda. Bunga qaramay, rahbariyat murabbiyning Duglas Luizga boʻlgan ishonchini toʻliq qoʻllab-quvvatlamoqda.
Natija talab qilinadigan pallalar va Antonio Konte soyasiMutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi direktorlar hali oʻz ishini yangi boshlagan bir paytda, butun masʼuliyat bevosita bosh murabbiy zimmasiga tushmoqda. Spallettiga oʻtgan mavsumdagi omadsizliklar uchun toʻgʻridan-toʻgʻri ayb qoʻyilmagan edi, chunki u kelganidan keyingi ochkolar statistikasi boʻyicha jamoa Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishi kerak edi. Biroq bu safar vaziyat tubdan oʻzgargan.
Yakshanba kuni Frusinoneda boʻlib oʻtadigan oʻyin 100 foiz tayyor boʻlgan yangi Yuventus qanday shakllanganini koʻrsatib beradi. Ushbu bahsdan boshlab Spallettining xato qilishga haqqi qolmaydi. Agar mavsum omadsiz boshlansa, Turin klubi boshqaruvi atrofida tajribali mutaxassis Antonio Kontening soyasi tez fursatda paydo boʻlishi kutilmoqda.
…