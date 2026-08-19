Xitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildi

·33·Dunyo
Xitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildi
Qisqacha

Xitoyning Guychjou provinsiyasida loyga aylangan maydonda cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildi. Ishtirokchilar sirpanchiq va notekis maydonda qochayotgan cho‘chqalarni imkon qadar tezroq tutishga harakat qildi. Bunday bellashuvlar Guychjouda qishloq festivallari va agrar madaniyatga bag‘ishlangan tadbirlar doirasida tashkil etilib, qishloq an’analarini namoyish etish hamda sayyohlar uchun noodatiy hordiq imkoniyatini yaratishga xizmat qiladi.

Xitoyning Guychjou provinsiyasida qishloq hayotiga xos noodatiy va ko‘ngilochar musobaqalardan biri — cho‘chqa tutish bellashuvi tashkil etildi.

Musobaqada ishtirokchilar loyga aylangan maydonga kirib, qo‘yib yuborilgan cho‘chqalarni imkon qadar tezroq tutishga harakat qilgan. Sirpanchiq va notekis maydon esa vazifani yanada qiyinlashtirgan. Ishtirokchilar ba’zan yiqilib, yana o‘rnidan turib, qochayotgan cho‘chqalarni quvishda davom etgan.

Bunday bellashuvlar Guychjouda qishloq festivallari va agrar madaniyatga bag‘ishlangan tadbirlar doirasida o‘tkazib kelinadi. Masalan, 2026 yil aprel oyida viloyatdagi Jiabang sholi terrasalarida tashkil etilgan tadbirlarda ham sayyohlar uchun cho‘chqa tutish, baliq ovlash kabi qishloq xo‘jaligiga oid ko‘ngilochar mashg‘ulotlar tashkil etilgan.

So‘nggi paytlarda Guychjouning boshqa hududlarida ham cho‘chqa tutish musobaqalari ommalashgan. Jumladan, 2026 yil avgustida Maijiang tumanida o‘tkazilgan bellashuvlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, tomoshabinlar e’tiborini tortgan.

Musobaqaning asosiy maqsadi shunchaki g‘olibni aniqlash emas, balki qishloq an’analarini namoyish etish va sayyohlar uchun noodatiy hordiq imkoniyatini yaratishdan iborat. Loyga belangan holda cho‘chqa quvayotgan ishtirokchilar aks etgan lavhalar esa bunday tadbirlarning internetda tez ommalashishiga sabab bo‘lmoqda.

Loyqa ichida cho‘chqani quvib ketayotgan loyga belangan ayol.
XitoyGuychjouJiabangMaijiang
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiGarnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiBugun, 15:45Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiVogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiBugun, 15:35Roberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldiRoberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldiBugun, 15:1013 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldi13 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldiBugun, 14:51“Eng yoqimli boshlovchi yordamchisi”: jonli efir paytida kichkina itning qilig‘i e’tiborni tortdi“Eng yoqimli boshlovchi yordamchisi”: jonli efir paytida kichkina itning qilig‘i e’tiborni tortdiBugun, 14:41Shakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladiShakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladiBugun, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi