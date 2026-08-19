Xitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildi
Xitoyning Guychjou provinsiyasida loyga aylangan maydonda cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildi. Ishtirokchilar sirpanchiq va notekis maydonda qochayotgan cho‘chqalarni imkon qadar tezroq tutishga harakat qildi. Bunday bellashuvlar Guychjouda qishloq festivallari va agrar madaniyatga bag‘ishlangan tadbirlar doirasida tashkil etilib, qishloq an’analarini namoyish etish hamda sayyohlar uchun noodatiy hordiq imkoniyatini yaratishga xizmat qiladi.
Xitoyning Guychjou provinsiyasida qishloq hayotiga xos noodatiy va ko‘ngilochar musobaqalardan biri — cho‘chqa tutish bellashuvi tashkil etildi.
Musobaqada ishtirokchilar loyga aylangan maydonga kirib, qo‘yib yuborilgan cho‘chqalarni imkon qadar tezroq tutishga harakat qilgan. Sirpanchiq va notekis maydon esa vazifani yanada qiyinlashtirgan. Ishtirokchilar ba’zan yiqilib, yana o‘rnidan turib, qochayotgan cho‘chqalarni quvishda davom etgan.
Bunday bellashuvlar Guychjouda qishloq festivallari va agrar madaniyatga bag‘ishlangan tadbirlar doirasida o‘tkazib kelinadi. Masalan, 2026 yil aprel oyida viloyatdagi Jiabang sholi terrasalarida tashkil etilgan tadbirlarda ham sayyohlar uchun cho‘chqa tutish, baliq ovlash kabi qishloq xo‘jaligiga oid ko‘ngilochar mashg‘ulotlar tashkil etilgan.
So‘nggi paytlarda Guychjouning boshqa hududlarida ham cho‘chqa tutish musobaqalari ommalashgan. Jumladan, 2026 yil avgustida Maijiang tumanida o‘tkazilgan bellashuvlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, tomoshabinlar e’tiborini tortgan.
Musobaqaning asosiy maqsadi shunchaki g‘olibni aniqlash emas, balki qishloq an’analarini namoyish etish va sayyohlar uchun noodatiy hordiq imkoniyatini yaratishdan iborat. Loyga belangan holda cho‘chqa quvayotgan ishtirokchilar aks etgan lavhalar esa bunday tadbirlarning internetda tez ommalashishiga sabab bo‘lmoqda.
…