Liverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqda

·0·Sport
Liverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqda

Angliya Premer-ligasining yetakchi klublaridan biri Liverpul jamoasida rahbariyat darajasidagi jiddiy oʻzgarishlar davom etmoqda. Klubning sport direktori Richard Hughes yaqin vaqt ichida Mersisaydni tark etib, Saudiya Arabistoni Pro-ligasi giganti Al-Hilal safiga qoʻshilishi kutilmoqda. Bu transfer nafaqat maydondagi yulduzlar, balki yuqori darajadagi boshqaruv kadrlarining ham Yaqin Sharqqa yoʻnalayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, 47 yoshli mutaxassis Ar-Riyod klubida oʻzining sobiq hamkasbi Simon Francis bilan yana bir jamoada faoliyat yuritadi. Hughesning Liverpul bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar moʻljallangan boʻlsa-da, Saudiya klubi taklif qilayotgan manfaatli moliyaviy paket va yangi loyiha uni oʻziga jalb qilgan. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy pallaga kirgan.

Kadrlar almashinuvi va strategik reja

Al-Hilal rahbariyati Richard Hughesni joriy yilning bahorida asosiy maqsad sifatida belgilab olgan edi. Hozircha rasmiy shartnoma imzolanmagan boʻlsa-da, jarayon allaqachon boshlangan. Bu esa joriy yozgi transfer oynasi Hughes uchun Liverpuldagi soʻnggi faoliyat bosqichi boʻlishini anglatadi. Fenway Sports Group (FSG) rahbariyati allaqachon uning oʻrniga munosib nomzod qidirishni boshlab yuborgan.

Shuni taʼkidlash joizki, Hughes Liverpuldagi qisqa faoliyati davomida jamoaning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola bilan ishlash tizimini shakllantirishga masʼul edi. U ilgari Bornmut klubida birga ishlagan Iraolaning falsafasiga toʻliq ishonch bildiradi. Sport direktori ketishidan oldin jamoaning 2025-26-yilgi mavsumdagi muammolarini bartaraf etish va tarkibni kuchaytirish boʻyicha oʻzining soʻnggi strategik hissalarini qoʻshib ketishi kutilmoqda.

Saudiya futbolining yangi bosqichi

Al-Hilal klubi nafaqat maydonda, balki boshqaruv tizimida ham Yevropa standartlarini joriy etishni maqsad qilgan. Saudiya Arabistoni davlat investitsiya jamgʻarmasi (PIF) tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan klub, Karim Benzema, Ruben Neves va Kalidou Koulibaly kabi yulduzlarni oʻz safiga qoʻshib olgan. Endilikda ular boshqaruv apparatini ham kuchli mutaxassislar bilan toʻldirishmoqda.

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Al-Hilalning hozirgi bozor qiymati taxminan 276 million funt sterlingni tashkil etadi. Richard Hughesning jamoaga kelishi klubning global miqyosdagi nufuzini oshirishga va transfer siyosatini yanada professional darajaga koʻtarishga xizmat qiladi. Liverpul muxlislari uchun esa bu kutilmagan yoʻqotish boʻlib, klubning kelgusi transfer mavsumlaridagi rejalariga taʼsir koʻrsatishi mumkin.

LiverpulAl-HilalRichard HughesTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdiTottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdiBugun, 18:56Elliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiElliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdiBugun, 18:56O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiO‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiBugun, 18:48Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Bugun, 18:41Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiMilanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiBugun, 18:35Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Bugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi