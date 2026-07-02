Liverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqda
Angliya Premer-ligasining yetakchi klublaridan biri Liverpul jamoasida rahbariyat darajasidagi jiddiy oʻzgarishlar davom etmoqda. Klubning sport direktori Richard Hughes yaqin vaqt ichida Mersisaydni tark etib, Saudiya Arabistoni Pro-ligasi giganti Al-Hilal safiga qoʻshilishi kutilmoqda. Bu transfer nafaqat maydondagi yulduzlar, balki yuqori darajadagi boshqaruv kadrlarining ham Yaqin Sharqqa yoʻnalayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, 47 yoshli mutaxassis Ar-Riyod klubida oʻzining sobiq hamkasbi Simon Francis bilan yana bir jamoada faoliyat yuritadi. Hughesning Liverpul bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar moʻljallangan boʻlsa-da, Saudiya klubi taklif qilayotgan manfaatli moliyaviy paket va yangi loyiha uni oʻziga jalb qilgan. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy pallaga kirgan.
Kadrlar almashinuvi va strategik rejaAl-Hilal rahbariyati Richard Hughesni joriy yilning bahorida asosiy maqsad sifatida belgilab olgan edi. Hozircha rasmiy shartnoma imzolanmagan boʻlsa-da, jarayon allaqachon boshlangan. Bu esa joriy yozgi transfer oynasi Hughes uchun Liverpuldagi soʻnggi faoliyat bosqichi boʻlishini anglatadi. Fenway Sports Group (FSG) rahbariyati allaqachon uning oʻrniga munosib nomzod qidirishni boshlab yuborgan.
Shuni taʼkidlash joizki, Hughes Liverpuldagi qisqa faoliyati davomida jamoaning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola bilan ishlash tizimini shakllantirishga masʼul edi. U ilgari Bornmut klubida birga ishlagan Iraolaning falsafasiga toʻliq ishonch bildiradi. Sport direktori ketishidan oldin jamoaning 2025-26-yilgi mavsumdagi muammolarini bartaraf etish va tarkibni kuchaytirish boʻyicha oʻzining soʻnggi strategik hissalarini qoʻshib ketishi kutilmoqda.
Saudiya futbolining yangi bosqichiAl-Hilal klubi nafaqat maydonda, balki boshqaruv tizimida ham Yevropa standartlarini joriy etishni maqsad qilgan. Saudiya Arabistoni davlat investitsiya jamgʻarmasi (PIF) tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan klub, Karim Benzema, Ruben Neves va Kalidou Koulibaly kabi yulduzlarni oʻz safiga qoʻshib olgan. Endilikda ular boshqaruv apparatini ham kuchli mutaxassislar bilan toʻldirishmoqda.
Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Al-Hilalning hozirgi bozor qiymati taxminan 276 million funt sterlingni tashkil etadi. Richard Hughesning jamoaga kelishi klubning global miqyosdagi nufuzini oshirishga va transfer siyosatini yanada professional darajaga koʻtarishga xizmat qiladi. Liverpul muxlislari uchun esa bu kutilmagan yoʻqotish boʻlib, klubning kelgusi transfer mavsumlaridagi rejalariga taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…