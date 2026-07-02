Barselona moliyaviy kishanlardan qutuldi: La Liga klubga transferlar uchun yashil chiroq yoqdi

·87·Sport
Barselona moliyaviy kishanlardan qutuldi: La Liga klubga transferlar uchun yashil chiroq yoqdi

Kataloniyaning Barselona klubi uzoq yillik moliyaviy cheklovlardan soʻng nihoyat erkin nafas olish imkoniyatiga ega boʻldi. La Liga rahbariyati klubga nisbatan qoʻllanilgan qatʼiy moliyaviy choralarni bekor qilib, jamoani umumiy "1:1" sarf-xarajat qoidasiga qaytardi. Bu qaror klubning transfer bozoridagi strategiyasini tubdan oʻzgartirib, yangi yulduzlarni sotib olish va roʻyxatdan oʻtkazish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashri xabariga koʻra, ushbu tarixiy oʻzgarish Barselona rahbariyati uchun katta gʻalaba hisoblanadi. Soʻnggi yillarda klub har bir sarflangan yevro uchun bir necha barobar koʻp daromad koʻrsatishi shart edi, bu esa tarkibni kuchaytirish yoʻlida ulkan toʻsiq boʻlib kelayotgan edi. Endilikda klub transferlardan tushgan mablagʻning yuz foizini yangi futbolchilar uchun yoʻnaltirish huquqini qoʻlga kiritdi.

Yangi moliyaviy imkoniyatlar va transfer rejalari

Yangi qoidaning amaliy ahamiyati shundaki, endi futbolchilar sotuvidan kelgan har bir yevro toʻgʻridan-toʻgʻri klub byudjetiga qaytadi. Masalan, Ansu Fati va Iñaki Peña sotuvidan tushgan mablagʻlar endi cheklovlarsiz yangi transferlarga sarflanishi mumkin. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, klub allaqachon maoshlar fondini 58 million yevroga qisqartirishga muvaffaq boʻlgan, bu esa moliyaviy barqarorlikni taʼminlashda muhim qadam boʻldi.

Ushbu erkinlik Barselona uchun uzoq kutilgan transferlarni amalga oshirishga yoʻl ochadi. Xususan, klub Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez uchun kurashni davom ettirmoqda. Jamoa prezidenti Joan Laporta argentinalik yulduzning Barselona libosini kiyishga boʻlgan ishtiyoqini tasdiqladi. Avvalroq moliyaviy sabablarga koʻra amalga oshmagan ushbu transfer endi haqiqatga aylanishi mumkin.

Roʻyxatdan oʻtkazish muammolari ortda qoldi

Oʻtgan mavsumlarda Barselona muxlislari yangi transfer qilingan futbolchilarning roʻyxatdan oʻtkazilishi boʻyicha doimiy xavotirda edilar. Dani Olmo va Pau Víctor kabi oʻyinchilarni qaydnomaga kiritish uchun klub soʻnggi daqiqalargacha byurokratik toʻsiqlar bilan kurashishiga toʻgʻri kelgan edi. "1:1" qoidasi bunday noaniqliklarga chek qoʻyadi.

Klub rahbariyati maoshlar fondini yanada maqbullashtirish maqsadida Marc-André ter Stegen kabi yuqori maosh oluvchi oʻyinchilarning kelajagini ham koʻrib chiqmoqda. Bu esa jamoaga nafaqat yangi oʻyinchilar sotib olish, balki mavjud tarkibni muvozanatda saqlash imkonini beradi. La Liga prezidenti Javier Tebas va Joan Laporta oʻrtasidagi munosabatlar iliqlashgani ham kataloniyaliklar uchun ijobiy signaldir.

Xulosa qilib aytganda, Barselona oʻzining sport ambitsiyalarini maʼmuriy va moliyaviy jihatdan qoʻllab-quvvatlash imkoniga ega boʻldi. Bu oʻzgarishlar nafaqat Ispaniya chempionatida, balki Chempionlar ligasi doirasidagi raqobatda ham jamoaning mavqeini mustahkamlashi kutilmoqda. Endi barchasi klub skautlari va murabbiylar shtabining transfer bozoridagi toʻgʻri tanloviga bogʻliq.

BarselonaLa LigaTransferlarJoan LaportaJulian Alvarez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Paragvay va Fransiya o‘yinini o‘zbekistonlik hakamlar boshqaradiParagvay va Fransiya o‘yinini o‘zbekistonlik hakamlar boshqaradiBugun, 22:22Ten Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiTen Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiBugun, 21:15Atletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga Mason Greenwood nomzodini koʻrib chiqmoqdaAtletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga Mason Greenwood nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:39Infantino O‘zbekistonga ta’sirli murojaat yo‘lladiInfantino O‘zbekistonga ta’sirli murojaat yo‘lladiBugun, 20:14Liverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaLiverpulda kutilmagan oʻzgarish: Sport direktori Richard Hughes Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaBugun, 18:58Tottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdiTottenxem transfer bozorini larzaga keltirmoqda: De Zerbi yangi yulduz uchun 80 million funt tikdiBugun, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi