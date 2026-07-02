Barselona moliyaviy kishanlardan qutuldi: La Liga klubga transferlar uchun yashil chiroq yoqdi
Kataloniyaning Barselona klubi uzoq yillik moliyaviy cheklovlardan soʻng nihoyat erkin nafas olish imkoniyatiga ega boʻldi. La Liga rahbariyati klubga nisbatan qoʻllanilgan qatʼiy moliyaviy choralarni bekor qilib, jamoani umumiy "1:1" sarf-xarajat qoidasiga qaytardi. Bu qaror klubning transfer bozoridagi strategiyasini tubdan oʻzgartirib, yangi yulduzlarni sotib olish va roʻyxatdan oʻtkazish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashri xabariga koʻra, ushbu tarixiy oʻzgarish Barselona rahbariyati uchun katta gʻalaba hisoblanadi. Soʻnggi yillarda klub har bir sarflangan yevro uchun bir necha barobar koʻp daromad koʻrsatishi shart edi, bu esa tarkibni kuchaytirish yoʻlida ulkan toʻsiq boʻlib kelayotgan edi. Endilikda klub transferlardan tushgan mablagʻning yuz foizini yangi futbolchilar uchun yoʻnaltirish huquqini qoʻlga kiritdi.
Yangi moliyaviy imkoniyatlar va transfer rejalariYangi qoidaning amaliy ahamiyati shundaki, endi futbolchilar sotuvidan kelgan har bir yevro toʻgʻridan-toʻgʻri klub byudjetiga qaytadi. Masalan, Ansu Fati va Iñaki Peña sotuvidan tushgan mablagʻlar endi cheklovlarsiz yangi transferlarga sarflanishi mumkin. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, klub allaqachon maoshlar fondini 58 million yevroga qisqartirishga muvaffaq boʻlgan, bu esa moliyaviy barqarorlikni taʼminlashda muhim qadam boʻldi.
Ushbu erkinlik Barselona uchun uzoq kutilgan transferlarni amalga oshirishga yoʻl ochadi. Xususan, klub Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez uchun kurashni davom ettirmoqda. Jamoa prezidenti Joan Laporta argentinalik yulduzning Barselona libosini kiyishga boʻlgan ishtiyoqini tasdiqladi. Avvalroq moliyaviy sabablarga koʻra amalga oshmagan ushbu transfer endi haqiqatga aylanishi mumkin.
Roʻyxatdan oʻtkazish muammolari ortda qoldiOʻtgan mavsumlarda Barselona muxlislari yangi transfer qilingan futbolchilarning roʻyxatdan oʻtkazilishi boʻyicha doimiy xavotirda edilar. Dani Olmo va Pau Víctor kabi oʻyinchilarni qaydnomaga kiritish uchun klub soʻnggi daqiqalargacha byurokratik toʻsiqlar bilan kurashishiga toʻgʻri kelgan edi. "1:1" qoidasi bunday noaniqliklarga chek qoʻyadi.
Klub rahbariyati maoshlar fondini yanada maqbullashtirish maqsadida Marc-André ter Stegen kabi yuqori maosh oluvchi oʻyinchilarning kelajagini ham koʻrib chiqmoqda. Bu esa jamoaga nafaqat yangi oʻyinchilar sotib olish, balki mavjud tarkibni muvozanatda saqlash imkonini beradi. La Liga prezidenti Javier Tebas va Joan Laporta oʻrtasidagi munosabatlar iliqlashgani ham kataloniyaliklar uchun ijobiy signaldir.
Xulosa qilib aytganda, Barselona oʻzining sport ambitsiyalarini maʼmuriy va moliyaviy jihatdan qoʻllab-quvvatlash imkoniga ega boʻldi. Bu oʻzgarishlar nafaqat Ispaniya chempionatida, balki Chempionlar ligasi doirasidagi raqobatda ham jamoaning mavqeini mustahkamlashi kutilmoqda. Endi barchasi klub skautlari va murabbiylar shtabining transfer bozoridagi toʻgʻri tanloviga bogʻliq.
…