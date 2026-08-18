Boshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklar undirilmoqda

·0·Jamiyat
Boshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklar undirilmoqda

Majburiy ijro byurosi Xorazm viloyati boshqarmasi va uning hududiy bo‘limlari tomonidan sud qarorlariga ko‘ra, boshqaruv servis kompaniyalari (BSK) foydasiga qarzdorliklarni undirish borasida muayyan ishlar qilinmoqda.

Xususan, joriy yilning o‘tgan davri mobaynida ish yurituvdagi boshqaruv servis kompaniyalariga undiruvlar bilan bog‘liq jami 3 000 ta 2,5 mlrd. so‘mlik ijro hujjatlar ijrosi bo‘yicha, olib borilgan ijro harakatlari davomida 2,1 mlrd. so‘mlik 2 591 ta ijro hujjatlar tamomlangan.

Shundan 1 775 ta ijro hujjatlari bo‘yicha 1,1 mlrd. so‘mlik qarzdorliklar amalda undirilgan.

Shuningdek, mazkur toifadagi 86 ta ijro hujjati bo‘yicha 174 mln. so‘m undiruv qarzdorlarning ish haqiga qaratilgan.

Boshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklarni kamaytirish, to‘lov intizomini mustahkamlash borasida nazorat tadbirlari olib borilmoqda.

Mazkur tadbirlarda mas’ul xodimlar ishtirok etib, qarzdorliklarni undirish hamda qonuniylikni ta’minlash borasida tegishli choralar ko‘rilmoqda. Bu boradagi ishlar davom ettirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...Bugun, 08:05Ko‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKo‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKecha, 23:017,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?7,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?Kecha, 22:20Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Kecha, 21:19Otga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiOtga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiKecha, 14:09Samarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadiSamarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadiKecha, 13:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi