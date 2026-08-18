OnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqda
Abishek Yadavning ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi paytlarda OnePlus 12 smartfonlarida asosiy plata bilan bog'liq jiddiy nosozliklar ko'paygan. Tarmoqdagi muhokamalarda OnePlus 12R egalari ham ekran miltillashi, displeyning o'chib qolishi va boshqa muammolarga duch kelayotgani aytilgan. Aksariyat shikoyatlar tizim yangilangandan keyin boshlangan, ayrim foydalanuvchilarga esa ona platasini almashtirishga to'g'ri kelgan.
Taniqli insayder Abishek Yadavning ijtimoiy tarmoqlardagi maʼlumotlariga tayanib xabar berilishicha, soʻnggi paytlarda OnePlus 12 flagman smartfonlarida asosiy plata bilan bogʻliq jiddiy nosozliklar koʻpayib ketgan. Ushbu holat qimmatbaho qurilmalardan foydalanayotgan foydalanuvchilar oʻrtasida haqli ravishda xavotir uygʻotmoqda, chunki apparat qismidagi bunday nuqsonlar gadjetning butunlay ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, insayder oʻz sahifasida bu muammo tobora ommalashib borayotganini taʼkidlab, foydalanuvchilarga hozircha dasturiy taʼminotni yangilamaslikni tavsiya qilgan. Shuningdek, u OnePlus kompaniyasi yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan tezkor choralar koʻrishiga umid bildirdi. X ijtimoiy tarmogʻidagi izohlarda boshqa xaridorlar ham shunga oʻxshash holatlarga duch kelganini tasdiqlashgan.
Foydalanuvchilar duch kelayotgan muammolarTarmoqdagi muhokamalarda faqatgina OnePlus 12 emas, balki OnePlus 12R modeli egalari ham nosozliklardan aziyat chekayotgani maʼlum boʻldi. Xususan, foydalanuvchilardan biri ekranning miltillashi bilan boshlangan muammo keyinchalik displeyning butunlay oʻchib qolishiga olib kelganini yozgan. Servis markazida ekran almashtirilganiga qaramay, nosozlik takrorlangan va mutaxassislar buning asl sababi ona platasida ekanini bildirishgan.
Aksariyat shikoyatlar ayniqsa tizim yangilanganidan keyin boshlanganiga urgʻu berilmoqda. Ayrim xaridorlar diagnostikadan soʻng ona platasini toʻgʻridan-toʻgʻri almashtirishga toʻgʻri kelganini maʼlum qilgan boʻlsa, boshqalar smartfonning haddan tashqari qizib ketishi va gʻayrioddiy ishlashidan shikoyat qilmoqda.
Kelgusidagi oqibatlar va kutilmalarHozirgi bosqichda texnologiya ixlosmandlari va ushbu brend muxlislari ishlab chiqaruvchidan rasmiy bayonot hamda nosozliklarni bartaraf etish boʻyicha aniq reja kutishmoqda. Agar apparat taʼminotidagi xatolar tasdiqlansa, kompaniya katta miqdordagi kafolatli taʼmirlash yoki qurilmalarni almashtirish amaliyotiga kirishishiga toʻgʻri keladi.
Mutaxassislar bunday texnik muammolar fonida foydalanuvchilarga ehtiyotkor boʻlishni, shubhali yangilanishlarni oʻrnatishdan tijlishni va muammo yuzaga kelganda darhol vakolatli xizmat koʻrsatish markazlariga murojaat qilishni maslahat berishmoqda.
…