OnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqda

·11·Texno
OnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqda
Qisqacha

Abishek Yadavning ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi paytlarda OnePlus 12 smartfonlarida asosiy plata bilan bog'liq jiddiy nosozliklar ko'paygan. Tarmoqdagi muhokamalarda OnePlus 12R egalari ham ekran miltillashi, displeyning o'chib qolishi va boshqa muammolarga duch kelayotgani aytilgan. Aksariyat shikoyatlar tizim yangilangandan keyin boshlangan, ayrim foydalanuvchilarga esa ona platasini almashtirishga to'g'ri kelgan.

Taniqli insayder Abishek Yadavning ijtimoiy tarmoqlardagi maʼlumotlariga tayanib xabar berilishicha, soʻnggi paytlarda OnePlus 12 flagman smartfonlarida asosiy plata bilan bogʻliq jiddiy nosozliklar koʻpayib ketgan. Ushbu holat qimmatbaho qurilmalardan foydalanayotgan foydalanuvchilar oʻrtasida haqli ravishda xavotir uygʻotmoqda, chunki apparat qismidagi bunday nuqsonlar gadjetning butunlay ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, insayder oʻz sahifasida bu muammo tobora ommalashib borayotganini taʼkidlab, foydalanuvchilarga hozircha dasturiy taʼminotni yangilamaslikni tavsiya qilgan. Shuningdek, u OnePlus kompaniyasi yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan tezkor choralar koʻrishiga umid bildirdi. X ijtimoiy tarmogʻidagi izohlarda boshqa xaridorlar ham shunga oʻxshash holatlarga duch kelganini tasdiqlashgan.

Foydalanuvchilar duch kelayotgan muammolar

Tarmoqdagi muhokamalarda faqatgina OnePlus 12 emas, balki OnePlus 12R modeli egalari ham nosozliklardan aziyat chekayotgani maʼlum boʻldi. Xususan, foydalanuvchilardan biri ekranning miltillashi bilan boshlangan muammo keyinchalik displeyning butunlay oʻchib qolishiga olib kelganini yozgan. Servis markazida ekran almashtirilganiga qaramay, nosozlik takrorlangan va mutaxassislar buning asl sababi ona platasida ekanini bildirishgan.

Aksariyat shikoyatlar ayniqsa tizim yangilanganidan keyin boshlanganiga urgʻu berilmoqda. Ayrim xaridorlar diagnostikadan soʻng ona platasini toʻgʻridan-toʻgʻri almashtirishga toʻgʻri kelganini maʼlum qilgan boʻlsa, boshqalar smartfonning haddan tashqari qizib ketishi va gʻayrioddiy ishlashidan shikoyat qilmoqda.

Kelgusidagi oqibatlar va kutilmalar

Hozirgi bosqichda texnologiya ixlosmandlari va ushbu brend muxlislari ishlab chiqaruvchidan rasmiy bayonot hamda nosozliklarni bartaraf etish boʻyicha aniq reja kutishmoqda. Agar apparat taʼminotidagi xatolar tasdiqlansa, kompaniya katta miqdordagi kafolatli taʼmirlash yoki qurilmalarni almashtirish amaliyotiga kirishishiga toʻgʻri keladi.

Mutaxassislar bunday texnik muammolar fonida foydalanuvchilarga ehtiyotkor boʻlishni, shubhali yangilanishlarni oʻrnatishdan tijlishni va muammo yuzaga kelganda darhol vakolatli xizmat koʻrsatish markazlariga murojaat qilishni maslahat berishmoqda.

OnePlusSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Perovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdiPerovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdiBugun, 03:52Samsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiSamsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiBugun, 02:23AQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaAQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 01:57Apple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiApple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiBugun, 01:27Acer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiAcer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiBugun, 00:59Galaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinGalaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinKecha, 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi