Milan Endrik transferi uchun harakat boshladi
Milan klubi Real Madrid hujumchisi Endrikni ijaraga olish imkoniyatlarini o'rganib, transfer bo'yicha muzokaralarni boshladi. Klub xo'jayini Jerri Kardinale futbolchining agentlari va Madrid klubi rahbariyati bilan bog'langan. Biroq Real Madrid va Endrik ijara variantini hozircha qat'iyan rad etib, futbolchi jamoa safidagi o'rni uchun kurashmoqchi ekanini bildirgan.
Italiyaning Milan klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Real Madrid safida toʻp surayotgan iqtidorli braziliyalik futbolchi Endrikni oʻz safiga qoʻshib olishga urindi. Fabrisio Romano maʼlumotiga koʻra, klub xoʻjayini Jerri Kardinale ushbu transfer boʻyicha shaxsan muzokaralarga kirishgan va futbolchining agentlari hamda Madrid klubi rahbariyati bilan bogʻlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rossonerilar jamoasi bosh murabbiyi va rahbariyati Kristian Pulishichga yordam beradigan hamda hujum chizigʻining ortida harakat qila oladigan universal ijodkor oʻyinchini qidirmoqda. Milan rahbariyati transfer bozorini jonlantirish maqsadida aynan braziliyalik yosh hujumchiga eʼtibor qaratdi va uni ijaraga olish imkoniyatlarini oʻrganib chiqdi.
Real Madrid va futbolchining javobiBiroq Madrid shahri klubi va futbolchining oʻzi hozircha ijaraga berish variantini qatʼiyan rad etdi. Endrik Real Madrid safida oʻz oʻrni uchun kurashishni istashini bildirgan va bu boradagi oʻz qarorini klub rahbariyatiga maʼlum qilgan. Avvalroq Roma klubi ham yosh hujumchi bilan bogʻlangan edi, biroq braziliyalik futbolchi ularga ham rad javobini bergan edi.
Garchi hozircha transfer amalga oshmagan boʻlsa-da, bu urinish kelajakda oʻz samarasini berishi mumkin. Real Madrid tarkibida hujumchilar tanlovi yetarlicha keng boʻlishiga qaramay, kelgusi oylarda yoki qishki transfer oynasida vaziyat oʻzgarishi ehtimoli istisno etilmayapti. Agar shunday holat yuzaga kelsa, futbolchi ham, qirollik klubi ham Milan variantini jiddiy qabul qilishga tayyor.
Milan tarkibidagi oʻzgarishlar va rejalarItaliya grandi nafaqat Endrik, balki boshqa futbolchilarning transferlari va ketishlari ustida ham faol ishlamoqda. Klub tarkibni muvozanatga keltirish va mavsum davomida barqaror natijalarga erishish uchun turli variantlarni koʻrib chiqmoqda. Ayniqsa, hujum chizigʻidagi raqobatni kuchaytirish jamoaning asosiy maqsadlaridan biri boʻlib qolmoqda.
Goal.com xabariga koʻra, Milan rahbariyati kelgusida ham transfer bozorida faol boʻladi va qulay imkoniyat tugʻilsa, yosh yulduzlarni jalb qilish harakatlarini davom ettiradi. Hozircha esa jamoa mavsumdagi oldiga qoʻyilgan vazifalarni bajarishga eʼtibor qaratmoqda.
…