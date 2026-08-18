Milan Endrik transferi uchun harakat boshladi

·16·Sport
Milan Endrik transferi uchun harakat boshladi
Qisqacha

Milan klubi Real Madrid hujumchisi Endrikni ijaraga olish imkoniyatlarini o'rganib, transfer bo'yicha muzokaralarni boshladi. Klub xo'jayini Jerri Kardinale futbolchining agentlari va Madrid klubi rahbariyati bilan bog'langan. Biroq Real Madrid va Endrik ijara variantini hozircha qat'iyan rad etib, futbolchi jamoa safidagi o'rni uchun kurashmoqchi ekanini bildirgan.

Italiyaning Milan klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Real Madrid safida toʻp surayotgan iqtidorli braziliyalik futbolchi Endrikni oʻz safiga qoʻshib olishga urindi. Fabrisio Romano maʼlumotiga koʻra, klub xoʻjayini Jerri Kardinale ushbu transfer boʻyicha shaxsan muzokaralarga kirishgan va futbolchining agentlari hamda Madrid klubi rahbariyati bilan bogʻlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rossonerilar jamoasi bosh murabbiyi va rahbariyati Kristian Pulishichga yordam beradigan hamda hujum chizigʻining ortida harakat qila oladigan universal ijodkor oʻyinchini qidirmoqda. Milan rahbariyati transfer bozorini jonlantirish maqsadida aynan braziliyalik yosh hujumchiga eʼtibor qaratdi va uni ijaraga olish imkoniyatlarini oʻrganib chiqdi.

Real Madrid va futbolchining javobi

Biroq Madrid shahri klubi va futbolchining oʻzi hozircha ijaraga berish variantini qatʼiyan rad etdi. Endrik Real Madrid safida oʻz oʻrni uchun kurashishni istashini bildirgan va bu boradagi oʻz qarorini klub rahbariyatiga maʼlum qilgan. Avvalroq Roma klubi ham yosh hujumchi bilan bogʻlangan edi, biroq braziliyalik futbolchi ularga ham rad javobini bergan edi.

Garchi hozircha transfer amalga oshmagan boʻlsa-da, bu urinish kelajakda oʻz samarasini berishi mumkin. Real Madrid tarkibida hujumchilar tanlovi yetarlicha keng boʻlishiga qaramay, kelgusi oylarda yoki qishki transfer oynasida vaziyat oʻzgarishi ehtimoli istisno etilmayapti. Agar shunday holat yuzaga kelsa, futbolchi ham, qirollik klubi ham Milan variantini jiddiy qabul qilishga tayyor.

Milan tarkibidagi oʻzgarishlar va rejalar

Italiya grandi nafaqat Endrik, balki boshqa futbolchilarning transferlari va ketishlari ustida ham faol ishlamoqda. Klub tarkibni muvozanatga keltirish va mavsum davomida barqaror natijalarga erishish uchun turli variantlarni koʻrib chiqmoqda. Ayniqsa, hujum chizigʻidagi raqobatni kuchaytirish jamoaning asosiy maqsadlaridan biri boʻlib qolmoqda.

Goal.com xabariga koʻra, Milan rahbariyati kelgusida ham transfer bozorida faol boʻladi va qulay imkoniyat tugʻilsa, yosh yulduzlarni jalb qilish harakatlarini davom ettiradi. Hozircha esa jamoa mavsumdagi oldiga qoʻyilgan vazifalarni bajarishga eʼtibor qaratmoqda.

MilanEndrikReal MadridTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiReal Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiBugun, 01:31Ris Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiRis Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiBugun, 01:14Milan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaMilan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaBugun, 00:33Milan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinMilan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinBugun, 00:18Milan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqdaMilan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqdaKecha, 23:32Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Kecha, 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi