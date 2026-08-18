Barselona jamoasi safida yorqin debyut qilgan Jesse Bisiu haqida nima maʼlum

·20·Sport
Barselona jamoasi safida yorqin debyut qilgan Jesse Bisiu haqida nima maʼlum
Qisqacha

Jesse Bisiu Bazelga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida ikkita gol urib, Barselona safidagi debyutidayoq mutaxassislar va muxlislar e'tiborini tortdi. 2008 yilda Belgiyaning Leuven shahrida tug'ilgan vinger uchun bozor qiymati bir million yevrodan kam bo'lishiga qaramay, Barselona 8 million yevro sarfladi. Klub skautlari uni bir necha oy davomida kuzatgan va boshqa jamoalar raqobatiga qaramay transferni amalga oshirgan.

Kataloniyaning Barselona klubi oʻzining yoshlar va istiqbolli loyihalari uchun yana bir iqtidorli futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi. Bazel jamoasiga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvida ikkita gol urib, jamoasining gʻalabasiga munosib hissa qoʻshgan Jesse Bisiu darhol mutaxassislar va muxlislar eʼtiborini tortdi. AS nashri xabar qilishicha, 2008 yilda Belgiyaning Leuven shahrida tugʻilgan yosh vinger hozirning oʻzidayoq klubda katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer ortidagi qiziqarli tafsilotlar

Barselona rahbariyati va skautlar guruhi bu futbolchini bir necha oy oldinroq kuzatishni boshlagan edi. Klub sport direktori Dekoning eng yaqin yordamchilaridan biri Joau Amoral Shveysariyada Klub Bryugge sport direktori Dennis te Kloese bilan uchrashib, transfer masalasini hal qilgan. Te Kloesening soʻzlariga koʻra, futbolchi uchun boshqa jamoalar ham kurash olib borgan, biroq kataloniyaliklar uni qoʻlga kiritishda ustun kelishgan.

Barselona skautlari Bisiuni UEFA Yoshlar ligasining Benfikaga qarshi yarim final uchrashuvida shaxsan kuzatishgan. Oʻsha oʻyinda futbolchini bezovta qilgan kichik jarohat uning imkoniyatlariga toʻsqinlik qilgan boʻlsa-da, klub rasmiylarining unga boʻlgan ishonchini soʻndira olmadi. Natijada bozor qiymati bir million yevrodan kam boʻlgan futbolchi uchun 8 million yevro miqdorida mablagʻ sarflanib, transfer amalga oshirildi.

Maydondagi xususiyatlar va xarakter

Mutaxassislarning fikricha, Jesse Bisiu Amsterdamning Ayaks akademiyasi yetishtirib chiqaradigan klassik qanot hujumchilariga xos xususiyatlarga ega. U oʻzining oʻyin uslubi va noyob isteʼdodi tufayli jamoada tezda oʻz oʻrnini topib bormoqda. AS nashri yosh futbolchining professional faoliyatidagi dastlabki qadamlarini kuzatib borar ekan, uning xotirjam xarakterga ega ekanini alohida taʼkidlagan.

U oʻziga boʻlgan yuqori ishonchi, shu bilan birga manmanlikdan holi ekani va doʻstona munosabati tufayli kiyinish xonasida tezda ommalashib ketdi. Ekspertlarning baholashicha, Bisiuning oʻziga xos xarizmasi va "X omili" deb ataladigan noyob isteʼdodi unga Kataloniya klubida tez fursatda moslashib ketishiga yordam beradi.

Lamine Yamal bilan kutilayotgan bogʻliqlik

Jamoaning yana bir super isteʼdodi Lamine Yamal bilan bir qatorda, Bisiu ham klubning yangi avlod loyihasining muhim qismiga aylanishi kutilmoqda. Ularning yoshi teng boʻlib, mutaxassislar ularni "TikTok avlodi" deb atashmoqda. Lamine Yamal yosh boʻlishiga qaramay, jamoaga oldinroq kelgani uchun yangi futbolchiga oʻziga xos "katta akadek" yordam berishi kutilmoqda.

Jesse Bisiuning Barselona safidagi ilk oʻyinlardanoq koʻrsatgan sermahsul harakatlari kelajakda hujum chizigʻidagi raqobatni yanada kuchaytirishidan darak beradi. Klub rahbariyati mazkur transfer kelajak uchun uzoq muddatli va oʻzini oqlaydigan sarmoya boʻlishiga jiddiy ishongan holda ish olib bormoqda.

BarselonaJesse BisiuLamine YamalFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBarselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 04:16MLS mavsumi: Nashville SC Inter Miami ustidan yirik gʻalabaga erishdiMLS mavsumi: Nashville SC Inter Miami ustidan yirik gʻalabaga erishdiBugun, 03:53Milan Endrik transferi uchun harakat boshladiMilan Endrik transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:38Real Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiReal Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiBugun, 01:31Ris Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiRis Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiBugun, 01:14Milan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaMilan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi