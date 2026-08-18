Barselona jamoasi safida yorqin debyut qilgan Jesse Bisiu haqida nima maʼlum
Jesse Bisiu Bazelga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida ikkita gol urib, Barselona safidagi debyutidayoq mutaxassislar va muxlislar e'tiborini tortdi. 2008 yilda Belgiyaning Leuven shahrida tug'ilgan vinger uchun bozor qiymati bir million yevrodan kam bo'lishiga qaramay, Barselona 8 million yevro sarfladi. Klub skautlari uni bir necha oy davomida kuzatgan va boshqa jamoalar raqobatiga qaramay transferni amalga oshirgan.
Kataloniyaning Barselona klubi oʻzining yoshlar va istiqbolli loyihalari uchun yana bir iqtidorli futbolchini oʻz safiga qoʻshib oldi. Bazel jamoasiga qarshi oʻtkazilgan oʻrtoqlik uchrashuvida ikkita gol urib, jamoasining gʻalabasiga munosib hissa qoʻshgan Jesse Bisiu darhol mutaxassislar va muxlislar eʼtiborini tortdi. AS nashri xabar qilishicha, 2008 yilda Belgiyaning Leuven shahrida tugʻilgan yosh vinger hozirning oʻzidayoq klubda katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer ortidagi qiziqarli tafsilotlarBarselona rahbariyati va skautlar guruhi bu futbolchini bir necha oy oldinroq kuzatishni boshlagan edi. Klub sport direktori Dekoning eng yaqin yordamchilaridan biri Joau Amoral Shveysariyada Klub Bryugge sport direktori Dennis te Kloese bilan uchrashib, transfer masalasini hal qilgan. Te Kloesening soʻzlariga koʻra, futbolchi uchun boshqa jamoalar ham kurash olib borgan, biroq kataloniyaliklar uni qoʻlga kiritishda ustun kelishgan.
Barselona skautlari Bisiuni UEFA Yoshlar ligasining Benfikaga qarshi yarim final uchrashuvida shaxsan kuzatishgan. Oʻsha oʻyinda futbolchini bezovta qilgan kichik jarohat uning imkoniyatlariga toʻsqinlik qilgan boʻlsa-da, klub rasmiylarining unga boʻlgan ishonchini soʻndira olmadi. Natijada bozor qiymati bir million yevrodan kam boʻlgan futbolchi uchun 8 million yevro miqdorida mablagʻ sarflanib, transfer amalga oshirildi.
Maydondagi xususiyatlar va xarakterMutaxassislarning fikricha, Jesse Bisiu Amsterdamning Ayaks akademiyasi yetishtirib chiqaradigan klassik qanot hujumchilariga xos xususiyatlarga ega. U oʻzining oʻyin uslubi va noyob isteʼdodi tufayli jamoada tezda oʻz oʻrnini topib bormoqda. AS nashri yosh futbolchining professional faoliyatidagi dastlabki qadamlarini kuzatib borar ekan, uning xotirjam xarakterga ega ekanini alohida taʼkidlagan.
U oʻziga boʻlgan yuqori ishonchi, shu bilan birga manmanlikdan holi ekani va doʻstona munosabati tufayli kiyinish xonasida tezda ommalashib ketdi. Ekspertlarning baholashicha, Bisiuning oʻziga xos xarizmasi va "X omili" deb ataladigan noyob isteʼdodi unga Kataloniya klubida tez fursatda moslashib ketishiga yordam beradi.
Lamine Yamal bilan kutilayotgan bogʻliqlikJamoaning yana bir super isteʼdodi Lamine Yamal bilan bir qatorda, Bisiu ham klubning yangi avlod loyihasining muhim qismiga aylanishi kutilmoqda. Ularning yoshi teng boʻlib, mutaxassislar ularni "TikTok avlodi" deb atashmoqda. Lamine Yamal yosh boʻlishiga qaramay, jamoaga oldinroq kelgani uchun yangi futbolchiga oʻziga xos "katta akadek" yordam berishi kutilmoqda.
Jesse Bisiuning Barselona safidagi ilk oʻyinlardanoq koʻrsatgan sermahsul harakatlari kelajakda hujum chizigʻidagi raqobatni yanada kuchaytirishidan darak beradi. Klub rahbariyati mazkur transfer kelajak uchun uzoq muddatli va oʻzini oqlaydigan sarmoya boʻlishiga jiddiy ishongan holda ish olib bormoqda.
…