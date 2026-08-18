Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...

·2·Jamiyat
Soliq qarziga befarq bo‘lmang ...
Qisqacha

Joriy yilning o'tgan davrida Qoraqalpog'istonda soliq qarzdorligini undirish bo'yicha 22 773 ta ijro hujjati bajarilib, 312 mlrd. 742 mln. so'm undirildi. Mazkur hujjatlarning umumiy qiymati 627 mlrd. 212 mln. so'mni tashkil etgan. Jumladan, "C.C. MENOR" MCHJdan 9 mlrd. 542 mln. so'm soliq qarzi undiril­ib, davlat budjetiga yo'naltirildi. Shuningdek, qarzdorlarga tegishli 80 mlrd. 219 mln. so'mlik 467 ta mol-mulk xatlanib, shundan 28 mlrd. 170 mln.

Majburiy ijro byurosi Qoraqalpog‘iston Respublikasi boshqarmasi va uning hududiy bo‘limlari tomonidan soliq qarzdorliklarini undirish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi.

Tahlillarga ko‘ra, joriy yilning o‘tgan davrida, soliq qarzdorligini undirishga oid jami 627 mlrd. 212 mln. so‘mlik 22 773 ta ijro hujjatlarining ijrosi ta’minlanib, shundan amalda 312 mlrd. 742 mln. so‘m undirilgan.

Masalan, Byuroning Ellikqal’a tuman bo‘lim ish yurituvidagi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Davlat soliq boshqarmasining qaroriga asosan qarzdor "C.C. MENOR" MCHJdan davlat foydasiga jami 9 mlrd. 542 mln. so‘m soliq qarzini undirish belgilangan.

Ushbu qarorning ijrosini ta’minlash maqsadida olib borilgan majburiy ijro harakatlari natijasida 9 mlrd. 542 mln. so‘m soliq qarzdorligi undirilib, davlat budjetiga yo‘naltirilgan.

Bundan tashqari, qoldiqdagi ijro hujjatlarning ijrosini ta’minlash maqsadida qarzdorlarga tegishli 80 mlrd. 219 mln. so‘mlik 467 ta mol-mulklar xatlanib, shundan 28 mlrd. 170 mln. so‘mlik 59 tasi auksion savdolariga chiqarilishi ta’minlangan. Bu boradagi tadbirlar davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklar undirilmoqdaBoshqaruv servis kompaniyasi (BSK) foydasiga qarzdorliklar undirilmoqdaBugun, 08:05Ko‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKo‘p qavatli uylarda yashovchilar uchun "yangi qoida"lar joriy etildiKecha, 23:017,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?7,9 foizlik pasayish: O‘zbekistonda chaqaloqlar soni nega kamaymoqda?Kecha, 22:20Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Kecha, 21:19Otga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiOtga tilla tish qo‘yildi: video tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiKecha, 14:09Samarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadiSamarqandda Mercedes-Benz tez yordam mashinasiga yo‘l bermadiKecha, 13:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi