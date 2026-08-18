MLS mavsumi: Nashville SC Inter Miami ustidan yirik gʻalabaga erishdi

·0·Sport
MLS mavsumi: Nashville SC Inter Miami ustidan yirik gʻalabaga erishdi

Shimoliy Amerika Oliy ligasi (MLS) doirasidagi soʻnggi tur oʻyinlari muxlislarga koʻplab kutilmagan natijalar va shiddatli toʻqnashuvlarni taqdim etdi. Goal.com xabar berishicha, chempionatning markaziy oʻyinlaridan birida Nashville SC oʻz maydonida Inter Miami jamoasini yirik hisobda taslim etdi. Mazkur natija jamoalarning hozirgi kundagi holati va mavsumdagi ambitsiyalarini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Musobaqa taqvimiga koʻra, Nashville SC jamoasi joriy mavsumda oʻzining eng barqaror va mukammal oʻyinlarini namoyish etmoqda. Jamoa faqatgina Leagues Cup turnirida Meksikaning kuchli klublariga qarshi bahslardagina qiyinchiliklarga duch kelgan edi. Shunga qaramay, ular MLS Sharqiy konferensiyasida eng kam gol oʻtkazib yuborgan va toʻplar nisbati boʻyicha yaqqol peshqadam boʻlib turibdi.

Yetakchilar duelidagi kutilmagan natija

Nashville SC tarkibidagi hujumkor tandem — Sam Surridge hamda Hany Mukhtar juftligi raqiblar uchun bosh ogʻrigʻiga aylanishda davom etmoqda. Mayamidagilar esa oʻyin amaliyotida bir qator muammolarga duch kelishmoqda. Lionel Messi otasining vafotidan soʻng ikki haftadan kamroq vaqt ichida yana yashil maydonga qaytgan boʻlsa-da, jamoaning umumiy oʻyini hali toʻliq iziga tushgani yoʻq. Shunga qaramay, argentinalik yulduzning individual mahorati oʻz soʻzini aytishda davom etmoqda.

Biroq, bu safar tajribali futbolchining harakatlari ham Inter Miami'ni magʻlubiyatdan saqlab qola olmadi. Nashville SC raqib darvozasiga javobsiz gollar kiritib, oʻzining Sharqiy konferensiyadagi yetakchiligini yana bir bor amalda isbotladi. Ushbu magʻlubiyat Mayami klubi uchun jiddiy boshqotirma boʻlib xizmat qilishi aniq.

Boshqa jamoalardagi oʻzgarishlar va inqirozlar

Musobaqaning boshqa uchrashuvlarida ham diqqatga sazovor voqealar kuzatildi. Xususan, San Diego FC jamoasi oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli ishtirokidan keyin bu yil biroz qiyinchiliklarga duch kelgan edi. Gʻarbiy konferensiyada dastlabki mavsumidayoq ajoyib natija koʻrsatgan jamoa pley-offdan qolib ketish xavfi ostida qolgandi. Biroq soʻnggi turda LAFC ustidan qozonilgan muhim gʻalaba jamoaga yangi nafas olib keldi va oʻyin sifatini yaxshiladi.

Shu bilan birga, baʼzi jamoalar inqirozni boshdan kechirmoqda. Maykl Bredli boshqaruvidagi Red Bulls jamoasi mavsumni ajoyib boshlagan boʻlsa-da, hozirga kelib himoyadagi xatolar tufayli ochko yoʻqotishda davom etmoqda. LAFC lagerida ham vaziyat silliq emas — muxlislar bosh murabbiy Mark Dos Santosga qarshi Change.org platformasida norozilik namoyishlarini boshlashgan.

MLSInter MiamiNashville SCLionel MessiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona jamoasi safida yorqin debyut qilgan Jesse Bisiu haqida nima maʼlumBarselona jamoasi safida yorqin debyut qilgan Jesse Bisiu haqida nima maʼlumBugun, 03:54Milan Endrik transferi uchun harakat boshladiMilan Endrik transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:38Real Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiReal Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiBugun, 01:31Ris Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiRis Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiBugun, 01:14Milan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaMilan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaBugun, 00:33Milan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinMilan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinBugun, 00:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi