MLS mavsumi: Nashville SC Inter Miami ustidan yirik gʻalabaga erishdi
Shimoliy Amerika Oliy ligasi (MLS) doirasidagi soʻnggi tur oʻyinlari muxlislarga koʻplab kutilmagan natijalar va shiddatli toʻqnashuvlarni taqdim etdi. Goal.com xabar berishicha, chempionatning markaziy oʻyinlaridan birida Nashville SC oʻz maydonida Inter Miami jamoasini yirik hisobda taslim etdi. Mazkur natija jamoalarning hozirgi kundagi holati va mavsumdagi ambitsiyalarini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Musobaqa taqvimiga koʻra, Nashville SC jamoasi joriy mavsumda oʻzining eng barqaror va mukammal oʻyinlarini namoyish etmoqda. Jamoa faqatgina Leagues Cup turnirida Meksikaning kuchli klublariga qarshi bahslardagina qiyinchiliklarga duch kelgan edi. Shunga qaramay, ular MLS Sharqiy konferensiyasida eng kam gol oʻtkazib yuborgan va toʻplar nisbati boʻyicha yaqqol peshqadam boʻlib turibdi.
Yetakchilar duelidagi kutilmagan natijaNashville SC tarkibidagi hujumkor tandem — Sam Surridge hamda Hany Mukhtar juftligi raqiblar uchun bosh ogʻrigʻiga aylanishda davom etmoqda. Mayamidagilar esa oʻyin amaliyotida bir qator muammolarga duch kelishmoqda. Lionel Messi otasining vafotidan soʻng ikki haftadan kamroq vaqt ichida yana yashil maydonga qaytgan boʻlsa-da, jamoaning umumiy oʻyini hali toʻliq iziga tushgani yoʻq. Shunga qaramay, argentinalik yulduzning individual mahorati oʻz soʻzini aytishda davom etmoqda.
Biroq, bu safar tajribali futbolchining harakatlari ham Inter Miami'ni magʻlubiyatdan saqlab qola olmadi. Nashville SC raqib darvozasiga javobsiz gollar kiritib, oʻzining Sharqiy konferensiyadagi yetakchiligini yana bir bor amalda isbotladi. Ushbu magʻlubiyat Mayami klubi uchun jiddiy boshqotirma boʻlib xizmat qilishi aniq.
Boshqa jamoalardagi oʻzgarishlar va inqirozlarMusobaqaning boshqa uchrashuvlarida ham diqqatga sazovor voqealar kuzatildi. Xususan, San Diego FC jamoasi oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli ishtirokidan keyin bu yil biroz qiyinchiliklarga duch kelgan edi. Gʻarbiy konferensiyada dastlabki mavsumidayoq ajoyib natija koʻrsatgan jamoa pley-offdan qolib ketish xavfi ostida qolgandi. Biroq soʻnggi turda LAFC ustidan qozonilgan muhim gʻalaba jamoaga yangi nafas olib keldi va oʻyin sifatini yaxshiladi.
Shu bilan birga, baʼzi jamoalar inqirozni boshdan kechirmoqda. Maykl Bredli boshqaruvidagi Red Bulls jamoasi mavsumni ajoyib boshlagan boʻlsa-da, hozirga kelib himoyadagi xatolar tufayli ochko yoʻqotishda davom etmoqda. LAFC lagerida ham vaziyat silliq emas — muxlislar bosh murabbiy Mark Dos Santosga qarshi Change.org platformasida norozilik namoyishlarini boshlashgan.
…