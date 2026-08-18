Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!
Quvonchbek Ismoilov Bratislavada o'tkazilayotgan U20 Jahon chempionatida yunon-rum kurashi bo'yicha 63 kg vazn toifasida oltin medalni qo'lga kiritdi. U finalda rossiyalik Salim Karmaxovni 9:7 hisobida mag'lub etdi. Quvonchbek Ismoilov finalga qadar Xitoylik Jaojian Vang, Finlyandiyalik Matias Arpyanen, Ozarbayjon vakili Tural Ahmadov va Ekvadorlik Veliz Karrasedoni yengdi.
Slovakiya poytaxti Bratislava shahri mezbonlik qilayotgan sport kurashlari bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi (U20) Jahon chempionati O‘zbekiston terma jamoasi uchun ulkan muvaffaqiyat va tarixiy g‘alaba bilan boshlandi.
Dunyo birinchiligining ilk kunida yunon-rum kurashi bo‘yicha 4 ta vazn toifasida g‘olib va sovrindorlar nomi aniqlandi. Unda 63 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan iste’dodli polvonimiz Quvonchbek Ismoilov barcha raqiblarini ketma-ket mag‘lub etib, jahon chempioni degan yuksak unvonga sazovor bo‘ldi.
Finaldagi shiddatli 9:7 hisobi va chempionlik sari yo‘l
Hal qiluvchi final bellashuvida hamyurtimizga rossiyalik kuchli kurashchi Salim Karmaxov raqiblik qildi. Keskin va shiddatli kechgan to‘qnashuvda Quvonchbek Ismoilov yuksak mahorat, iroda va taktik ustunlik namoyish etib, raqibini 9:7 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi va oltin medalni terma jamoamiz hisobiga yozib qo‘ydi.
Hamyurtimiz finalga qadar ham dunyoning yetakchi polvonlariga qarshi murakkab va irodali bellashuvlarni o‘tkazdi:
1/16 final: Xitoylik Jaojian Vangni 14:5 hisobida yaqqol ustunlik bilan yengdi;
1/8 final: Finlyandiyalik Matias Arpyanen ustidan 9:8 hisobida dramatik g‘alaba qozondi;
Chorak final: Ozarbayjon vakili Tural Ahmadovni 3:2 hisobida taslim etdi;
Yarim final: Ekvadorlik Veliz Karrasedo bilan kechgan keskin bahsda 3:2 hisobida ustun kelib, final yo‘llanmasini naqd qildi.
Yana uch nafar kurashchimizda bronza medali uchun imkoniyat bor
Musobaqaning navbatdagi kunida O‘zbekiston terma jamoasi o‘z medallar jamg‘armasini yanada boyitishi mumkin:
Hojiakbar Qo‘chqorov (55 kg): O‘tish bahslari g‘olibiga qarshi to‘g‘ridan to‘g‘ri bronza medali uchun gilamga chiqadi;
Behruzbek Aliyev (72 kg): O‘tish bahslari natijasidan so‘ng aniqlanadigan raqibi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri 3-o‘rin uchun kurashadi;
Faxrikamol Komiljonov (97 kg): Bronza medali yo‘lida dastlab o‘tish bellashuvida yaponiyalik Ryosey Katamtsu bilan hisob-kitob qiladi.
Bratislava gilamlarida o‘zbek kurash maktabining yorqin salohiyati yana bir bor namoyon bo‘lmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…