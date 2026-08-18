Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!

·15·Sport
Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!
Qisqacha

Quvonchbek Ismoilov Bratislavada o'tkazilayotgan U20 Jahon chempionatida yunon-rum kurashi bo'yicha 63 kg vazn toifasida oltin medalni qo'lga kiritdi. U finalda rossiyalik Salim Karmaxovni 9:7 hisobida mag'lub etdi. Quvonchbek Ismoilov finalga qadar Xitoylik Jaojian Vang, Finlyandiyalik Matias Arpyanen, Ozarbayjon vakili Tural Ahmadov va Ekvadorlik Veliz Karrasedoni yengdi.

Slovakiya poytaxti Bratislava shahri mezbonlik qilayotgan sport kurashlari bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi (U20) Jahon chempionati O‘zbekiston terma jamoasi uchun ulkan muvaffaqiyat va tarixiy g‘alaba bilan boshlandi.

Dunyo birinchiligining ilk kunida yunon-rum kurashi bo‘yicha 4 ta vazn toifasida g‘olib va sovrindorlar nomi aniqlandi. Unda 63 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan iste’dodli polvonimiz Quvonchbek Ismoilov barcha raqiblarini ketma-ket mag‘lub etib, jahon chempioni degan yuksak unvonga sazovor bo‘ldi.

Finaldagi shiddatli 9:7 hisobi va chempionlik sari yo‘l

Hal qiluvchi final bellashuvida hamyurtimizga rossiyalik kuchli kurashchi Salim Karmaxov raqiblik qildi. Keskin va shiddatli kechgan to‘qnashuvda Quvonchbek Ismoilov yuksak mahorat, iroda va taktik ustunlik namoyish etib, raqibini 9:7 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi va oltin medalni terma jamoamiz hisobiga yozib qo‘ydi.

Hamyurtimiz finalga qadar ham dunyoning yetakchi polvonlariga qarshi murakkab va irodali bellashuvlarni o‘tkazdi:

  • 1/16 final: Xitoylik Jaojian Vangni 14:5 hisobida yaqqol ustunlik bilan yengdi;

  • 1/8 final: Finlyandiyalik Matias Arpyanen ustidan 9:8 hisobida dramatik g‘alaba qozondi;

  • Chorak final: Ozarbayjon vakili Tural Ahmadovni 3:2 hisobida taslim etdi;

  • Yarim final: Ekvadorlik Veliz Karrasedo bilan kechgan keskin bahsda 3:2 hisobida ustun kelib, final yo‘llanmasini naqd qildi.

Quvonchbek Ismoilov Jahon chempionatida oltin medalni qo‘lga kiritdi!

Yana uch nafar kurashchimizda bronza medali uchun imkoniyat bor

Musobaqaning navbatdagi kunida O‘zbekiston terma jamoasi o‘z medallar jamg‘armasini yanada boyitishi mumkin:

  • Hojiakbar Qo‘chqorov (55 kg): O‘tish bahslari g‘olibiga qarshi to‘g‘ridan to‘g‘ri bronza medali uchun gilamga chiqadi;

  • Behruzbek Aliyev (72 kg): O‘tish bahslari natijasidan so‘ng aniqlanadigan raqibi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri 3-o‘rin uchun kurashadi;

  • Faxrikamol Komiljonov (97 kg): Bronza medali yo‘lida dastlab o‘tish bellashuvida yaponiyalik Ryosey Katamtsu bilan hisob-kitob qiladi.

Bratislava gilamlarida o‘zbek kurash maktabining yorqin salohiyati yana bir bor namoyon bo‘lmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Quvonchbek IsmoilovBratislavaO'zbekistonSlovakiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBarselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 04:16Barselona jamoasi safida yorqin debyut qilgan Jesse Bisiu haqida nima maʼlumBarselona jamoasi safida yorqin debyut qilgan Jesse Bisiu haqida nima maʼlumBugun, 03:54MLS mavsumi: Nashville SC Inter Miami ustidan yirik gʻalabaga erishdiMLS mavsumi: Nashville SC Inter Miami ustidan yirik gʻalabaga erishdiBugun, 03:53Milan Endrik transferi uchun harakat boshladiMilan Endrik transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:38Real Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiReal Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiBugun, 01:31Ris Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiRis Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiBugun, 01:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi