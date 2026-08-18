Barselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldi
Barselona belgiyalik yosh futbolchi Jesse Bisiuni o'z safiga qo'shib oldi. 2008 yilda Lyovenda tug'ilgan futbolchi so'nggi o'rtoqlik uchrashuvida Bazel darvozasiga ikkita gol urdi. Kataloniya klubi bozordagi qiymati bir million yevrodan kam bo'lgan futbolchi uchun 8 million yevro to'ladi. Skautlar Bisiuda yuqori salohiyatni ko'rmoqda, uning Lamine Yamal bilan yaqin munosabat o'rnatishi kutilmoqda.
Kataloniyaning Barselona klubi transfer bozorida yana bir istiqbolli loyihaga qoʻl urdi va jamoa tarkibini belgiyalik yosh iqtidor Jesse Bisiu bilan toʻldirdi. AS nashri xabar qilishicha, 2008 yilda Lyovenda tugʻilgan futbolchi oʻzining soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvidayoq Bazel darvozasiga ikkita gol urib, jamoatchilik eʼtiborini darhol oʻziga qaratishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati bu yigitni transfer qilish masalasini oylar oldin hal qilgan edi. Klip Brugge sport direktori lavozimida ishlagan Dennis te Kloese va Barselona skautlari oʻrtasidagi uchrashuvlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Koʻplab boshqa jamoalar ham futbolchi ortidan poyga qilganiga qaramay, kataloniyaliklar uni qoʻlga kiritishni eng ustuvor vazifa deb bilishdi.
Barselona sport direktori Dekoning eng yaqin yordamchilaridan biri Joau Amaral Bisiuni UEFA Yoshlar ligasining Benfikaga qarshi yarim final uchrashuvida shaxsan kuzatgan edi. Garchi oʻsha oʻyinda jismoniy muammolar futbolchining imkoniyatlarini cheklagan boʻlsa-da, klub rasmiylarining unga boʻlgan eʼtiqodi soʻnmadi.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy tomonlariKataloniya klubi bozordagi qiymati bir million yevrodan kam boʻlgan futbolchi uchun 8 million yevro toʻlashdan qaytmadi. Skautlar unda afsonaviy Ayaks akademiyasi yetishtirib chiqaradigan qanot hujumchilariga xos boʻlgan oʻzgacha salohiyatni koʻra olishdi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Jesse Bisiu oʻzining xotirjam tabiati, kekkayishdan yiroq boʻlgan oʻziga boʻlgan yuqori ishonchi hamda doʻstona munosabati bilan kiyinish xonasida tezda oʻz oʻrnini topib ulgurgan. Uning bu fazilatlari jamoaga moslashish jarayonini ancha yengillashtiradi.
Lamine Yamal bilan bogʻliq kutilmalarAS nashri muxbirlari yosh futbolchining kelajagi va Barselona yulduzi Lamine Yamal bilan munosabatlari haqida ham fikr yuritishdi. Ularning fikricha, bir yosh toifasiga mansub boʻlgan bu ikki iqtidor "TikTok avlodi" vakillari hisoblanib, tez orada oʻziga xos yaqinlikni topishi mumkin.
Xususan, Lamine Yamal yosh hamkasbiga maydonda va undan tashqarida oʻziga xos "katta ogʻa" vazifasini bajarishi kutilmoqda. Bisiuda mavjud boʻlgan "X faktor" – noyob isteʼdod va xarizma uni Kataloniya klubining keyingi yillardagi asosiy loyihalaridan biriga aylantirishi bashorat qilinmoqda.
…