Barselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldi

·14·Sport
Barselona yosh isteʼdod Jesse Bisiuni oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Barselona belgiyalik yosh futbolchi Jesse Bisiuni o'z safiga qo'shib oldi. 2008 yilda Lyovenda tug'ilgan futbolchi so'nggi o'rtoqlik uchrashuvida Bazel darvozasiga ikkita gol urdi. Kataloniya klubi bozordagi qiymati bir million yevrodan kam bo'lgan futbolchi uchun 8 million yevro to'ladi. Skautlar Bisiuda yuqori salohiyatni ko'rmoqda, uning Lamine Yamal bilan yaqin munosabat o'rnatishi kutilmoqda.

Kataloniyaning Barselona klubi transfer bozorida yana bir istiqbolli loyihaga qoʻl urdi va jamoa tarkibini belgiyalik yosh iqtidor Jesse Bisiu bilan toʻldirdi. AS nashri xabar qilishicha, 2008 yilda Lyovenda tugʻilgan futbolchi oʻzining soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvidayoq Bazel darvozasiga ikkita gol urib, jamoatchilik eʼtiborini darhol oʻziga qaratishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati bu yigitni transfer qilish masalasini oylar oldin hal qilgan edi. Klip Brugge sport direktori lavozimida ishlagan Dennis te Kloese va Barselona skautlari oʻrtasidagi uchrashuvlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Koʻplab boshqa jamoalar ham futbolchi ortidan poyga qilganiga qaramay, kataloniyaliklar uni qoʻlga kiritishni eng ustuvor vazifa deb bilishdi.

Barselona sport direktori Dekoning eng yaqin yordamchilaridan biri Joau Amaral Bisiuni UEFA Yoshlar ligasining Benfikaga qarshi yarim final uchrashuvida shaxsan kuzatgan edi. Garchi oʻsha oʻyinda jismoniy muammolar futbolchining imkoniyatlarini cheklagan boʻlsa-da, klub rasmiylarining unga boʻlgan eʼtiqodi soʻnmadi.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy tomonlari

Kataloniya klubi bozordagi qiymati bir million yevrodan kam boʻlgan futbolchi uchun 8 million yevro toʻlashdan qaytmadi. Skautlar unda afsonaviy Ayaks akademiyasi yetishtirib chiqaradigan qanot hujumchilariga xos boʻlgan oʻzgacha salohiyatni koʻra olishdi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Jesse Bisiu oʻzining xotirjam tabiati, kekkayishdan yiroq boʻlgan oʻziga boʻlgan yuqori ishonchi hamda doʻstona munosabati bilan kiyinish xonasida tezda oʻz oʻrnini topib ulgurgan. Uning bu fazilatlari jamoaga moslashish jarayonini ancha yengillashtiradi.

Lamine Yamal bilan bogʻliq kutilmalar

AS nashri muxbirlari yosh futbolchining kelajagi va Barselona yulduzi Lamine Yamal bilan munosabatlari haqida ham fikr yuritishdi. Ularning fikricha, bir yosh toifasiga mansub boʻlgan bu ikki iqtidor "TikTok avlodi" vakillari hisoblanib, tez orada oʻziga xos yaqinlikni topishi mumkin.

Xususan, Lamine Yamal yosh hamkasbiga maydonda va undan tashqarida oʻziga xos "katta ogʻa" vazifasini bajarishi kutilmoqda. Bisiuda mavjud boʻlgan "X faktor" – noyob isteʼdod va xarizma uni Kataloniya klubining keyingi yillardagi asosiy loyihalaridan biriga aylantirishi bashorat qilinmoqda.

BarselonaJesse BisiuLamine YamalTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona jamoasi safida yorqin debyut qilgan Jesse Bisiu haqida nima maʼlumBarselona jamoasi safida yorqin debyut qilgan Jesse Bisiu haqida nima maʼlumBugun, 03:54MLS mavsumi: Nashville SC Inter Miami ustidan yirik gʻalabaga erishdiMLS mavsumi: Nashville SC Inter Miami ustidan yirik gʻalabaga erishdiBugun, 03:53Milan Endrik transferi uchun harakat boshladiMilan Endrik transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:38Real Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiReal Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdiBugun, 01:31Ris Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiRis Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiBugun, 01:14Milan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaMilan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi