Real Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdi
Real Madrid Chema Andres va Jakobo Ramonni tarkibga qaytarish masalasini yana bir yilga kechiktirdi. Hozir Chema Andres Germaniyaning Shtutgart klubida, Jakobo Ramon esa Italiyaning Komo jamoasida o'ynamoqda va ularning rivoji murabbiylar shtabi tomonidan kuzatilmoqda. Real Madrid Chema Andresni 2027-yil yozida 18 million yevroga, Jakobo Ramonni esa 9 milliondan 10 million yevrogacha bo'lgan summaga qaytarish huquqiga ega.
Real Madrid rahbariyati va murabbiylar shtabi jamoaning yaqin kelajagiga qaratilgan transfer siyosatida oʻziga xos qarorga keldi. Defensa Central nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klub oʻz akademiyasidan chiqqan ikki istiqbolli futbolchi — Chema Andres hamda Jakobo Ramonni tarkibga qaytarish imkoniyatini yana bir yilga kechiktirishga qaror qildi. Ushbu qadam jamoaning asosiy zaif nuqtalarini bartaraf etishga qaratilgan uzoq muddatli rejaning bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Joriy yozgi transferlar mavsumida klub rahbariyati murabbiyga markaziy chiziq hamda himoya qoʻrgʻonini kuchaytirish maqsadida ushbu ikki yosh iqtidor egasini darhol sotib olish variantini taklif qilgan edi. Biroq tomonlar chuqur tahlildan soʻng futbolchilarga yana bir mavsum oʻz ustida ishlash uchun imkon berish maʼqulroq degan xulosaga kelishdi. Ularning hozirgi rivojlanish surʼati klub rahbariyatida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Moliyaviy shartlar va qaytarish shartnomalariReal Madrid Chema Andresni 2027-yilning yozida 18 million yevro evaziga ortga qaytarish huquqiga ega. Himoyachi Jakobo Ramonning transfer narxi esa 9 milliondan 10 million yevrogacha boʻlgan summani tashkil qiladi. Mutaxassislarning fikricha, har ikki futbolchini yigʻindisi 30 million yevrodan oshmaydigan narxda sotib olish klub uchun moliyaviy jihatdan juda qulay va maqbul variant hisoblanadi.
Klub avvalroq ushbu futbolchilarni sotish орqali maʼlum miqdorda daromad olgan edi. Hozirda ularning transfer qiymati barqaror oʻsib borayotgani qirollik klubiga kelgusida ham moliyaviy foyda koʻrish imkoniyatini beradi. Agar futbolchilar oʻzlarining Yevropadagi jamoalarida yuqori saviyadagi oʻyinlarini davom ettirsa, Real Madrid ularni keyinchalik boshqa klublarga qimmatroq narxda sotib daromad topishi ham mumkin.
Yevropa maydonlaridagi sinov davriAyni paytda Chema Andres Germaniyaning Shtutgart klubi sharafini himoya qilayotgan boʻlsa, Jakobo Ramon Italiyaning Komo jamoasida toʻp surmoqda. Har ikki iqtidor egasi oʻzlarining yangi jamoalarida asosiy tarkibdan joy olish uchun muvaffaqiyatli kurashib, barqaror oʻyin namoyish etmoqda. Ularning xorijiy chempionatlardagi tajribasi kelajakda Madrid grandida oʻynash uchun muhim poydevor vazifasini oʻtaydi.
Manbaga koʻra, murabbiylar shtabi futbolchilarning Germaniya va Italiya chempionatlaridagi har bir oʻyinini diqqat bilan kuzatib boradi. Mavsum yakuniga yetgach, ularning koʻrsatgan natijalariga qarab yakuniy xulosa chiqariladi va Santiago Bernabeuga qaytish sanasi aniqlashtiriladi. Hozirgi bosqichda esa asosiy eʼtibor yoshlarning amaliyot toʻplashi hamda mahoratini yanada oshirishiga qaratilgan.
…