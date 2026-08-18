Real Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdi

·12·Sport
Real Madrid yosh iqtidorlarni qaytarish masalasini keyinga qoldirdi
Qisqacha

Real Madrid Chema Andres va Jakobo Ramonni tarkibga qaytarish masalasini yana bir yilga kechiktirdi. Hozir Chema Andres Germaniyaning Shtutgart klubida, Jakobo Ramon esa Italiyaning Komo jamoasida o'ynamoqda va ularning rivoji murabbiylar shtabi tomonidan kuzatilmoqda. Real Madrid Chema Andresni 2027-yil yozida 18 million yevroga, Jakobo Ramonni esa 9 milliondan 10 million yevrogacha bo'lgan summaga qaytarish huquqiga ega.

Real Madrid rahbariyati va murabbiylar shtabi jamoaning yaqin kelajagiga qaratilgan transfer siyosatida oʻziga xos qarorga keldi. Defensa Central nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klub oʻz akademiyasidan chiqqan ikki istiqbolli futbolchi — Chema Andres hamda Jakobo Ramonni tarkibga qaytarish imkoniyatini yana bir yilga kechiktirishga qaror qildi. Ushbu qadam jamoaning asosiy zaif nuqtalarini bartaraf etishga qaratilgan uzoq muddatli rejaning bir qismidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joriy yozgi transferlar mavsumida klub rahbariyati murabbiyga markaziy chiziq hamda himoya qoʻrgʻonini kuchaytirish maqsadida ushbu ikki yosh iqtidor egasini darhol sotib olish variantini taklif qilgan edi. Biroq tomonlar chuqur tahlildan soʻng futbolchilarga yana bir mavsum oʻz ustida ishlash uchun imkon berish maʼqulroq degan xulosaga kelishdi. Ularning hozirgi rivojlanish surʼati klub rahbariyatida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Moliyaviy shartlar va qaytarish shartnomalari

Real Madrid Chema Andresni 2027-yilning yozida 18 million yevro evaziga ortga qaytarish huquqiga ega. Himoyachi Jakobo Ramonning transfer narxi esa 9 milliondan 10 million yevrogacha boʻlgan summani tashkil qiladi. Mutaxassislarning fikricha, har ikki futbolchini yigʻindisi 30 million yevrodan oshmaydigan narxda sotib olish klub uchun moliyaviy jihatdan juda qulay va maqbul variant hisoblanadi.

Klub avvalroq ushbu futbolchilarni sotish орqali maʼlum miqdorda daromad olgan edi. Hozirda ularning transfer qiymati barqaror oʻsib borayotgani qirollik klubiga kelgusida ham moliyaviy foyda koʻrish imkoniyatini beradi. Agar futbolchilar oʻzlarining Yevropadagi jamoalarida yuqori saviyadagi oʻyinlarini davom ettirsa, Real Madrid ularni keyinchalik boshqa klublarga qimmatroq narxda sotib daromad topishi ham mumkin.

Yevropa maydonlaridagi sinov davri

Ayni paytda Chema Andres Germaniyaning Shtutgart klubi sharafini himoya qilayotgan boʻlsa, Jakobo Ramon Italiyaning Komo jamoasida toʻp surmoqda. Har ikki iqtidor egasi oʻzlarining yangi jamoalarida asosiy tarkibdan joy olish uchun muvaffaqiyatli kurashib, barqaror oʻyin namoyish etmoqda. Ularning xorijiy chempionatlardagi tajribasi kelajakda Madrid grandida oʻynash uchun muhim poydevor vazifasini oʻtaydi.

Manbaga koʻra, murabbiylar shtabi futbolchilarning Germaniya va Italiya chempionatlaridagi har bir oʻyinini diqqat bilan kuzatib boradi. Mavsum yakuniga yetgach, ularning koʻrsatgan natijalariga qarab yakuniy xulosa chiqariladi va Santiago Bernabeuga qaytish sanasi aniqlashtiriladi. Hozirgi bosqichda esa asosiy eʼtibor yoshlarning amaliyot toʻplashi hamda mahoratini yanada oshirishiga qaratilgan.

Real MadridChema AndresJakobo RamonTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ris Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiRis Jeyms jismoniy holati va yangi mavsum haqida fikr bildirdiBugun, 01:14Milan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaMilan va Yuventus tarkibdagi ortiqcha futbolchilar ayirboshlashini rejalashtirmoqdaBugun, 00:33Milan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinMilan va Yuventus yana oʻyinchilar almashinuvini amalga oshirishi mumkinBugun, 00:18Milan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqdaMilan va Yuventus Youssouf Fofana hamda Nico Gonzalez ayirboshlashini koʻrib chiqmoqdaKecha, 23:32Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Xollouey Maxachevning kamarlari bo‘yicha: «Sen ikki vazn chempioni emassan»Kecha, 23:29Ramazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariRamazon Temirovga 6-raqamli raqib: Kavanaga qarshi megajang tafsilotlariKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi