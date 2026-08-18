Samsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildi

·0·Texno
Samsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildi

Mashhur Samsung Galaxy Z Fold8 yigʻiluvchi smartfoni iFixit mutaxassislari tomonidan qismlarga boʻlib tekshirildi va uning tuzatish imkoniyatlari past baholandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma 10 balli shkala boʻyicha atigi 4 ballga loyiq koʻrilgan boʻlib, bu turdagi flagman gadjetlar uchun yetarlicha past koʻrsatkich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, asosiy muammo faqatgina qurilish murakkabligida emas. Masalan, qurilmani qismlarga ajratish jarayonida ekran atrofidagi ramka shunchaki boʻlaklarga boʻlinib sinib ketgan. Holbuki, boshqa usul bilan zamonaviy mexanizmning asosiy qismiga yetib borishning iloji yoʻq.

Himoya va mexanizm zaifliklari

Garchi bu bevosita tuzatish jarayoniga taʼsir qilmasa ham, mutaxassislar ilgʻor smartfon sharnirining changdan yetarli darajada himoyalanmaganiga eʼtibor qaratishdi. IP48 standarti boʻyicha eʼlon qilingan himoyaga qaramamay, oʻtkazilgan sinovlar chang mexanizm ichiga bemalol kirib borishi va uni ishdan chiqarishi mumkinligini koʻrsatdi.

Shuningdek, tekshiruv davomida batareyani ushlab turuvchi yelimning oʻta mustahkamligi ham qayd etildi. Akkumulyatorni korpusdan xavfsiz tarzda ajratib olish mutaxassislar uchun ham qiyinchilik tugʻdirgan.

Umumiy tuzilish xususiyatlari

Qurilmaning qolgan qismlarini ochish jarayoni, ekranni yechish bosqichini hisobga olmaganda, boshqa zamonaviy smartfonlardan unchalik farq qilmaydi. Shunga qaramay, ikkita korpus qismiga ega ekanligi sababli qoʻshimcha shleyflar mavjudligi va ularning oʻziga xos jihatlari borligi aniqlandi.

Mazkur baholash foydalanuvchilar va texnologiya ixlosmandlari uchun muhim signal boʻlib xizmat qiladi. Bunday murakkab va qimmatbaho qurilmalarni sotib olishda ularning kelgusidagi xizmat koʻrsatish va taʼmirlash xarajatlarini ham inobatga olish zarurligini koʻrsatadi.

SamsungGalaxy Z Fold8iFixitSmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaAQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 01:57Apple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiApple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiBugun, 01:27Acer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiAcer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiBugun, 00:59Galaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinGalaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinKecha, 22:28Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiSamsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiKecha, 21:58Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiKecha, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi