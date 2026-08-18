Samsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildi
Mashhur Samsung Galaxy Z Fold8 yigʻiluvchi smartfoni iFixit mutaxassislari tomonidan qismlarga boʻlib tekshirildi va uning tuzatish imkoniyatlari past baholandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma 10 balli shkala boʻyicha atigi 4 ballga loyiq koʻrilgan boʻlib, bu turdagi flagman gadjetlar uchun yetarlicha past koʻrsatkich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, asosiy muammo faqatgina qurilish murakkabligida emas. Masalan, qurilmani qismlarga ajratish jarayonida ekran atrofidagi ramka shunchaki boʻlaklarga boʻlinib sinib ketgan. Holbuki, boshqa usul bilan zamonaviy mexanizmning asosiy qismiga yetib borishning iloji yoʻq.
Himoya va mexanizm zaifliklariGarchi bu bevosita tuzatish jarayoniga taʼsir qilmasa ham, mutaxassislar ilgʻor smartfon sharnirining changdan yetarli darajada himoyalanmaganiga eʼtibor qaratishdi. IP48 standarti boʻyicha eʼlon qilingan himoyaga qaramamay, oʻtkazilgan sinovlar chang mexanizm ichiga bemalol kirib borishi va uni ishdan chiqarishi mumkinligini koʻrsatdi.
Shuningdek, tekshiruv davomida batareyani ushlab turuvchi yelimning oʻta mustahkamligi ham qayd etildi. Akkumulyatorni korpusdan xavfsiz tarzda ajratib olish mutaxassislar uchun ham qiyinchilik tugʻdirgan.
Umumiy tuzilish xususiyatlariQurilmaning qolgan qismlarini ochish jarayoni, ekranni yechish bosqichini hisobga olmaganda, boshqa zamonaviy smartfonlardan unchalik farq qilmaydi. Shunga qaramay, ikkita korpus qismiga ega ekanligi sababli qoʻshimcha shleyflar mavjudligi va ularning oʻziga xos jihatlari borligi aniqlandi.
Mazkur baholash foydalanuvchilar va texnologiya ixlosmandlari uchun muhim signal boʻlib xizmat qiladi. Bunday murakkab va qimmatbaho qurilmalarni sotib olishda ularning kelgusidagi xizmat koʻrsatish va taʼmirlash xarajatlarini ham inobatga olish zarurligini koʻrsatadi.
…