Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?

·48·Dunyo
Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?
Qisqacha

Roberto Karlos Ispaniyada faoliyat yurituvchi, kelib chiqishi marokashlik bo'lgan futbol agenti Suhayla At Tohiriy bilan oila qurgan. Ularning rasmiy nikoh marosimi haqidagi dastlabki ma'lumotlar shu yilning yanvar oyida e'lon qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarda 17 avgustdan qayta tarqalgan to'y suratlari esa iyul oyida oila a'zolari ishtirokida o'tkazilgan yopiq marosimda olingan.

Jahon futboli afsonasi, Braziliya terma jamoasi va Madridning «Real» klubi sobiq yulduzi Roberto Karlosning shaxsiy hayoti yana jamoatchilik va ijtimoiy tarmoqlar markaziga chiqdi. Mashhur sobiq futbolchining Ispaniyada faoliyat yurituvchi, kelib chiqishi marokashlik bo‘lgan taniqli futbol agenti Suhayla At Tohiriy bilan oila qurgani aks etgan suratlar keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

17 avgustdan boshlab tarmoqlarda juftlikning to‘y libosidagi rasmlari qayta tarqala boshladi va ko‘plab muxlislar marosim kuni kecha bo‘lib o‘tgan degan xulosaga kelishdi. Biroq voqealar rivoji aslida boshqacharoq kechgan.

«To‘y kecha bo‘lmagan»: Sky News Arabia tafsilotlari

Tarqalgan fotosuratlar va marosim vaqti bo‘yicha xalqaro manbalar oydinlik kiritdi:

  • Ilk xabarlar: Sky News Arabia nashrining ma’lum qilishicha, Roberto Karlos va Suhayla At Tohiriyning rasmiy nikoh marosimi haqidagi dastlabki ma’lumotlar shu yilning yanvar oyidayoq e’lon qilingan edi;

  • Yopiq marosim: Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda qayta ommalashayotgan to‘y suratlari esa iyul oyida tor doirada va oila a’zolari ishtirokida tashkil etilgan maxsus yopiq marosim vaqtida tasvirga olingan.

Futbol olamidagi yangi ittifoq

Roberto Karlosning tanlovi bejiz futbol muhiti bilan bog‘liq emas:

  • Suhayla At Tohiriy Ispaniya futbol bozorida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan, bir qator transfer va yuridik jarayonlarni boshqaruvchi tajribali futbol agenti hisoblanadi;

  • Jahon chempioni bo‘lgan Karlos faoliyatini yakunlagach ham xalqaro futbol loyihalari va diplomatiyasida faol ishtirok etib kelmoqda.

Shu tariqa, tarmoqlarda yangidek talqin qilingan to‘y suratlari aslida bir necha oy oldin qurilgan mustahkam oilaning yopiq tantanasidan olingan lavhalar bo‘lib chiqdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Roberto CarlosReal MadridSuhayla At TohiriSky News ArabiaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 yoshli ona sud orqali farzandini qaytarib oldi13 yoshli ona sud orqali farzandini qaytarib oldiBugun, 02:0213 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladi13 yil ko‘rmagan ayol zarbadan so‘ng yana ko‘ra boshladiBugun, 01:34Rajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildiRajanpurda 1,8 million rupiyga sotilgan noyob echki bayram bilan kuzatildiBugun, 00:07Yaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdiYaponiyada ayol 2,7 million dollarlik soxta buyurtma berdiBugun, 00:03Dunyodagi “eng xunuk it” aniqlandiDunyodagi “eng xunuk it” aniqlandiKecha, 20:18Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi