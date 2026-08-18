Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?
Roberto Karlos Ispaniyada faoliyat yurituvchi, kelib chiqishi marokashlik bo'lgan futbol agenti Suhayla At Tohiriy bilan oila qurgan. Ularning rasmiy nikoh marosimi haqidagi dastlabki ma'lumotlar shu yilning yanvar oyida e'lon qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarda 17 avgustdan qayta tarqalgan to'y suratlari esa iyul oyida oila a'zolari ishtirokida o'tkazilgan yopiq marosimda olingan.
Jahon futboli afsonasi, Braziliya terma jamoasi va Madridning «Real» klubi sobiq yulduzi Roberto Karlosning shaxsiy hayoti yana jamoatchilik va ijtimoiy tarmoqlar markaziga chiqdi. Mashhur sobiq futbolchining Ispaniyada faoliyat yurituvchi, kelib chiqishi marokashlik bo‘lgan taniqli futbol agenti Suhayla At Tohiriy bilan oila qurgani aks etgan suratlar keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
17 avgustdan boshlab tarmoqlarda juftlikning to‘y libosidagi rasmlari qayta tarqala boshladi va ko‘plab muxlislar marosim kuni kecha bo‘lib o‘tgan degan xulosaga kelishdi. Biroq voqealar rivoji aslida boshqacharoq kechgan.
«To‘y kecha bo‘lmagan»: Sky News Arabia tafsilotlari
Tarqalgan fotosuratlar va marosim vaqti bo‘yicha xalqaro manbalar oydinlik kiritdi:
Ilk xabarlar: Sky News Arabia nashrining ma’lum qilishicha, Roberto Karlos va Suhayla At Tohiriyning rasmiy nikoh marosimi haqidagi dastlabki ma’lumotlar shu yilning yanvar oyidayoq e’lon qilingan edi;
Yopiq marosim: Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda qayta ommalashayotgan to‘y suratlari esa iyul oyida tor doirada va oila a’zolari ishtirokida tashkil etilgan maxsus yopiq marosim vaqtida tasvirga olingan.
Futbol olamidagi yangi ittifoq
Roberto Karlosning tanlovi bejiz futbol muhiti bilan bog‘liq emas:
Suhayla At Tohiriy Ispaniya futbol bozorida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan, bir qator transfer va yuridik jarayonlarni boshqaruvchi tajribali futbol agenti hisoblanadi;
Jahon chempioni bo‘lgan Karlos faoliyatini yakunlagach ham xalqaro futbol loyihalari va diplomatiyasida faol ishtirok etib kelmoqda.
Shu tariqa, tarmoqlarda yangidek talqin qilingan to‘y suratlari aslida bir necha oy oldin qurilgan mustahkam oilaning yopiq tantanasidan olingan lavhalar bo‘lib chiqdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…