Perovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdi
Nankin universiteti olimlari Renshine kompaniyasi muhandislari bilan hamkorlikda haqiqiy quyosh elektr stansiyasida an'anaviy kremniy modullaridan ustun kelgan to'liq o'lchamli perovskit panellarini yaratdi. Maydoni 0,72 kvadrat metr bo'lgan panel standart sharoitlarda 158,4 W quvvat va 22 foizlik sertifikatlangan samaradorlikni ko'rsatdi.
Nankin universiteti olimlari Renshine kompaniyasi muhandislari bilan hamkorlikda oʻlchami va samaradorligi boʻyicha muhim natijaga erishilgan toʻliq oʻlchamli perovskit quyosh panellarini yaratdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ishlanma nafaqat laboratoriya sinovlarida rekord koʻrsatkichlarni qayd etdi, balki haqiqiy quyosh elektr stansiyasida oʻtkazilgan sinovlarda anʼanaviy kremniy modullaridan ustun keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, asosiy yutuq kichik laboratoriya namunalaridan maydoni 0,72 kvadrat metr boʻlgan toʻliq panellarga oʻtishdir. Standart sharoitlarda bunday panel barqaror 158,4 W quvvatni taʼminlab, butun sirt boʻyicha 22 foizlik sertifikatlangan samaradorlikni koʻrsatdi. Bu metr masshtabli perovskit modullari uchun mutlaq rekord hisoblanadi.
Haqiqiy elektr stansiyasidagi sinovlarLaboratoriya raqamlarining oʻzi yetarli boʻlmagani sababli, tadqiqotchilar yangi texnologiyani real sharoitda sinab koʻrishdi. 1 MW quvvatga ega perovskit tizimi zamonaviy kremniy panellaridan iborat 3,5 MW quvvatli massiv yonida oʻrnatilib, uch oy davomida ularning elektr energiyasi ishlab chiqarish koʻrsatkichlari solishtirildi.
Natijalarga koʻra, mart oyida perovskit modullari har bir oʻrnatilgan quvvat birligiga oʻrtacha 3,42 foizga koʻp elektr energiyasi ishlab chiqargan. Aprel oyida bu ustunlik 3,79 foizga, may oyida esa 5,81 foizga yetgan. Bahorgi haroratning koʻtarilishi bilan farqning oʻsishi issiq havoda perovskit panellarining samaradorligi yuqori ekanini tasdiqlaydi.
Ishlab chiqarishdagi muammolar va yangi yechimUzoq vaqt davomida masshtablash jarayoni perovskit elementlarining asosiy muammosi boʻlib kelgan. Kichik maydonda yuqori natija beruvchi material hajmi kattalashganda mikrodefektlar va kristall tuzilishidagi nuqsonlar tufayli oʻz quvvatini yoʻqotardi. Odatda bunday nuqsonlarni bartaraf etish uchun ammoniy galogenid tuzlaridan foydalanilsa-da, bu usul sanoat miqyosida qiyinchiliklar tugʻdirardi.
Xitoylik tadqiqotchilar buning uchun uchta erituvchi aralashmasiga asoslangan boshqa kimyoviy jarayonni taklif qilishdi. Vakuum kamerasida plyus quritilishini boshqarish orqali sirtda formamidiniy yodidining himoya qatlami hosil qilinadi va u qoʻshimcha ravishda qoʻrgʻoshin karboksilat tuzlari bilan ishlov beriladi. Bu usul yordamida qoplama butun panel boʻylab bir tekis taqsimlanib, atom darajasidagi nuqsonlarni toʻldiradi.
Chidamlilikni oshirish maqsadida panellar 85 daraja harorat va 85 foiz namlikda 1300 soat davomida tezlashtirilgan sinovdan oʻtkazildi. Anʼanaviy ammoniy bilan ishlov berilgan modullar oʻz quvvatining 39 foizini yoʻqotgan boʻlsa, qoʻrgʻoshin karboksilatlari bilan yangi ishlov berilgan panellar atigi 2 foiz quvvat yoʻqotishini koʻrsatdi.
…