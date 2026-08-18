Perovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdi

·23·Texno
Perovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdi
Qisqacha

Nankin universiteti olimlari Renshine kompaniyasi muhandislari bilan hamkorlikda haqiqiy quyosh elektr stansiyasida an'anaviy kremniy modullaridan ustun kelgan to'liq o'lchamli perovskit panellarini yaratdi. Maydoni 0,72 kvadrat metr bo'lgan panel standart sharoitlarda 158,4 W quvvat va 22 foizlik sertifikatlangan samaradorlikni ko'rsatdi.

Nankin universiteti olimlari Renshine kompaniyasi muhandislari bilan hamkorlikda oʻlchami va samaradorligi boʻyicha muhim natijaga erishilgan toʻliq oʻlchamli perovskit quyosh panellarini yaratdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ishlanma nafaqat laboratoriya sinovlarida rekord koʻrsatkichlarni qayd etdi, balki haqiqiy quyosh elektr stansiyasida oʻtkazilgan sinovlarda anʼanaviy kremniy modullaridan ustun keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, asosiy yutuq kichik laboratoriya namunalaridan maydoni 0,72 kvadrat metr boʻlgan toʻliq panellarga oʻtishdir. Standart sharoitlarda bunday panel barqaror 158,4 W quvvatni taʼminlab, butun sirt boʻyicha 22 foizlik sertifikatlangan samaradorlikni koʻrsatdi. Bu metr masshtabli perovskit modullari uchun mutlaq rekord hisoblanadi.

Haqiqiy elektr stansiyasidagi sinovlar

Laboratoriya raqamlarining oʻzi yetarli boʻlmagani sababli, tadqiqotchilar yangi texnologiyani real sharoitda sinab koʻrishdi. 1 MW quvvatga ega perovskit tizimi zamonaviy kremniy panellaridan iborat 3,5 MW quvvatli massiv yonida oʻrnatilib, uch oy davomida ularning elektr energiyasi ishlab chiqarish koʻrsatkichlari solishtirildi.

Natijalarga koʻra, mart oyida perovskit modullari har bir oʻrnatilgan quvvat birligiga oʻrtacha 3,42 foizga koʻp elektr energiyasi ishlab chiqargan. Aprel oyida bu ustunlik 3,79 foizga, may oyida esa 5,81 foizga yetgan. Bahorgi haroratning koʻtarilishi bilan farqning oʻsishi issiq havoda perovskit panellarining samaradorligi yuqori ekanini tasdiqlaydi.

Ishlab chiqarishdagi muammolar va yangi yechim

Uzoq vaqt davomida masshtablash jarayoni perovskit elementlarining asosiy muammosi boʻlib kelgan. Kichik maydonda yuqori natija beruvchi material hajmi kattalashganda mikrodefektlar va kristall tuzilishidagi nuqsonlar tufayli oʻz quvvatini yoʻqotardi. Odatda bunday nuqsonlarni bartaraf etish uchun ammoniy galogenid tuzlaridan foydalanilsa-da, bu usul sanoat miqyosida qiyinchiliklar tugʻdirardi.

Xitoylik tadqiqotchilar buning uchun uchta erituvchi aralashmasiga asoslangan boshqa kimyoviy jarayonni taklif qilishdi. Vakuum kamerasida plyus quritilishini boshqarish orqali sirtda formamidiniy yodidining himoya qatlami hosil qilinadi va u qoʻshimcha ravishda qoʻrgʻoshin karboksilat tuzlari bilan ishlov beriladi. Bu usul yordamida qoplama butun panel boʻylab bir tekis taqsimlanib, atom darajasidagi nuqsonlarni toʻldiradi.

Chidamlilikni oshirish maqsadida panellar 85 daraja harorat va 85 foiz namlikda 1300 soat davomida tezlashtirilgan sinovdan oʻtkazildi. Anʼanaviy ammoniy bilan ishlov berilgan modullar oʻz quvvatining 39 foizini yoʻqotgan boʻlsa, qoʻrgʻoshin karboksilatlari bilan yangi ishlov berilgan panellar atigi 2 foiz quvvat yoʻqotishini koʻrsatdi.

Quyosh paneliPerovskitTexnologiyaEnergiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiSamsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiBugun, 02:23AQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaAQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 01:57Apple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiApple foydalanuvchilariga xavfli josuslik dasturlari haqida ogohlantirish yuborildiBugun, 01:27Acer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiAcer 19 soat ishlaydigan va metall korpusli yangi Go Air noutbukini taqdim etdiBugun, 00:59Galaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinGalaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinKecha, 22:28Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiSamsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiKecha, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi