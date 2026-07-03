Endrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdi

·19·Sport
Endrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdi

Braziliya terma jamoasining yosh yulduzi va Real Madrid hujumchisi Endrick 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida jamoaning tajribali futbolchilari bilan munosabatlari hamda bosh murabbiy Carlo Ancelotti qoʻl ostidagi faoliyati haqida oʻrtoqlashdi. Yosh iqtidor egasi ayni damda terma jamoa lagerida Neymar kabi yulduzlardan saboq olayotganini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri xabariga koʻra, Endrick terma jamoaning yetakchi futbolchilari bilan doimiy muloqotda ekanini maʼlum qilgan. Garchi Neymar turnirning boshlanish qismini jarohat sabab oʻtkazib yuborgan boʻlsa-da, soʻnggi oʻyinlarda ular zaxira oʻrindigʻida yonma-yon oʻtirib, tajriba almashishmoqda. Yosh hujumchi bu jarayonni oʻz faoliyati uchun ulkan maktab deb hisoblaydi.

"Neymar bilan munosabatlarimiz juda yaxshi. Mashgʻulotlardan soʻng hazillashamiz, karta oʻynaymiz va shunchaki suhbatlashamiz. Boʻsh vaqtimizda ham birga boʻldik. Marquinhos, Casemiro va Alisson kabi sardorlar bilan gaplashish men uchun juda muhim. Ulardan tajriba oʻrganish ajoyib imkoniyatdir", — deydi Endrick.

Carlo Ancelotti omili va taktik oʻzgarishlar

Braziliya terma jamoasining Yaponiyaga qarshi kechgan (2:1) uchrashuvidan soʻng, Endrick bosh murabbiy Carlo Ancelotti haqida ham iliq fikrlar bildirdi. Italiyalik mutaxassisning qarori bilan tanaffusdan soʻng maydonga tushgan hujumchi, oʻyin taqdirini oʻzgartirishda muhim rol oʻynadi. Endrick oʻzining Yevropadagi ilk murabbiyi bilan terma jamoada yana birga ishlayotganidan mamnun.

"Yaponiya bilan oʻyin ajoyib oʻtdi. Oʻsha lahzada maydonga tushishni kutmagan edim. Kiyinish xonasida menga oʻyinga tushishimni aytishganida, hayajonni bosishga harakat qildim. Carlo Ancelotti — mening Yevropadagi birinchi murabbiyim va u bilan Braziliya terma jamoasida ishlashdan koʻra yaxshiroq variant yoʻq edi", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Endrick Real Madrid klubidagi ilk mavsumini eslar ekan, Ancelotti unga har doim ishonch bildirganini taʼkidladi. Garchi u har doim ham asosiy tarkibda tushmagan boʻlsa-da, deyarli har bir bahsda zaxiradan qoʻshilib, jamoaga yordam bergan. Ayniqsa, Ispaniya kubogi bahslarida Endrick oʻzining samaradorligini yuqori darajada namoyish etgan edi.

Hozirda Braziliya terma jamoasi Jahon chempionatining nimchorak final bosqichiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Endrickning aytishicha, u Neymar va boshqa faxriy futbolchilarning maslahatlariga tayanib, oʻzining uzoq yillik faoliyati uchun poydevor qoʻymoqda. Yosh yulduzning asosiy maqsadi — berilgan har bir daqiqadan unumli foydalanib, terma jamoasining gʻalabalariga hissa qoʻshishdir.

EndrickNeymarCarlo AncelottiBraziliyaReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiIspaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 03:37Rafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildiRafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildiBugun, 03:18Marsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real MadridgaMarsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real MadridgaBugun, 03:16Portugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiPortugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 03:08Ispaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiIspaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiBugun, 02:22Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Bugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi