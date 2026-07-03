Endrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdi
Braziliya terma jamoasining yosh yulduzi va Real Madrid hujumchisi Endrick 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida jamoaning tajribali futbolchilari bilan munosabatlari hamda bosh murabbiy Carlo Ancelotti qoʻl ostidagi faoliyati haqida oʻrtoqlashdi. Yosh iqtidor egasi ayni damda terma jamoa lagerida Neymar kabi yulduzlardan saboq olayotganini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri xabariga koʻra, Endrick terma jamoaning yetakchi futbolchilari bilan doimiy muloqotda ekanini maʼlum qilgan. Garchi Neymar turnirning boshlanish qismini jarohat sabab oʻtkazib yuborgan boʻlsa-da, soʻnggi oʻyinlarda ular zaxira oʻrindigʻida yonma-yon oʻtirib, tajriba almashishmoqda. Yosh hujumchi bu jarayonni oʻz faoliyati uchun ulkan maktab deb hisoblaydi.
"Neymar bilan munosabatlarimiz juda yaxshi. Mashgʻulotlardan soʻng hazillashamiz, karta oʻynaymiz va shunchaki suhbatlashamiz. Boʻsh vaqtimizda ham birga boʻldik. Marquinhos, Casemiro va Alisson kabi sardorlar bilan gaplashish men uchun juda muhim. Ulardan tajriba oʻrganish ajoyib imkoniyatdir", — deydi Endrick.
Carlo Ancelotti omili va taktik oʻzgarishlarBraziliya terma jamoasining Yaponiyaga qarshi kechgan (2:1) uchrashuvidan soʻng, Endrick bosh murabbiy Carlo Ancelotti haqida ham iliq fikrlar bildirdi. Italiyalik mutaxassisning qarori bilan tanaffusdan soʻng maydonga tushgan hujumchi, oʻyin taqdirini oʻzgartirishda muhim rol oʻynadi. Endrick oʻzining Yevropadagi ilk murabbiyi bilan terma jamoada yana birga ishlayotganidan mamnun.
"Yaponiya bilan oʻyin ajoyib oʻtdi. Oʻsha lahzada maydonga tushishni kutmagan edim. Kiyinish xonasida menga oʻyinga tushishimni aytishganida, hayajonni bosishga harakat qildim. Carlo Ancelotti — mening Yevropadagi birinchi murabbiyim va u bilan Braziliya terma jamoasida ishlashdan koʻra yaxshiroq variant yoʻq edi", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Endrick Real Madrid klubidagi ilk mavsumini eslar ekan, Ancelotti unga har doim ishonch bildirganini taʼkidladi. Garchi u har doim ham asosiy tarkibda tushmagan boʻlsa-da, deyarli har bir bahsda zaxiradan qoʻshilib, jamoaga yordam bergan. Ayniqsa, Ispaniya kubogi bahslarida Endrick oʻzining samaradorligini yuqori darajada namoyish etgan edi.
Hozirda Braziliya terma jamoasi Jahon chempionatining nimchorak final bosqichiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Endrickning aytishicha, u Neymar va boshqa faxriy futbolchilarning maslahatlariga tayanib, oʻzining uzoq yillik faoliyati uchun poydevor qoʻymoqda. Yosh yulduzning asosiy maqsadi — berilgan har bir daqiqadan unumli foydalanib, terma jamoasining gʻalabalariga hissa qoʻshishdir.
…