Liverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdi
Angliyaning Liverpul klubi oʻzining sobiq hujumchisi Diogo Jota va uning akasi Andre Silva xotirasini abadiylashtirish maqsadida Anfield stadioni hududida maxsus yodgorlik oʻrnatdi. Ushbu majmua futbolchi va uning akasi Ispaniyadagi ayanchli yoʻl-transport hodisasida vafot etganiga bir yil toʻlishi munosabati bilan ochildi. Mazkur qadam klubning oʻz oʻyinchilariga boʻlgan yuksak hurmati va muxlislar bilan birdamligining ramzi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
"Abadiy 20" (Forever 20) deb nomlangan ushbu memorial stadionning 97-avenyu qismida, asosiy tribuna yaqinida joylashgan. Aynan shu joy fojia yuz bergan ilk kunlarda minglab muxlislar gul dastalari, sharflar va taʼziya maktublarini qoldirgan maskan boʻlgan edi. Endilikda bu joy nafaqat motam tutish, balki aka-ukalar xotirasini yodga olish uchun rasmiy ziyoratgohga aylandi.
Yodgorlikning oʻziga xos ramziy maʼnosiHaykal taniqli haykaltarosh Emma Rodgers tomonidan ishlangan boʻlib, u oʻzida bir qancha ramziy maʼnolarni mujassam etgan. Yodgorlikning markaziy qismi Diogo Jota gollarni nishonlashda ishlatadigan mashhur "yurak" belgisini eslatadi. Shuningdek, haykalga turli burchaklardan qaralganda Diogo Jota va uning akasi kiygan 20 hamda 30-raqamlar koʻzga tashlanadi.
Liverpul klubi matbuot xizmati xabariga koʻra, haykal poydevori uchun toshlar aka-ukalarning ona shahri — Portugaliyaning Gondomar shahridan maxsus keltirilgan. Bundan tashqari, fojia yuz bergan kunlarda muxlislar tomonidan qoldirilgan ayrim buyumlar mum bilan ishlov berilib, haykal kompozitsiyasining ichiga joylashtirilgan. Bu esa muxlislar va jamoa oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlikni anglatadi.
20-raqam abadiy muomaladan chiqarildiKlub rahbariyati Diogo Jota xotirasiga hurmat sifatida u kiygan 20-raqamli futbolkani barcha tarkiblar (asosiy jamoa, ayollar jamoasi va akademiyalar) uchun muomaladan butunlay chiqardi. Endilikda Liverpul tarixida hech bir futbolchi ushbu raqam ostida maydonga tushmaydi. Bu klub tarixida kamdan-kam uchraydigan holat boʻlib, futbolchining jamoa va muxlislar qalbida qanchalik chuqur joy olganini koʻrsatadi.
Klubning rasmiy bayonotida shunday deyiladi: "3-iyul — biz uchun ogʻir yoʻqotish kuni. Diogo Liverpul uchun fidoyilik bilan toʻp surgan, barcha tomonidan sevilgan inson edi. U bizning portugaliyalik yigitimiz boʻlib qoladi". Ushbu tadbirda jamoa aʼzolari, murabbiylar shtabi va futbolchilarning oila aʼzolari ishtirok etib, oʻz ehtiromlarini bildirishdi.
Liverpul jamoasi va butun futbol jamoatchiligi uchun ushbu fojia katta zarba boʻlgan edi. Diogo Jota oʻzining qisqa, ammo yorqin faoliyati davomida Mersisayd klubi safida koʻplab muhim gollarni urishga erishgan. Mazkur memorial endilikda Anfieldga keluvchi har bir muxlis uchun jamoaning bir qismi boʻlgan qahramonlarni eslatib turuvchi maskan boʻlib xizmat qiladi.
…