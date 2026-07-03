Liverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdi

·32·Sport
Liverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdi

Angliyaning Liverpul klubi oʻzining sobiq hujumchisi Diogo Jota va uning akasi Andre Silva xotirasini abadiylashtirish maqsadida Anfield stadioni hududida maxsus yodgorlik oʻrnatdi. Ushbu majmua futbolchi va uning akasi Ispaniyadagi ayanchli yoʻl-transport hodisasida vafot etganiga bir yil toʻlishi munosabati bilan ochildi. Mazkur qadam klubning oʻz oʻyinchilariga boʻlgan yuksak hurmati va muxlislar bilan birdamligining ramzi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

"Abadiy 20" (Forever 20) deb nomlangan ushbu memorial stadionning 97-avenyu qismida, asosiy tribuna yaqinida joylashgan. Aynan shu joy fojia yuz bergan ilk kunlarda minglab muxlislar gul dastalari, sharflar va taʼziya maktublarini qoldirgan maskan boʻlgan edi. Endilikda bu joy nafaqat motam tutish, balki aka-ukalar xotirasini yodga olish uchun rasmiy ziyoratgohga aylandi.

Yodgorlikning oʻziga xos ramziy maʼnosi

Haykal taniqli haykaltarosh Emma Rodgers tomonidan ishlangan boʻlib, u oʻzida bir qancha ramziy maʼnolarni mujassam etgan. Yodgorlikning markaziy qismi Diogo Jota gollarni nishonlashda ishlatadigan mashhur "yurak" belgisini eslatadi. Shuningdek, haykalga turli burchaklardan qaralganda Diogo Jota va uning akasi kiygan 20 hamda 30-raqamlar koʻzga tashlanadi.

Liverpul klubi matbuot xizmati xabariga koʻra, haykal poydevori uchun toshlar aka-ukalarning ona shahri — Portugaliyaning Gondomar shahridan maxsus keltirilgan. Bundan tashqari, fojia yuz bergan kunlarda muxlislar tomonidan qoldirilgan ayrim buyumlar mum bilan ishlov berilib, haykal kompozitsiyasining ichiga joylashtirilgan. Bu esa muxlislar va jamoa oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlikni anglatadi.

20-raqam abadiy muomaladan chiqarildi

Klub rahbariyati Diogo Jota xotirasiga hurmat sifatida u kiygan 20-raqamli futbolkani barcha tarkiblar (asosiy jamoa, ayollar jamoasi va akademiyalar) uchun muomaladan butunlay chiqardi. Endilikda Liverpul tarixida hech bir futbolchi ushbu raqam ostida maydonga tushmaydi. Bu klub tarixida kamdan-kam uchraydigan holat boʻlib, futbolchining jamoa va muxlislar qalbida qanchalik chuqur joy olganini koʻrsatadi.

Klubning rasmiy bayonotida shunday deyiladi: "3-iyul — biz uchun ogʻir yoʻqotish kuni. Diogo Liverpul uchun fidoyilik bilan toʻp surgan, barcha tomonidan sevilgan inson edi. U bizning portugaliyalik yigitimiz boʻlib qoladi". Ushbu tadbirda jamoa aʼzolari, murabbiylar shtabi va futbolchilarning oila aʼzolari ishtirok etib, oʻz ehtiromlarini bildirishdi.

Liverpul jamoasi va butun futbol jamoatchiligi uchun ushbu fojia katta zarba boʻlgan edi. Diogo Jota oʻzining qisqa, ammo yorqin faoliyati davomida Mersisayd klubi safida koʻplab muhim gollarni urishga erishgan. Mazkur memorial endilikda Anfieldga keluvchi har bir muxlis uchun jamoaning bir qismi boʻlgan qahramonlarni eslatib turuvchi maskan boʻlib xizmat qiladi.

LiverpulDiogo JotaAnfieldFutbolMemorial
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻqLuis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻqBugun, 12:53Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...Bugun, 12:25Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandiCristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandiBugun, 11:55Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiRonaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiBugun, 11:09Nagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaNagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaBugun, 11:05JCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiJCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi