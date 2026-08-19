Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladi

·19·Dunyo
Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladi
Qisqacha

Amerikaning mashhur Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy iti deb italiyalik levretka zotiga mansub Sir Spud laqabli itni tanladi. U Dogue tanlovida o'zini kamera qarshisida erkin tutishi va ta'sirchan nigohi bilan hakamlar e'tiborini qozondi. Tanlovda minglab suratlar o'ziga xoslik, it xarakterining aks etishi va moda jurnali konsepsiyasiga moslik mezonlari asosida baholandi. Sir Spud hayvonlarga bag'ishlangan Dogue jurnalining muqovasidan joy oladi.

Amerikaning mashhur Vogue jurnali 2026 yilgi eng zamonaviy itni tanladi. Bu yilgi Dogue tanlovida italiyalik levretka zotiga mansub Sir Spud laqabli it g‘olib deb topildi. Bu haqda TASS xabar berdi.

Tanlov uchun it egalari tomonidan minglab suratlar yuborilgan. Hakamlar ishlarni bir nechta mezon asosida baholagan: suratning o‘ziga xosligi, unda itning xarakteri qanchalik yaxshi aks etgani hamda tasvirning moda jurnali konsepsiyasiga mosligi inobatga olingan.

Sir Spud esa kamera qarshisida o‘zini erkin tutishi va o‘ziga xos ta’sirchan nigohi bilan hakamlar e’tiborini qozongan.

G‘oliblikdan so‘ng Sir Spud moda olamida hayvonlarga bag‘ishlangan Dogue jurnalining muqovasidan joy oladi. Shu tariqa u nafaqat tanlov g‘olibi, balki moda sahnasining yangi “yulduzi”ga ham aylanadi.

VogueSir SpudDogueTASS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiGarnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiBugun, 15:45Xitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiXitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiBugun, 15:13Roberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldiRoberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldiBugun, 15:1013 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldi13 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldiBugun, 14:51“Eng yoqimli boshlovchi yordamchisi”: jonli efir paytida kichkina itning qilig‘i e’tiborni tortdi“Eng yoqimli boshlovchi yordamchisi”: jonli efir paytida kichkina itning qilig‘i e’tiborni tortdiBugun, 14:41Shakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladiShakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladiBugun, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi