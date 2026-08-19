Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldi

·24·Sport
Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldi
Qisqacha

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Kilian Mbappening mavsumoldi yig'inlariga muddatidan oldin qo'shilgani va mashg'ulotlardagi o'ta yuqori darajadagi mahoratidan mamnun ekanini bildirdi. Mbappe ta'tilini qisqartirib, 14-avgust o'rniga 12-kuni jamoa safiga qaytdi. Mourinyo uning harakatlari stratosferik darajada ekanini va bunday sadoqat butun jamoaga ijobiy turtki berishini ta'kidladi.

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo fransuz hujumchisi Kilian Mbappening mavsumoldi yigʻinlariga belgilangan muddatdan oldin qoʻshilganidan mamnun ekanini bildirdi. Mutaxassis yulduz futbolchining oʻta yuqori darajadagi isteʼdodi va professional yondashuviga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Kilian Mbappe taʼtilni qisqartirib, Valdebebas qarorgohidagi jamoa safiga muddatidan oldin qaytgan va yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Tajribali portugaliyalik murabbiy jahon darajasidagi hujumchining har kunlik mashgʻulotlarini kuzatib borish imkoniyatidan mamnun ekanini yashirmadi.

Stratosferik darajadagi mahorat

Ispaniyaning El Chiringuito telekanaliga bergan intervyusida Joze Mourinyo 27 yoshli futbolchining mashgʻulotlardagi gʻayrioddiy sifatlari haqida toʻlqinlanib gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, fransuz hujumchisining maydondagi harakatlari hatto tabassum uygʻotadi.

«Mbappe shunchaki aql bovar qilmaydigan darajada oʻynaydi», — deydi Mourinyo. — «U mashgʻulotlarda baʼzida meni kuldirib yuboradi, chunki u haddan tashqari yaxshi. U stratosferik darajada harakat qilmoqda».

Professional yondashuv va masʼuliyat

Murabbiy Mbappening taʼtil muddatini oʻz ixtiyori bilan qisqartirib, jamoaga muddatidan oldin kelganini alohida eʼtirof etdi. Bu holat butun jamoa uchun ijobiy turtki bergani taʼkidlandi.

Mutaxassisning fikricha, futbolchining bunday munosabati uning oʻz ishiga qanchalik jiddiy yondashishini koʻrsatadi: «Menga aynan shunday sadoqat kerak. Aslida 14-avgustda mashgʻulotlarni boshlashi mumkin boʻlgan yigit 12-ning oʻzidayoq yetib keldi. Bu uning qanday inson ekanligidan dalolat beradi».

Eslatib oʻtamiz, Kilian Mbappe oʻtgan 2025–26-yilgi mavsumda Real Madrid safida ishonchli oʻyin namoyish etib, jamoa hujum chizigʻining asosiy yetakchisiga aylangan edi. U Liga oʻyinlarining 31 tasida maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 25 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.

Joze MourinoKilian MbappeReal MadridLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Bugun, 16:16Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiBugun, 16:15Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiBugun, 16:09«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?Bugun, 16:05Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiBugun, 15:53Yuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaYuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaBugun, 15:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi