Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldi
Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Kilian Mbappening mavsumoldi yig'inlariga muddatidan oldin qo'shilgani va mashg'ulotlardagi o'ta yuqori darajadagi mahoratidan mamnun ekanini bildirdi. Mbappe ta'tilini qisqartirib, 14-avgust o'rniga 12-kuni jamoa safiga qaytdi. Mourinyo uning harakatlari stratosferik darajada ekanini va bunday sadoqat butun jamoaga ijobiy turtki berishini ta'kidladi.
Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo fransuz hujumchisi Kilian Mbappening mavsumoldi yigʻinlariga belgilangan muddatdan oldin qoʻshilganidan mamnun ekanini bildirdi. Mutaxassis yulduz futbolchining oʻta yuqori darajadagi isteʼdodi va professional yondashuviga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Kilian Mbappe taʼtilni qisqartirib, Valdebebas qarorgohidagi jamoa safiga muddatidan oldin qaytgan va yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Tajribali portugaliyalik murabbiy jahon darajasidagi hujumchining har kunlik mashgʻulotlarini kuzatib borish imkoniyatidan mamnun ekanini yashirmadi.
Stratosferik darajadagi mahoratIspaniyaning El Chiringuito telekanaliga bergan intervyusida Joze Mourinyo 27 yoshli futbolchining mashgʻulotlardagi gʻayrioddiy sifatlari haqida toʻlqinlanib gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, fransuz hujumchisining maydondagi harakatlari hatto tabassum uygʻotadi.
«Mbappe shunchaki aql bovar qilmaydigan darajada oʻynaydi», — deydi Mourinyo. — «U mashgʻulotlarda baʼzida meni kuldirib yuboradi, chunki u haddan tashqari yaxshi. U stratosferik darajada harakat qilmoqda».
Professional yondashuv va masʼuliyatMurabbiy Mbappening taʼtil muddatini oʻz ixtiyori bilan qisqartirib, jamoaga muddatidan oldin kelganini alohida eʼtirof etdi. Bu holat butun jamoa uchun ijobiy turtki bergani taʼkidlandi.
Mutaxassisning fikricha, futbolchining bunday munosabati uning oʻz ishiga qanchalik jiddiy yondashishini koʻrsatadi: «Menga aynan shunday sadoqat kerak. Aslida 14-avgustda mashgʻulotlarni boshlashi mumkin boʻlgan yigit 12-ning oʻzidayoq yetib keldi. Bu uning qanday inson ekanligidan dalolat beradi».
Eslatib oʻtamiz, Kilian Mbappe oʻtgan 2025–26-yilgi mavsumda Real Madrid safida ishonchli oʻyin namoyish etib, jamoa hujum chizigʻining asosiy yetakchisiga aylangan edi. U Liga oʻyinlarining 31 tasida maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 25 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.
…