Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladi

·3·Sport
Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladi
Qisqacha

Everton bosh ijrochi direktori Angus Kinnear klub Manchester Siti qanot hujumchisi Jek Grilish bilan aloqani uzmagani va yaqin munosabatlarni saqlab kelayotganini tasdiqladi. 30 yoshli futbolchi 2025–2026-yilgi mavsumni Evertonda ijara asosida o'tkazdi, biroq yanvar oyida oyog'idan jiddiy jarohat oldi. Grilish reabilitatsiyasining qolgan qismini Manchester Siti bazasida emas, Everton sharoitida o'tkazishni tanladi.

Angliyaning Everton klubi bosh ijrochi direktori Angus Kinnear Manchester Siti qanot hujumchisi Jek Grilishning taqdiri haqida muhim bayonot berdi. BBC Radio Merseyside toʻlqinlarida bergan intervyusida mutaxassis mersisaydliklar 30 yoshli futbolchi bilan aloqani uzmagani va u bilan yaqin munosabatda boʻlib turganini tasdiqladi. Bu bayonot futbolchining kelajagi borasidagi turli mish-mishlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jek Grilish oʻtgan 2025–2026-yilgi mavsumni Gudison Parkda ijara asosida oʻtkazib, oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish eta boshlagan edi. Biroq yanvar oyida uning oyogʻidan jiddiy jarohat olishi futbolchining rivojlanishiga toʻsqinlik qildi. Shunga qaramay, u tiklanish jarayonining qolgan qismini Manchester Siti bazasida emas, aynan Everton sharoitida oʻtkazishni tanlagani klub va futbolchi oʻrtasidagi iliq munosabatlardan dalolat beradi.

Jek Grilish va Manchester Siti kelajagidagi savollar

Kinnearning soʻzlariga koʻra, futbolchi Everton jamoasining muhitini juda yaxshi koʻrib qolgan va klubda oʻzini qulay his qilgan. "Jek — biz aloqada boʻlib turgan futbolchi. U mavsum oxirida oʻz reabilitatsiyasini bizda oʻtkazishni tanlagani sir emas," deya taʼkidladi Everton rahbari. Shu bilan birga, klub uning hozirda Manchester Siti futbolchisi ekanini hurmat qilishini va jarohatdan soʻng safga qaytgani eng muhim voqea ekanini qoʻshimcha qildi.

Manchester Siti bosh murabbiyi Entso Mareska kelishi bilan jamoadagi vaziyat oʻzgardi. Yangi mutaxassis qoʻl ostida futbolchilarning asosiy tarkibdagi oʻrni har куni mashgʻulotlardagi mehnati orqali isbotlanishi talab etiladi. Grilish Manchester Siti safida Arsenalga qarshi kechgan Community Shield bahsida zaxiradan maydonga tushdi, bu esa uning hali ham bosh murabbiy rejalaridan oʻrin olganini koʻrsatadi.

Transfer oynasi va futbolchining oʻtmishdagi yutuqlari

Goal.com xabar berishicha, transfer oynasi yopilishiga qadar har qanday oʻzgarishlar sodir boʻlishi mumkin. Mareska hozircha jamoada qolishni istagan va har kuni mehnat qilayotgan futbolchilargina daqiqalar olishini ochiq aytdi. Shunga qaramay, raqobat kuchli boʻlgan Sitida oʻyin amaliyotini barqaror topish Grilish uchun qiyin kechmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Jek Grilish 2021-yilda Aston Villa klubidan 100 million funt sterling evaziga Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan edi. U shaharliklar safida 158 ta uchrashuvda qatnashib, 17 ta gol urdi va uch karra Angliya Premer-ligasi, shuningdek, Angliya kubogi hamda Chempionlar ligasi gʻolibi boʻldi. Agar Everton bilan muzokaralar ijobiy yakun topsa, futbolchi faoliyatini yana Gudison Parkda davom ettirishi mumkin.

Jek GrilishEvertonManchester SitiTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?Bugun, 16:05Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiJoze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiBugun, 15:38Yuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaYuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaBugun, 15:19Yuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shartYuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shartBugun, 15:16«Mareska uchun yangi bosh og‘rig‘i»: «Siti»ning asosiy yulduzi safdan chiqdi«Mareska uchun yangi bosh og‘rig‘i»: «Siti»ning asosiy yulduzi safdan chiqdiBugun, 15:13Asr jangi: Entoni Joshua va Tayson Fyuri jangi sanasi va joyi ma’lum bo‘ldiAsr jangi: Entoni Joshua va Tayson Fyuri jangi sanasi va joyi ma’lum bo‘ldiBugun, 15:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi