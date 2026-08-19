Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladi
Everton bosh ijrochi direktori Angus Kinnear klub Manchester Siti qanot hujumchisi Jek Grilish bilan aloqani uzmagani va yaqin munosabatlarni saqlab kelayotganini tasdiqladi. 30 yoshli futbolchi 2025–2026-yilgi mavsumni Evertonda ijara asosida o'tkazdi, biroq yanvar oyida oyog'idan jiddiy jarohat oldi. Grilish reabilitatsiyasining qolgan qismini Manchester Siti bazasida emas, Everton sharoitida o'tkazishni tanladi.
Angliyaning Everton klubi bosh ijrochi direktori Angus Kinnear Manchester Siti qanot hujumchisi Jek Grilishning taqdiri haqida muhim bayonot berdi. BBC Radio Merseyside toʻlqinlarida bergan intervyusida mutaxassis mersisaydliklar 30 yoshli futbolchi bilan aloqani uzmagani va u bilan yaqin munosabatda boʻlib turganini tasdiqladi. Bu bayonot futbolchining kelajagi borasidagi turli mish-mishlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jek Grilish oʻtgan 2025–2026-yilgi mavsumni Gudison Parkda ijara asosida oʻtkazib, oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish eta boshlagan edi. Biroq yanvar oyida uning oyogʻidan jiddiy jarohat olishi futbolchining rivojlanishiga toʻsqinlik qildi. Shunga qaramay, u tiklanish jarayonining qolgan qismini Manchester Siti bazasida emas, aynan Everton sharoitida oʻtkazishni tanlagani klub va futbolchi oʻrtasidagi iliq munosabatlardan dalolat beradi.
Jek Grilish va Manchester Siti kelajagidagi savollarKinnearning soʻzlariga koʻra, futbolchi Everton jamoasining muhitini juda yaxshi koʻrib qolgan va klubda oʻzini qulay his qilgan. "Jek — biz aloqada boʻlib turgan futbolchi. U mavsum oxirida oʻz reabilitatsiyasini bizda oʻtkazishni tanlagani sir emas," deya taʼkidladi Everton rahbari. Shu bilan birga, klub uning hozirda Manchester Siti futbolchisi ekanini hurmat qilishini va jarohatdan soʻng safga qaytgani eng muhim voqea ekanini qoʻshimcha qildi.
Manchester Siti bosh murabbiyi Entso Mareska kelishi bilan jamoadagi vaziyat oʻzgardi. Yangi mutaxassis qoʻl ostida futbolchilarning asosiy tarkibdagi oʻrni har куni mashgʻulotlardagi mehnati orqali isbotlanishi talab etiladi. Grilish Manchester Siti safida Arsenalga qarshi kechgan Community Shield bahsida zaxiradan maydonga tushdi, bu esa uning hali ham bosh murabbiy rejalaridan oʻrin olganini koʻrsatadi.
Transfer oynasi va futbolchining oʻtmishdagi yutuqlariGoal.com xabar berishicha, transfer oynasi yopilishiga qadar har qanday oʻzgarishlar sodir boʻlishi mumkin. Mareska hozircha jamoada qolishni istagan va har kuni mehnat qilayotgan futbolchilargina daqiqalar olishini ochiq aytdi. Shunga qaramay, raqobat kuchli boʻlgan Sitida oʻyin amaliyotini barqaror topish Grilish uchun qiyin kechmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Jek Grilish 2021-yilda Aston Villa klubidan 100 million funt sterling evaziga Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan edi. U shaharliklar safida 158 ta uchrashuvda qatnashib, 17 ta gol urdi va uch karra Angliya Premer-ligasi, shuningdek, Angliya kubogi hamda Chempionlar ligasi gʻolibi boʻldi. Agar Everton bilan muzokaralar ijobiy yakun topsa, futbolchi faoliyatini yana Gudison Parkda davom ettirishi mumkin.
…