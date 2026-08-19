Telegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildi
Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida 35 yoshli erkak tanishi bo'lgan ayolga Telegram orqali haqoratli xabarlar va pornografik mazmundagi surat yuborgani uchun javobgarlikka tortildi. U ayol bilan 2015 yildan buyon yozishib kelgan, keyinchalik esa shilqimlik qilgan. Sud erkakni bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari, ya'ni 12 million 360 ming so'm miqdorida jarimaga tortdi.
Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida 35 yoshli erkak tanishi bo‘lgan ayolga Telegram orqali haqoratli xabarlar yozib, nomaqbul surat yuborgani uchun javobgarlikka tortildi.
Ma’lum bo‘lishicha, erkak 2015 yildan buyon tanish bo‘lgan ayol bilan Telegram orqali yozishib kelgan. Keyinchalik u ayolga haqoratli mazmundagi xabarlar yuborib, shilqimlik qilgan. Shuningdek, unga pornografik mazmundagi surat ham jo‘natgan.
Sud majlisida ayol erkakning bunday xatti-harakatlari birinchi marta sodir bo‘lmaganini bildirgan. U suddan holatga huquqiy baho berib, qonuniy chora ko‘rishni so‘ragan.
Sud ish materiallarini ko‘rib chiqib, erkakni bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida jarimaga tortgan. Jarima 12 million 360 ming so‘mni tashkil etgan.
Mazkur holat internet messenjerlaridan foydalanishda ham boshqa shaxslarning sha’ni, qadr-qimmati va shaxsiy daxlsizligiga hurmat bilan munosabatda bo‘lish zarurligini yana bir bor ko‘rsatadi.
…