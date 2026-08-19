Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?
Real Madrid yarimhimoyachisi Jud Bellingem Joze Mourinyo qo'l ostida o'z samaradorligini oshirib, Frenk Lempard yo'lidan borish sinovi bilan yuzlashmoqda. Frenk Lempard Mourinyo boshqaruvidagi ilk mavsumida 19 ta gol urgan, keyinchalik ketma-ket besh mavsum davomida yuqori natija qayd etib, Chelsi safida 648 ta uchrashuvda 211 ta gol muallifiga aylangan.
Real Madrid yarimhimoyachisi Jud Bellingem o'zining maydondagi o'rni va samaradorligini oshirish borasida katta sinov bilan yuzlashmoqda. Angliya terma jamoasi yulduzi o'z vaqtida Joze Mourinyo qo'l ostida dunyoning eng yaxshi to'purar yarimhimoyachisiga aylangan Frenk Lempard yo'lini takrorlay oladimi degan savol hozirda futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Bu haqda klubning sobiq afsonasi Stiv MakManaman GOAL nashriga bergan intervyusida batafsil to'xtalib o'tdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Orqaga nazar tashlasak, 2004-yilda o'zini «Maxsus» deb tanishtirgan Joze Mourinyo Londonning Chelsi klubi boshqaruvini qo'lga olgandi. O'shanda portugaliyalik mutaxassis tarkibdagi tayyor futbolchilar bilan birga milliarder xo'jayin mablag'lari evaziga kelgan yangi o'yinchilar bilan ish boshlagan edi. Ana shunday iqtidorlardan biri Frenk Lempard edi. Mourinyo kelgan ilk mavsumdayoq ingliz yarimhimoyachisi 19 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik u 20 talik marrani zabt etib, ketma-ket besh mavsum davomida yuqori natijani saqlab qoldi va Chelsi safida jami 648 ta uchrashuvda 211 ta golga mualliflik qildi.
Jud Bellingemning Real Madrid'dagi faoliyatiBirmingham akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo'lgan Jud Bellingem 2023-yilda Santiago Bernabeu stadioniga ko'chib o'tgach, darhol porlab chiqdi va debyut mavsumidayoq 23 ta gol kiritdi. Uning bu harakatlari jamoaga La Liga va Chempionlar ligasi titulini keltirdi. Biroq shundan so'ng futbolchining samaradorligida pas kuzatildi. Jarohatlar bilan kechgan o'tgan mavsumda u atigi sakkizta gol urishga erishdi, ammo 2026-yilgi jahon chempionatida yettita gol muallifi bo'ldi. Hozirda esa u tajribali murabbiy Joze Mourinyo qo'l ostida faoliyat yuritmoqda.
GOAL xabar berishicha, Disney+ orqali namoyish etiladigan va Mourinyo uchun La Ligadagi ilk o'yin bo'ladigan Espanyolga qarshi safar uchrashuvi oldidan Stiv MakManaman quyidagi fikrlarni bildirgan: «O'ylaymanki, u o'zining birinchi yilida buni uddaladi. Biroq vaqt ko'rsatadi, chunki undan oldingi mavsumda u biroz pastroqqa tushgandi va o'tgan yili gollar borasida qiynaldi».
Tarkibdagi raqobat va kelajak istiqbollariEkspertning ta'kidlashicha, Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi yulduzlarning kelishi Jud Bellingemning vazifalariga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. «Kylianning kelishi bilan uning roli o'zgardi. Jose bu yil qanday rol o'ynashni xohlashini vaqt ko'rsatadi. Ko'rinishidan, u Kylian, Vini Junior va Yan Diomandeni maydonda ko'rishni istamoqda va Jude oldingi to'rtlikka qo'shilib, bo'sh zonalardan foydalana oladimi, asosiy masala shunda», — deydi MakManaman.
Shunga qaramay, mutaxassis La Liganing ayrim o'yinlarida bu hujumkor kvartet o'zini oqlashiga va Jude o'ziga xos xususiyati bo'lgan raqib jarima maydonchasiga kech kelib, gol urish imkoniyatlarini yana namoyon etishiga ishonch bildirmoqda. Endi barcha muxlislar va mutaxassislar Joze Mourinyo boshchiligidagi Real Madrid va Jud Bellingemning keyingi harakatlarini katta qiziqish bilan kuzatmoqda.
…