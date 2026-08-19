Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?

·6·Sport
Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?
Qisqacha

Real Madrid yarimhimoyachisi Jud Bellingem Joze Mourinyo qo'l ostida o'z samaradorligini oshirib, Frenk Lempard yo'lidan borish sinovi bilan yuzlashmoqda. Frenk Lempard Mourinyo boshqaruvidagi ilk mavsumida 19 ta gol urgan, keyinchalik ketma-ket besh mavsum davomida yuqori natija qayd etib, Chelsi safida 648 ta uchrashuvda 211 ta gol muallifiga aylangan.

Real Madrid yarimhimoyachisi Jud Bellingem o'zining maydondagi o'rni va samaradorligini oshirish borasida katta sinov bilan yuzlashmoqda. Angliya terma jamoasi yulduzi o'z vaqtida Joze Mourinyo qo'l ostida dunyoning eng yaxshi to'purar yarimhimoyachisiga aylangan Frenk Lempard yo'lini takrorlay oladimi degan savol hozirda futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Bu haqda klubning sobiq afsonasi Stiv MakManaman GOAL nashriga bergan intervyusida batafsil to'xtalib o'tdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Orqaga nazar tashlasak, 2004-yilda o'zini «Maxsus» deb tanishtirgan Joze Mourinyo Londonning Chelsi klubi boshqaruvini qo'lga olgandi. O'shanda portugaliyalik mutaxassis tarkibdagi tayyor futbolchilar bilan birga milliarder xo'jayin mablag'lari evaziga kelgan yangi o'yinchilar bilan ish boshlagan edi. Ana shunday iqtidorlardan biri Frenk Lempard edi. Mourinyo kelgan ilk mavsumdayoq ingliz yarimhimoyachisi 19 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik u 20 talik marrani zabt etib, ketma-ket besh mavsum davomida yuqori natijani saqlab qoldi va Chelsi safida jami 648 ta uchrashuvda 211 ta golga mualliflik qildi.

Jud Bellingemning Real Madrid'dagi faoliyati

Birmingham akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo'lgan Jud Bellingem 2023-yilda Santiago Bernabeu stadioniga ko'chib o'tgach, darhol porlab chiqdi va debyut mavsumidayoq 23 ta gol kiritdi. Uning bu harakatlari jamoaga La Liga va Chempionlar ligasi titulini keltirdi. Biroq shundan so'ng futbolchining samaradorligida pas kuzatildi. Jarohatlar bilan kechgan o'tgan mavsumda u atigi sakkizta gol urishga erishdi, ammo 2026-yilgi jahon chempionatida yettita gol muallifi bo'ldi. Hozirda esa u tajribali murabbiy Joze Mourinyo qo'l ostida faoliyat yuritmoqda.

GOAL xabar berishicha, Disney+ orqali namoyish etiladigan va Mourinyo uchun La Ligadagi ilk o'yin bo'ladigan Espanyolga qarshi safar uchrashuvi oldidan Stiv MakManaman quyidagi fikrlarni bildirgan: «O'ylaymanki, u o'zining birinchi yilida buni uddaladi. Biroq vaqt ko'rsatadi, chunki undan oldingi mavsumda u biroz pastroqqa tushgandi va o'tgan yili gollar borasida qiynaldi».

Tarkibdagi raqobat va kelajak istiqbollari

Ekspertning ta'kidlashicha, Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi yulduzlarning kelishi Jud Bellingemning vazifalariga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. «Kylianning kelishi bilan uning roli o'zgardi. Jose bu yil qanday rol o'ynashni xohlashini vaqt ko'rsatadi. Ko'rinishidan, u Kylian, Vini Junior va Yan Diomandeni maydonda ko'rishni istamoqda va Jude oldingi to'rtlikka qo'shilib, bo'sh zonalardan foydalana oladimi, asosiy masala shunda», — deydi MakManaman.

Shunga qaramay, mutaxassis La Liganing ayrim o'yinlarida bu hujumkor kvartet o'zini oqlashiga va Jude o'ziga xos xususiyati bo'lgan raqib jarima maydonchasiga kech kelib, gol urish imkoniyatlarini yana namoyon etishiga ishonch bildirmoqda. Endi barcha muxlislar va mutaxassislar Joze Mourinyo boshchiligidagi Real Madrid va Jud Bellingemning keyingi harakatlarini katta qiziqish bilan kuzatmoqda.

Real MadridJude BellinghamJose MourinhoLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiBugun, 16:15Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiBugun, 16:09«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?Bugun, 16:05Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiBugun, 15:53Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiJoze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiBugun, 15:38Yuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaYuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaBugun, 15:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi